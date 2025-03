Λίγο πριν γιορτάσει τα δέκα του χρόνια, το Beyond Borders – Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου παρουσιάζει τις ταινίες που ξεχώρισαν το περασμένο καλοκαίρι στον φιλόξενο χώρο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου 2025.

Όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο Τύπου, φέτος η πρόταση του Beyond Borders για το αθηναϊκό τριήμερο θα είναι συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ τα οποία ρίχνουν φως στις λιγότερο προβεβλημένες πτυχές της ιστορίας, υψώνουν τη φωνή τους για ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα και συμπερίληψη, ξεδιπλώνουν θαρραλέα προσωπικές ιστορίες – πεδία «μάχης» όπου αποτυπώνεται ο κοινωνικοπολιτικός χάρτης της εποχής.

Εξαιρετικής σημασίας είναι η παρουσία στην Αθήνα του Dr. Izzeldin Abuelaish, που έρχεται ειδικά για τις προβολές καλεσμένος από το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου. Όπως ενημερώνουν οι διοργανωτές, ο Dr. Abuelaish είναι ο πρώτος Παλαιστίνιος γιατρός που εργάζεται σε ισραηλινό νοσοκομείο και ξεγεννάει μωρά, αλλά το ήθος της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης δοκιμάζεται, όταν ένα ισραηλινό τανκ βομβαρδίζει το σπίτι του σκοτώνοντας τις τρεις κόρες του. Η ιστορία του ξεδιπλώνεται μέσα από ένα πολύ δυνατό ντοκιμαντέρ καναδικής παραγωγής, το I Shall not Hate, που κυριολεκτικά καθήλωσε τους θεατές στο Καστελλόριζο και βραβεύτηκε από την επιτροπή με το Χάλκινο Στεφάνι της Μεγίστης. Ο Dr. Abuelaish θα παρακολουθήσει το φεστιβάλ και θα συνομιλήσει με το κοινό μετά την προβολή της ταινίας, την Παρασκευή 28/3.

Όπως δήλωσε η Ειρήνη Σαρίογλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ: «Όπως είχαμε υποσχεθεί, το ταξίδι του Beyond Borders στην Αθήνα, όπως και σε άλλες πόλεις εκτός Ελλάδας, είναι πλέον θεσμός. Είναι μεγάλη μας χαρά να μοιραζόμαστε με το ευρύτερο κοινό ταινίες που μας μάγεψαν το καλοκαίρι στο Καστελλόριζο και αξίζει να τις απολαύσει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Οι ταινίες του φεστιβάλ -οι περισσότερες από τις οποίες προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή και παγκόσμια πρεμιέρα και έπειτα ταξιδεύουν στα φεστιβάλ ή και στις αίθουσες- ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την κοινωνική τους ευαισθησία και την επιμονή τους να μην σωπαίνουν σε σκοτεινές και επικίνδυνες εποχές. Με σεβασμό και θαυμασμό στους δημιουργούς τους επιμένουμε κι εμείς για ένα όλο και καλύτερο φεστιβάλ, αντάξιο των ταινιών που μας εμπιστεύονται. Σε αυτήν την προσπάθεια θέλουμε να είστε κοντά μας. Σας περιμένουμε όλους και όλες σε ένα κινηματογραφικό τριήμερο χωρίς σύνορα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος!».

Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι:

– Bangarang του Giulio Mastromauro, Ιταλία 2023, ελληνική πρεμιέρα, για τον κόσμο της παιδικής ηλικίας στον Τάραντα, τη βιομηχανική πόλη στη νότια Ιταλία,

– I shall not hate της Tal Barda, Καναδάς 2024, ελληνική πρεμιέρα,

– Koka του Aliaksandr Tsymbaliuk, Πολωνία 2024, ελληνική πρεμιέρα, για τη σχέση μεταξύ πατέρα και γιου που ζουν στην άκρη του κόσμου κοντά στη Βερίγγειο Θάλασσα,

– Λώξη των Δημήτρη Ζάχου, Θανάση Καφετζή, Ελλάδα 2024, για τη Λωξάνδρα, μια νέα γυναίκα με σύνδρομο Down που γίνεται το πρώτο ανάπηρο άτομο που υπογράφει συμβόλαιο ηθοποιού με το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας,

– My Place Ozerna της Karina Będkowska, Πολωνία 2022, ελληνική πρεμιέρα, ένα τρυφερό ντοκιμαντέρ για το ταξίδι μιας γυναίκας από το Λονδίνο στην Ozerna, ένα μικρό χωριό στην Ουκρανία,

– Searching for Rodakis του Saim Kerem Soyyilmaz, Τουρκία 2023, για την ανακάλυψη της ταφόπλακας της δεκαεπτάχρονης Χρυσούλας κατά την ανακαίνιση ενός παλιού σπιτιού κοντά στην Κωνσταντινούπολη,

– The Board της Carmen Tortosa, Ισπανία 2023, διεθνής πρεμιέρα, για τη διαδικασία λήψης παρατεταμένης αναρρωτικής άδειας ή πιστοποίησης μόνιμης αναπηρίας των εργαζομένων,

– Sister of Mine του Mariusz Rusinski, Πολωνία 2023, ελληνική πρεμιέρα, για τις συνθήκες που οδήγησαν μια ταλαντούχα έφηβη στον εθισμό στα ναρκωτικά

– Monument του Maksim Avdeev, Ρωσία 2024, ελληνική πρεμιέρα, για τη σχέση πατέρα και ομοφυλόφιλου γιού σε έναν προβληματισμό για την οικογένεια, την ταυτότητα και την άβυσσο της ιδεολογίας.

Μπορείτε να βρείτε σε ψηφιακή μορφή το αναλυτικό πρόγραμμα του τριημέρου εδώ

Η διοργάνωση είναι του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ), σε συνεργασία με τη γαλλική Ecrans des Mondes. Οι προβολές στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48 & Μ. Αλεξάνδρου 134-136, στάση μετρό Κεραμεικός). Είσοδος ελεύθερη με τήρηση σειράς προτεραιότητας κατά την προσέλευση.