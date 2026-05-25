Η προπώληση των εισιτηρίων για το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας άνοιξε.

Φέτος, από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου, το Φεστιβάλ στρέφει το βλέμμα του στη «μαγεία» και τη δύναμη της χορευτικής τέχνης να ανοίγει νέους δρόμους και να μας ενώνει σε εποχές αβεβαιότητας. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζένης Αργυρίου για δεύτερη συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα φιλοξενεί σπουδαία ονόματα της διεθνούς και εγχώριας σκηνής.

Οι Μεγάλοι Πρωταγωνιστές

Η αυλαία ανοίγει εντυπωσιακά με το εμβληματικό He Who Falls του διάσημου Γάλλου χορογράφου Yoann Bourgeois. Ανάμεσα στους φετινούς προσκεκλημένους ξεχωρίζουν:

Η Marlene Monteiro Freitas, μία από τις πιο τολμηρές και ανατρεπτικές φωνές του σύγχρονου χορού, σε ένα εκρηκτικό σόλο.

Ο ταχυδακτυλουργός και εικαστικός Kalle Nio που συμπράττει με τον χορογράφο Fernando Melo.

Ο Jefta van Dinther με ένα βαθιά συγκινητικό έργο εμπνευσμένο από τη γλώσσα των κωφών.

Η ανερχόμενη Γαλλίδα χορογράφος Leïla Ka (γνωστή για τις συνεργασίες της από την Beyoncé μέχρι τα κινηματογραφικά Βραβεία César).

Το Φεστιβάλ θα κλείσει με μια ξεχωριστή παραγωγή από το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα παρουσιαστεί το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη «Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι» – τέσσερα έργα μουσικής δωματίου βασισμένα σε ποιήματα του Κ. Π. Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται πάνω στο ιδίωμα του αμανέ και ζωντανεύουν στη σκηνή μέσα από τις χορογραφίες των Πατρίσια Απέργη, Ηλία Χατζηγεωργίου και Εύας Γεωργιτσοπούλου.

Ένα Πολυπολιτισμικό και Συμπεριληπτικό Πρόγραμμα

Συνολικά, 12 διεθνείς καλλιτέχνες από χώρες όπως η Φινλανδία, η Βραζιλία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Σουηδία (με 5 από αυτούς να εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα) θα μοιραστούν τη σκηνή με 12 εξαιρετικούς Έλληνες δημιουργούς, δίνοντας φέτος ισχυρή έμφαση στην εγχώρια παραγωγή.

Παράλληλα, το Φεστιβάλ επενδύει στη συμπεριληψιμότητα και τις στρατηγικές συνεργασίες. Μέσα από τη σύμπραξη SYSTEMA – For the Greek Performing Arts (με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το Εθνικό Θέατρο), ανοίγουν νέοι δρόμοι για την προβολή των Ελλήνων χορογράφων στο εξωτερικό.

Παράλληλες Δράσεις & Χορός στην Κοινότητα

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της φετινής διοργάνωσης θα είναι η ενεργοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης. Στο πλαίσιο της νέας ενότητας Dancing with the Community, το κοινό δεν θα είναι απλός θεατής, αλλά στο τέλος της παράστασης θα κληθεί να γίνει ένα με τους χορευτές.

Την ίδια στιγμή, οι αγαπημένοι θεσμοί του Φεστιβάλ συνεχίζονται δυναμικά:

Dancing on Screen και Συναντήσεις εκτός Σκηνής.

Χορός στην πόλη, με δωρεάν παραστάσεις στους δημόσιους χώρους της Καλαμάτας.

Χορός στην Πελοπόννησο, που ταξιδεύει τις παραγωγές του Φεστιβάλ σε ακόμα 6 πόλεις της περιοχής.

Η μεγάλη έκθεση «Ζουζού Νικολούδη: Η Μεθοδολογία ως Πράξη», αφιερωμένη στο αρχείο μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού χορού.

Το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.