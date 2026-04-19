Η Κρίστιν Σκοτ Τόμας και ο Κερτ Ράσελ πρόκειται να τιμηθούν με το Βραβείο Crystal Nymph στο 65ο Φεστιβάλ Τηλεόρασης του Μόντε Κάρλο.

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στο Grimaldi Forum από τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β’, επισφραγίζοντας την αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς των δύο κορυφαίων ηθοποιών στη δημιουργική βιομηχανία.

Η Κρίστιν Σκοτ Τόμας θα τιμηθεί στην τελετή έναρξης στις 12 Ιουνίου. Η υποψήφια για Όσκαρ και βραβευμένη με BAFTA ηθοποιός έχει διαγράψει μια σπουδαία πορεία στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση με πιο πρόσφατη την εμφάνισή της στη σειρά «Slow Horses». Παράλληλα, πραγματοποίησε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «My Mother’s Wedding», την οποία συνέγραψε με τον Τζον Μικλεθγουέιτ και ένωσε τις δυνάμεις της με τις Σκάρλετ Γιόχανσον, Σιένα Μίλερ και Έμιλι Μπίτσαμ.

«Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμένα αυτή η αναγνώριση στο Μονακό, έναν τόπο που τιμά διαχρονικά την καλλιτεχνική αριστεία με τόση χάρη» δήλωσε η σταρ.

Σύμφωνα με το Deadline, o Κερτ Ράσελ θα παραλάβει το βραβείο στην τελετή λήξης στις 16 Ιουνίου. Με μια καριέρα που ξεκίνησε από τη μικρή οθόνη σε παραγωγές της Walt Disney Company, εξελίχθηκε σε μια από τις πιο σημαντικές παρουσίες του Χόλιγουντ. Ο υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός επέστρεψε πρόσφατα στην τηλεόραση με το «Monarch: Legacy of Monsters» και το «The Madison».

«Είναι μεγάλη τιμή που μου απονέμεται αυτό το διακεκριμένο βραβείο. Ανυπομονώ να συναντηθώ ξανά με τον πρίγκιπα Αλβέρτο, έχει περάσει πολύς καιρός» σημείωσε ο διάσημος ηθοποιός

Στο παρελθόν με το συγκεκριμένο βραβείο έχουν τιμηθεί μεταξύ άλλων οι Μάικλ Ντάγκλας, Έλεν Μίρεν και Μόργκαν Φρίμαν.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που τιμούμε τον Κερτ Ράσελ και την Κρίστιν Σκοτ Τόμας», πρόσθεσε η εκτελεστική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Σεσίλ Μενόνι υπογραμμίζοντας:

«Οι εξαιρετικές τους πορείες, που εκτείνονται τόσο στη μεγάλη όσο και στη μικρή οθόνη, ενσαρκώνουν απόλυτα την καλλιτεχνική αριστεία και τη διεθνή εμβέλεια του θεσμού».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ