Παγκόσμια πρεμιέρα στο περίφημο διαγωνιστικό τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» του 79ου Φεστιβάλ των Καννών (12 -23 Μαΐου 2026), θα κάνει η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη «Τιτανικός Ωκεανός» (Titanic Ocean).

Η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου, μετά τα «Αυτό που δεν ήξερε η Μαίρη» (Φεστιβάλ Λοκάρνο, 2024), «Ηλεκτρικός Κύκνος» (Φεστιβάλ Βενετίας, 2019), «Limbo» (Εβδομάδα Κριτικής Φεστιβάλ Καννών, 2016), «Washingtonia» (Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα Μικρού Μήκους ταινιών Φεστιβάλ Βερολίνου, 2014) και «Yellow Fieber» (Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα Μικρού Μήκους ταινιών του Φεστιβάλ Λοκάρνο, 2015).

Η ταινία, μια συμπαραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας συγκαταλέγεται στο φετινό διαγωνιστικό πρόγραμμα του «Ένα Κάποιο Βλέμμα» που λειτουργεί ως χώρος ανακάλυψης τολμηρών αφηγηματικών φωνών, προβάλλοντας ταινίες που ξεφεύγουν από τις συμβάσεις και δοκιμάζουν τα όρια της κινηματογραφικής γραφής.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, κεντρική ηρωίδα της ταινίας είναι η 17χρονη Ακάμε η οποία θέλει να γίνει γοργόνα. Ανάμεσα στο άγρια ανταγωνιστικό περιβάλλον της σχολής και τον εκθαμβωτικό υποβρύχιο κόσμο των ενυδρείων, η Ακάμε μαθαίνει να κρατά την ανάσα της υπό τα βλέμματα χιλιάδων θεατών, κολυμπώντας ανάμεσα σε αληθινούς καρχαρίες. Μεταξύ άπνοιας και εξαντλητικής χορογραφίας, η Ακάμε ανακαλύπτει τον πρώτο έρωτα και απελευθερώνει την κρυμμένη της φωνή, δυνατή όσο εκείνη της μυθικής σειρήνας, μεταλλάσσοντας το κυνήγι της επιτυχίας σε βαθιά προσωπική μεταμόρφωση.

Η ταινία είναι μια παραγωγή της Homemade Films, σε συμπαραγωγή με τις εταιρείες Wunderlust, deFilm, Frida Films, Mam Film, Happinet Phantom Studios, Bayerischer Rundfunk, ERT S.A., Vodafone TV και Onassis Culture, και σε συνεργασία με τις Quiddity, Finite Films, Felony, Arte και Avanpost Media.

Οι ταινίες μικρού και μεσαίου μήκους της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη έχουν προβληθεί σε μεγάλα φεστιβάλ όπως των Καννών, της Μπερλινάλε, της Βενετίας και του Λοκάρνο, αποσπώντας πολυάριθμα διεθνή βραβεία. Για τις ταινίες της «Washingtonia» (2014), «Limbo» (2016), «Electric Swan» (2019) και «What Mary Didn’t Know» (2024), έχει τιμηθεί με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, ενώ έχει προταθεί δύο φορές από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου για το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους της χρονιάς (EFA). Οι ταινίες της έχουν προβληθεί σε ευρωπαϊκά τηλεοπτικά δίκτυα όπως τα ARTE και FRANCE TV, καθώς και στην Ασία και τις ΗΠΑ, ενώ έχουν διανεμηθεί σε πλατφόρμες arthouse όπως Criterion, MUBI, Cinobo κ.ά.