Το 76ο Φεστιβάλ του Sanremo (Festival di Sanremo 2026) ξεκινά απόψε, (24/2), στο εμβληματικόστο Teatro Ariston της Λιγουρίας, με τον Carlo Conti να επιστρέφει στο τιμόνι ως καλλιτεχνικός διευθυντής και κεντρικός παρουσιαστής.

Όπως ανακοίνωσε η RAI, το φετινό φεστιβάλ μεταφέρθηκε για την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου, εξαιτίας των Χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων που φιλοξενεί η Ιταλία. Η διοργάνωση υπόσχεται για ακόμη μία χρονιά να ενώσει τη χώρα μέσα από τη μουσική και τη λάμψη των παρουσιαστών της, του Carlo Conti και της Laura Pausini.

Κάθε Φεβρουάριο, το Festival della Canzone Italiana μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για τους Ιταλούς, που συγκεντρώνονται μπροστά από τις τηλεοράσεις τους όχι μόνο για τα τραγούδια, αλλά για τη συνολική εμπειρία: το χιούμορ, τις συγκινητικές στιγμές και τις αναφορές στην ποπ κουλτούρα. Είναι μια παράδοση που φέρνει πιο κοντά οικογένειες, φίλους και συναδέλφους – και ακόμη κι όσοι δεν γνωρίζουν καλά ιταλικά μπορούν να μπουν στο κλίμα και να απολαύσουν το θέαμα.

Για πέντε συνεχόμενες νύχτες, το Σαν Ρέμο θα κυριαρχήσει στις συζητήσεις σε εθνικό επίπεδο, με τη μουσική να βρίσκεται στο επίκεντρο και εκατομμύρια τηλεθεατές να παρακολουθούν κάθε εμφάνιση, κάθε σχόλιο και κάθε έκπληξη στην κατάταξη. Όπως πάντα, το φεστιβάλ δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός – είναι ένα πολιτιστικό γεγονός για την Ιταλία.

Όπως και τα τελευταία χρόνια, ο νικητής του φεστιβάλ θα κερδίσει το δικαίωμα να εκπροσωπήσει την Ιταλία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεχτεί την πρόσκληση της RAI. Αυτή η σύνδεση προσθέτει έντονο διεθνές ενδιαφέρον στην εκδήλωση, καθώς το Sanremo καθορίζει την παρουσία – και τις φιλοδοξίες – της Ιταλίας στη σκηνή της Eurovision.

Οι οπαδοί της Eurovision σε όλη την Ευρώπη έχουν ήδη στρέψει την προσοχή τους στο Θέατρο Ariston, αναζητώντας συμμετοχές με δυναμικό πέρα από τα σύνορα της Ιταλίας.

Η φετινή έκδοση παρουσιάζεται και πάλι από τον Carlo Conti, ο οποίος στοχεύει να διατηρήσει την ισχυρή μουσική ταυτότητα του φεστιβάλ, δίνοντας έμφαση στις παραστάσεις και εξασφαλίζοντας την ομαλή ροή της βραδιάς.

Μαζί του στην πρεμιέρα θα είναι η Laura Pausini — μία από τις πιο διάσημες καλλιτέχνιδες της Ιταλίας και παρουσιάστρια της Eurovision 2022 — μαζί με τον Τούρκο ηθοποιό Can Yaman. Μαζί, θα διαμορφώσουν την τηλεοπτική ατμόσφαιρα της πρεμιέρας – μιας βραδιάς που παραδοσιακά συνδυάζει ενθουσιασμό, νευρικότητα και υψηλές προσδοκίες.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης βραδιάς, όλοι οι καλλιτέχνες που διαγωνίζονται στην κατηγορία Campioni θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια τους ζωντανά για πρώτη φορά. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών στυλ — από σύγχρονη ιταλική ποπ και συναισθηματικές μπαλάντες έως πιο εναλλακτικές και πειραματικές προτάσεις.

Οι πέντε βραδιές του Festival di Sanremo 2026 έχουν ως εξής:

Πρώτη βραδιά (24/2): 30 καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια με τα οποία διαγωνίζονται. Οι 5 πρώτοι θα ανακοινωθούν με τυχαία σειρά. Η ψηφοφορία είναι 100% press jury (TV και online media).

Δεύτερη βραδιά (25/2): 15 καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν για δεύτερη φορά τα τραγούδια με τα οποία διαγωνίζονται. Οι 5 πρώτοι θα ανακοινωθούν με τυχαία σειρά. Η ψηφοφορία είναι 50% televoting και 50% radio jury.

Τρίτη βραδιά (26/2): Οι υπόλοιποι 15 καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια με τα οποία διαγωνίζονται για δεύτερη φορά. Οι 5 πρώτοι θα ανακοινωθούν με τυχαία σειρά. Η ψηφοφορία είναι 50% televoting και 50% radio jury.

Τέταρτη βραδιά (27/2): οι διαγωνιζόμενοι καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν ένα ντουέτο/διασκευή ενός ήδη υπάρχοντος τραγουδιού. Θα υπάρξει νικητής, αλλά τα αποτελέσματα αυτής της βραδιάς δεν θα προστεθούν στο συνολικό αποτέλεσμα. Η ψηφοφορία είναι 1/3 televoting, 1/3 radio jury και 1/3 press jury (TV και online media).

Πέμπτη βραδιά -Τελικός (28/2): Και οι 30 καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν ξανά τα τραγούδια με τα οποία διαγωνίζονται. Οι 5 πρώτοι καλλιτέχνες της κατάταξης που θα προκύψει από την ψηφοφορία όλων των προηγούμενων (εκτός της4ης βραδιάς) και αυτής της βραδιάς – 1/3 televoting, 1/3 radio jury και 1/3 press jury (TV και online media) – θα προκριθούν στο Superfinal. Σε αυτόν θα ερμηνεύσουν το τραγούδι τους για δεύτερη φορά, ενώ η ψηφοφορία από τις δύο κριτικές επιτροπές (2/3) και η τηλεψηφοφορία (1/3) συνδυαστικά θα καθορίσουν τον νικητή του φεστιβάλ.

Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής του Festival di Sanremo έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Ιταλία στην προσεχή Eurovision.

Η Ιταλία ως μέλος των Big-5 διαγωνίζεται στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 στις 16 Μαΐου.

Αξίζει να αναφερθεί πως στην παρουσίαση, δίπλα στους Carlo Conti και Laura Pausini, θα δούμε διαφορετικούς συμπαρουσιαστές κάθε βραδιά: ο Can Yaman στην πρεμιέρα, οι Achille Lauro, Lillo και Pilar Fogliati τη δεύτερη, η Irina Shayk την τρίτη, η Bianca Balti την τέταρτη και η Giorgia Cardinaletti την πέμπτη. Την ενότητα των Νέων Δημιουργών αναλαμβάνει ο Gianluca Gazzoli.

Οι 30 καλλιτέχνες του Sanremo 2026

1η Νύχτα

Running order

Καλλιτέχνης Τραγούδι

Arisa Magica favola

Bambole di pezza Resta con me

Chiello Ti penso sempre

Dargen D’Amico AI AI

Ditonellapiaga Che fastidio

Eddie Brock Avvoltoi

Elettra Lamborghini Voilà

Enrico Nigiotti Ogni volta che non so volare

Ermal Meta Stella stellina

Fedez & Marco Masini Male necessario

Francesco Renga Il meglio di me

Fulminacci Stupida sfortuna

J-Ax Italia Starter Pack

LDA & Aka 7even Poesie clandestine

Leo Gassmann Naturale

Levante Sei tu

Luchè Labirinto

Malika Ayane Animali notturni

Mara Sattei Le cose που non sai di me

Maria Antonietta & Colombre La felicità e basta

Michele Bravi Prima poi

Nayt Prima che

Patty Pravo Opera

Raf Ora e per sempre

Sal Da Vinci Per sempre sì

Samurai Jay Ossessione

Sayf Tu mi piaci tanto

Serena Brancale Qui con me

Tommaso Paradiso I romantici

Tredici Pietro Uomo che cade