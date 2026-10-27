Τη μυθική και την ανθρώπινη διάσταση του μεγάλου Έλληνα σκηνοθέτη Νίκου Κούνδουρου ανέδειξε το δεύτερο μέρος του σχετικού αφιερώματος του 14ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του.

Η προβολή της ταινίας «Ονειρεύτηκα πως δεν πέθανες...» του Γιάννη Σολδάτου στάθηκε η αφορμή για μία μεγάλη και ουσιαστική συζήτηση ανάμεσα στον σκηνοθέτη, τον διευθυντή του φεστιβάλ Ματθαίο Φραντζεσκάκη, τους ηθοποιούς Κατερίνα Παυλάκη, Αγάπη Μανουρά και Βασίλη Λάγγο, καθώς και τη σύζυγο του Νίκου Κούνδουρου Σωτηρία Ματζίρη Κούνδουρου.

Στον μύθο του Νίκου Κούνδουρου αναφέρθηκε ο Γιάννης Σολδάτος, σημειώνοντας ότι η γοητεία του δεν προερχόταν μόνο από το κινηματογραφικό του έργο, αλλά και από την ίδια του την προσωπικότητα. «Ήταν μια επιβλητική, σχεδόν επική μορφή, που προκαλούσε δέος στους γύρω του. Ωστόσο, διέθετε ένα εξαιρετικό χιούμορ, το οποίο καταργούσε τις αποστάσεις και τον έκανε ανθρώπινο και προσιτό. Αυτή η αντίφαση ανάμεσα στο επικό και το χιουμοριστικό ήταν και το βασικό χαρακτηριστικό και της κινηματογραφικής του δημιουργίας», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι η γενιά μας δεν γεννά πια μύθους, δεν ευνοεί την ύπαρξή τους.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Ματθαίος Φραντζεσκάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις τρεις εκδόσεις που έχει κάνει το φεστιβάλ για τον Νίκο Κούνδουρο, με την τελευταία, «Ο Δράκος» με συγγραφέα τον Γιάννη Σολδάτο, να κυκλοφορεί αυτές τις μέρες.

Τις προσωπικές τους αναμνήσεις και μαρτυρίες για τη σχέση τους με τον Νίκο Κούνδουρο κατέθεσαν οι ηθοποιοί Κατερίνα Παυλάκη, Αγάπη Μανουρά και Βασίλης Λάγγος, οι οποίοι με εμφανή συγκίνηση περιέγραψαν έναν άνθρωπο περήφανο, γενναιόδωρο και βαθιά δοτικό στους ανθρώπους του, αλλά ταυτόχρονα κυριαρχικό, επικό, τραγικό αλλά και χιουμοριστικό.

Οι αντιφάσεις του, σημείωσαν, ήταν εκείνες που τον έκαναν τόσο μοναδικά ανθρώπινο και ήταν στοιχεία που προσέδιδε και στους ήρωές των ταινιών του, οι οποίοι βιώνουν τραγικές καταστάσεις, συγκρούονται με την ιστορία, τον θάνατο και την ανθρώπινη μοίρα. Την ίδια στιγμή, όμως, αναφέρθηκαν στο πώς ο σκηνοθέτης χρησιμοποιούσε το χιούμορ, το παράλογο, το γκροτέσκο και τον συμβολισμό για να αποδομήσει την ηρωική τους διάσταση.

Κλείνοντας τη συζήτηση, τον λόγο πήρε η Σωτηρία Ματζίρη Κούνδουρου, η οποία αναφέρθηκε στην πολύπλευρη προσωπικότητα του Νίκου Κούνδουρου και στις προσπάθειες που κάνει να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του. «Αυτές οι δύο ημέρες, χθες και σήμερα, ήταν μια ιδιαίτερα συγκινητική ευκαιρία να συναντηθούμε άνθρωποι που σπάνια βρισκόμαστε και να θυμηθούμε τον Νίκο. Τόσο η προβολή του “Δράκου” όσο και το ντοκιμαντέρ του Γιάννη Συναδάτου μάς έδωσαν αυτή την πολύτιμη ευκαιρία. Θέλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω το φεστιβάλ και τον Γιάννη. Από την πλευρά μου, θα κάνω ό,τι μπορώ για να διατηρήσω ζωντανή τη μνήμη του Νίκου. Ελπίζω, μάλιστα, να πραγματοποιηθεί ακόμη μία εκδήλωση εδώ, στα Χανιά, με τη μορφή μιας έκθεσης ζωγραφικής. Ο Νίκος δεν ήταν μόνο σκηνοθέτης. Ήταν και ζωγράφος και αρχιτέκτονας και ποιητής. Ήταν ένας άνθρωπος με πολλές δημιουργικές πλευρές».

«Υπάρχει ένα τεράστιο και εξαιρετικά ενδιαφέρον αρχείο», συμπλήρωσε, «με ντοκιμαντέρ και πολύτιμο υλικό που αποτυπώνει τις διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας και του έργου του. Είναι ένα αρχείο που αξίζει να αναδειχθεί και να παρουσιαστεί στο κοινό, ιδιαίτερα τώρα, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννησή του. Ας είμαστε, λοιπόν, αισιόδοξοι», τόνισε.

Το αφιέρωμα του 14ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων στον μεγάλο Έλληνα σκηνοθέτη συμπληρώνεται με την έκθεση «Νίκος Κούνδουρος 100 χρόνια μετά – Ταινίες και άλλα», που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Aναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του φεστιβάλ, στον ιστότοπο https://chaniafilmfestival.com/