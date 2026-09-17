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Θεσμός έχει γίνει πλέον το Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας που οργανώνεται φέτος για 18η χρονιά στην πατρίδα του Νικόλαου Τσελεμεντέ, τη Σίφνο.

Από τις 17-19 Σεπτεμβρίου 2026, στον πανέμορφο Αρτεμώνα της Σίφνου, αλλά και με παράλληλες εκδηλώσεις στα Εξάμπελα, τον Φάρο, τον Πλατύ Γιαλό και την Απολλωνία, με εδέσματα που μυρίζουν παράδοση, χορούς, τραγούδια, αλλά πάνω απ’ όλα ανοιχτές καρδιές, οι Σιφνιοί και φίλοι του νησιού από όλη την Ελλάδα σμίγουν σε μια μοναδική συνάντηση πέρα από τα συνηθισμένα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ:

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

18:30

Καλωσορίσματα αντιπροσωπειών, παρουσίαση περιοχών μέσω της γαστρονομίας τους.

18:30 – 20:00

Δημιουργική απασχόληση για παιδιά – Παιδομαγειρέματα υπόσχονται να ικανοποιήσουν τους μικρούς μας φίλους.

19:00 – 22:30 | Εκδηλώσεις:

• 19:00 – Φολέγανδρος (Μαγειρική) – Σύλλογος Γυναικών Φολεγάνδρου οι Πολυανδρίες

• 19:20 – Κύθνος (Μαγειρική) Ένωση Γυναικών Κύθνου

• 19:40 – Θηρασία (Μαγειρική) – Ένωση Θηραίων Λαυρεωτικής

• 20:00 – Σαντορίνη (Χορευτικό) – Πολιτιστικός Σύλλογος «Εστία Πύργου Καλλίστης»

• 20:20 – Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης (Μαγειρική) – Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Νέων Μαλγάρων

• 20:40 – Κόρινθος (Παρουσίαση παραδοσιακής φορεσιάς) Νυφική φορεσιά μουντάφισσας Περαχώρας Κορινθίας – Προοδευτικός Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Περαχώρας

• 21:00 – Κορινθία (Χορευτικό) – Προοδευτικός Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Περαχώρας

• 21:30 – Νεάπολη Λακωνίας (Μαγειρική) – Πολιτιστικός Σύλλογος Βατίκων

• 21:50 – Τελετή Έναρξης Φεστιβάλ «Η Σίφνος στρώνει το τραπέζι και σας υποδέχεται»

• 22:10 – Νεάπολη Λακωνίας (Χορευτικό) – Πολιτιστικός Σύλλογος Βατίκων

22:30

Μουσική εκδήλωση – με τους Φίλιππο Πατριάρχη (βιολί, τραγούδι), Κωνσταντίνα Πάτση (τραγούδι), Δημήτρη Ασβεστά (λαούτο, τραγούδι), Νικόλα Κουδούνη (σαντούρι).

Παράλληλες εκδηλώσεις:

• 20:00-21:00 – Επίδειξη τροχού από αγγειοπλάστες του νησιού στο Κτήριο Δραγάτση στον Αρτεμώνα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Πρωινές & Μεσημεριανές Δράσεις

• 12:00 – Θαλασσομαγειρέματα στην Αμμουδιά του Φάρου από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Φάρου. Ακολουθεί παραδοσιακή μουσική.

• 8:30-15:30 – Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης Αγίου Ανδρέα

• 8:30-15:30 – Αρχαιολογικό Μουσείο Κάστρου

18:30

Έναρξη δεύτερης ημέρας φεστιβάλ.

18:30 – 20:00

Δημιουργική απασχόληση για παιδιά – Παιδομαγειρέματα υπόσχονται να ικανοποιήσουν τους μικρούς μας φίλους.

18:30 – 23:00 | Εκδηλώσεις:

• 19:00 – Κέα (Μαγειρική) – Σύλλογος Γυναικών Κέας «Μελίτη»

• 19:20 – Κίμωλος (Μαγειρική) – Δήμος Κιμώλου

• 19:40 – Αμοργός (Μαγειρική) – Σύλλογος Πολιτισμού και Τέχνης «Σημωνίδης»

• 20:00 – Αμοργός (Χορευτικό) – Σύλλογος Πολιτισμού και Τέχνης «Σημωνίδης»

• 20:20 – Άνδρος (Μαγειρική) – Σύλλογος Γυναικών Άνδρου

• 20:40 – Κυπαρισσία (Μαγειρική) – Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Αρμεναίων, Χορευτικός Σύλλογος Πολυμήλη

• 21:00 – Κυπαρισσία (Χορευτικό) – Σύλλογος Χοροέκφρασης Αργυρούπολης

• 21:20 – Επίδαυρος Αργολίδας (Μαγειρική) – Οι φίλοι της Παράδοσης

• 21:40 – Σίφνος (Χορευτικό) – ο Χορός της Νύφης Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου

23:00

Μουσική εκδήλωση – νησιώτικο γλέντι με τους Ορέστη Τρίπη (βιολί, τραγούδι), Νίκο Κουτούζο (σαντούρι, τραγούδι), Μανώλη Δεσποτίδη (λαούτο), Γιάννη Σταυριανό (βιολί, τραγούδι).

Παράλληλες Εκδηλώσεις:

• 18:00 – Έναρξη παραδοσιακού γάμου από το χωριό του Τσελεμεντέ, τα Εξάμπελα. Κέρασμα από τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο των Εξαμπέλων. Πάντρεμα παραδόσεων και γεύσεων με νύφη από την Σίφνο, γαμπρός από την Περαχώρα Κορινθίας, κουμπάρα από την Επίδαυρο Αργολίδας, κουμπάρος από τα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Αφετηρία: Προαύλιος χώρος Αγίου Νικολάου Εξαμπέλων

• 20:00-21:00 – Επίδειξη τροχού από αγγειοπλάστες του νησιού στο Κτήριο Δραγάτση στον Αρτεμώνα

• 19:30 – Παραδοσιακή Ρεβυθάδα από τον Θεοδόση Γεωργούλη και τον Νίκο Καράβη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

12:00

Θαλασσομαγειρέματα στον Πλατύ Γιαλό από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Πλατύ Γιαλού “Η Πρόοδος”. Ακολουθεί παραδοσιακή μουσική. Στο γραφείο του Συλλόγου

18:30

Έναρξη τρίτης ημέρας φεστιβάλ.

18:30 – 20:00

Δημιουργική απασχόληση για παιδιά – Παιδομαγειρέματα υπόσχονται να ικανοποιήσουν τους μικρούς μας φίλους.

19:00 – 23:00 | Εκδηλώσεις:

• 19:00 – Μήλος (Μαγειρική) – Δήμος Μήλου

• 19:20 – Νέα Μάλγαρα (Χορευτικό) – Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Νέων Μαλγάρων

• 19:40 – Σαντορίνη (Μαγειρική) – Πολιτιστικός Σύλλογος «Εστία Πύργου Καλλίστης»

• 20:00 – Βόρεια Ήπειρος (Μαγειρική) – Ρόδον το Αμάραντον

• 20:20 – Βόρεια Ήπειρος (Παρουσίαση παραδοσιακής φορεσιάς) – Δρόβιανη Βορείου Ηπείρου και Πολυφωνικό Τραγούδι

• 20:40 – Κορινθία (Μαγειρική) – Προοδευτικός Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Περαχώρας

• 21:00 – Επίδαυρος Αργολίδας (Χορευτικό) – Οι φίλοι της Παράδοσης

• 21:20 – Σίφνος (Μαγειρική)

• 21:40 – Θηρασία (Χορευτικό) – Ένωση Θηραίων Λαυρεωτικής

• 22:00 – Τελετή λήξης

22:30

Συναυλία με τους Λευτέρη Βαζαίο (τραγούδι), Στέλιο Κλουβάτο (βιολί), Ευθύμη Γαλανό (λαούτο), Γιώργο Βενέτη (σαντούρι).

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ:

• 18:00-22:00 – Έκθεση λαογραφικού υλικού «Εμείς παλιά στα σπίτια μας» (Απέναντι από την Παναγιά του Μπαλή, Αρτεμώνα)

• 19:00-22:30 – Έκθεση Κεραμικής στο Κτήριο Δραγάτση στον Αρτεμώνα

• 19:00-21:00 – Έκθεση φωτογραφίας Φρούρια της Ελλάδας στο κτήριο Δραγάτση στον Αρτεμώνα και στον Πολιτιστικό Χώρο «Παναγιώτης Τέτσης» στην Απολλωνία.