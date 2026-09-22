Mετατρέποντας για ακόμη μία φορά την ιστορική Achaia Clauss σε θερινό σινεμά -παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν από την πρόσφατη πυρκαγιά- το KinoFest – Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου επιστρέφει για 7η χρονιά από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026 στην Πάτρα.

Το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα αφιερωμένο αποκλειστικά στον σύγχρονο γερμανόφωνο κινηματογράφο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παρουσιάζει ταινίες από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο, με πολλές επίσημες πρεμιέρες στην Ελλάδα, προσκεκλημένους σκηνοθέτες και συντελεστές, Q&As, KinoFest Talks, masterclasses, εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, εικαστική έκθεση και ειδικές δράσεις.

Το KinoFest συνεχίζει στην Achaia Clauss

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Στην Achaia Clauss, το KinoFest συνεχίζει στον χώρο που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ταυτότητά του, με τις απαραίτητες προσαρμογές και με απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια επισκεπτών, συνεργατών και εργαζομένων.

Η σχέση του φεστιβάλ με την Achaia Clauss δεν περιορίζεται μόνο στη φιλοξενία των προβολών. Φέτος αποκτά και σκηνική μορφή μέσα από την παράσταση «Clauss», μία παράσταση θεάτρου σκιών με τη χρήση ψηφιακών εικόνων και ηχητικών εφέ σε σκηνοθεσία Χρήστου Καλπουζάνη.

Η προσβασιμότητα στο επίκεντρο

Ένας από τους σημαντικότερους άξονες του 7ου KinoFest είναι η προσβασιμότητα. Η διοργάνωση θέτει, πλέον, στόχο το KinoFest να εξελιχθεί σταδιακά σε ένα πλήρως προσβάσιμο κινηματογραφικό φεστιβάλ, περιορίζοντας όσο γίνεται τα εμπόδια που αποκλείουν ανθρώπους από την ισότιμη συμμετοχή στον πολιτισμό. Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται για πρώτη φορά σε αυτήν την έκταση:

– Κινηματογραφικές προβολές με SDH υπότιτλους για κωφά και βαρήκοα άτομα.

– Προβολή με προσαρμοσμένες αισθητηριακές συνθήκες, σχεδιασμένη ώστε να είναι φιλικότερη για άτομα στο φάσμα του αυτισμού και άτομα με αισθητηριακές ευαισθησίες.

– Παρεμβάσεις που βελτιώνουν την κινητική πρόσβαση στους χώρους.

– Ειδική Ημερίδα με θέμα «Σινεμά για Όλους: Από την Πρόσβαση στη Συμμετοχή», την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 11:00.

Πρεμιέρες και δημιουργοί στην Πάτρα

Το κινηματογραφικό πρόγραμμα φέρνει στην Πάτρα ενδιαφέρουσες νέες παραγωγές του γερμανόφωνου κινηματογράφου. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/9, στις 19:30, παρουσία πρέσβεων και εκπροσώπων των γερμανόφωνων χωρών, και θα ακολουθήσει η επίσημη ελληνική πρεμιέρα της ελβετικής ταινίας Hello Betty του Pierre Monnard, παρουσία του σκηνοθέτη.

Το διαγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλες οκτώ ταινίες μεγάλου μήκους, πολλές από τις οποίες παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό: From Hilde, With Love (Andreas Dresen, Γερμανία), 22 Lengths (Mia Maariel Meyer, Γερμανία), Berlin Hero (Wolfgang Becker, Γερμανία), Impatience of the Heart (Lauro Cress, Γερμανία), I’m not Stiller (Stefan Haupt, Ελβετία-Γερμανία), Oh, This Unspeakable Void (Simon Verhoeven, Γερμανία), Four Minus Three (Adrian Goiginger, Γερμανία), Holy Grill (Marcus H. Rosenmüller, Γερμανία).

Between the Frames: Η μνήμη ανάμεσα στον κινηματογράφο και τις εικαστικές τέχνες

Παράλληλα με το κινηματογραφικό πρόγραμμα, το KinoFest παρουσιάζει την έκθεση Between the Frames – Memory in Negotiation σε σχεδιασμό και επιμέλεια της Λιάνας Ζωζά / Cube Gallery με την υποστήριξη της πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα και του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον. Η έκθεση προσεγγίζει τη μνήμη όχι ως κάτι στατικό, αλλά ως ένα πεδίο συνεχούς επαναδιαπραγμάτευσης, φέρνοντας σε διάλογο την εικαστική δημιουργία, την προσωπική και συλλογική μνήμη και τις πολιτισμικές σχέσεις Ελλάδας και Γερμανίας.

Το KinoFest παρουσιάζει, ακόμη, masterclasses, εργαστήριa Industry δράσεις και KinoFest Talks. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από συζητήσεις με δημιουργούς και επαγγελματίες και δράσεις που φέρνουν το κοινό σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους πίσω από τις ταινίες.

Κινηματογράφος και κοινωνικός διάλογος

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί η ταινία ΕΠΙΘΥΜΙΑ – Love Alone Can’t Make a Child / Der Wunsch της Judith Beuth, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, και θα ακολουθήσει σχετική συζήτηση με το κοινό. Παράλληλα, την πρώτη ημέρα των προβολών (23/9) και πριν την τελετή έναρξης θα προβληθεί, επίσης, το ντοκιμαντέρ Outsider – Freud του Yair Qedar, παρουσία του σκηνοθέτη, όπου ανοίγει ακόμη έναν κύκλο συζήτησης γύρω από την προσωπικότητα και την κληρονομιά του Sigmund Freud σε συνεργασία με την πρεσβεία της Αυστρίας. Θα ακολουθήσει Q&A με το κοινό.

Tο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου ξεχωρίζει το ντοκιμαντέρ Sometimes, I Imagine Them All at a Party της Daniela Magnani Hüller, παρουσία της σκηνοθέτιδας, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Berlinale Forum 2026 και απέσπασε Ειδική Μνεία από την κριτική επιτροπή του Berlinale Documentary Award. Στο αυτοβιογραφικό ντεμπούτο της, η σκηνοθέτις επιστρέφει, δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, στην απόπειρα γυναικοκτονίας την οποία επέζησε ως έφηβη, αναζητώντας μέσα από συναντήσεις και μνήμες απαντήσεις για όσα συνέβησαν τότε.

Το Σαββατοκύριακο, το KinoFest ανοίγεται και στους μικρότερους θεατές με ειδικό παιδικό πρόγραμμα.

Η 7η διοργάνωση πραγματοποιείται από την ABCinema, σε συνδιοργάνωση με το Goethe-Zentrum Patras, με τη συνεργασία και υποστήριξη πρεσβειών, κινηματογραφικών φορέων όπως τον ΕΚΚΟΜΕΔ και το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη MEDIA, και πολιτιστικών οργανισμών από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο.

Όπως κάθε χρόνο, όλες οι κινηματογραφικές προβολές και οι περισσότερες δράσεις του φεστιβάλ πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. Ιδιαίτερη θέση στη φετινή διοργάνωση έχει η Ελβετία, μέσα από το αφιέρωμα Hello Switzerland.

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου με την τελετή απονομής βραβείων και την ταινία λήξης Karla της Christina Tournatzes. Η βραδιά θα κλείσει με μία ειδική προβολή του αγαπημένου Good Bye, Lenin!.