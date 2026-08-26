Στο πένθος βυθίστηκε η παγκόσμια καλλιτεχνική κοινότητα, καθώς χθες, Τρίτη 25 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή η θρυλική Ντόλι Πάρτον. Η τραγουδίστρια απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών στο Κέντρο Καρκίνου Vanderbilt-Ingram περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα.

«Αφού αντιμετώπισε με θάρρος μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, η Ντόλι Πάρτον έφυγε σήμερα από τη ζωή στο Κέντρο Καρκίνου Vanderbilt-Ingram, περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της», ανέφερε χαρακτηριστικά η ομάδα της σε δήλωση προς το CBS.

Ποια ήταν η Ντόλι Πάρτον

Η Ντόλι Πάρτον γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου του 1946 στην κωμόπολη Sevierville του Τενεσί. Γονείς της ήταν ο Robert Lee Parton που εργαζόταν ως αγρότης και οικοδόμος, και η Avie Lee Owens που ήταν νοικοκυρά. Η Πάρτον ήταν το τέταρτο από τα 12 παιδιά της οικογένειας.

Η οικογένειά της ήταν μια πολύ φτωχή επαρχιακή οικογένεια. Όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της, «ζούσε όλη η οικογένεια μαζί με τους παππούδες σε μια ξύλινη βρώμικη καλύβα με ένα μόνο δωμάτιο, στο όρος Σμόκεϊ της οροσειράς Smoky Mountains, κοντά στο Locust Ridge».

Αυτό που κατάφερε, λοιπόν, η τραγουδίστρια ξεπερνά κάθε όριο. Από την απόλυτη φτώχια κατάφερε να γίνει η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της Αμερικής. Η Πάρτον παντρεύτηκε τον Carl Thomas Dean τον Μάιο του 1966 στο Ρίνγκολντ της Τζόρτζια. Ο ερωτάς τους ήταν μεγάλος.

Σημειώνεται πως τον Μάιο του 2016, το ζεύγος γιόρτασε την επέτειο των 50 χρόνων γάμου με μια πολύ εντυπωσιακή τελετή, όπου ανανέωσαν τους όρκους τους.

Το ζεύγος δεν απέκτησε ποτέ παιδιά, ωστόσο η Πάρτον είχε βαφτίσει την δημοφιλή ποπ τραγουδίστρια Μάιλι Σάιρους. Στις 3 Μαρτίου 2025, η Πάρτον ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της ότι ο Dean έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, κάτι που δεν μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια δεν είχε καταφέρει να ξεπεράσει.

Το μεγάλο «αντίο» της παγκόσμιας καλλιτεχνικής σκηνής στη θρυλική τραγουδίστρια

Από τον Πολ Μακάρτνεϊ έως την Σαμπρίνα Κάρπεντερ, πλήθος καλλιτεχνών αποχαιρέτησε την κορυφαία τραγουδίστρια.

«Ήταν τόσο ζωηρή και γεμάτη ζωή, που είναι δύσκολο να χωνέψει κανείς την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή», δήλωσε ο Πολ Μακάρτνεϊ. «Η συνθετική της ικανότητα, το τραγούδι της και η φιλανθρωπική της δράση ήταν ασύγκριτες στον κόσμο της κάντρι μουσικής και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια ζωή χωρίς τη Ντόλι», προσέθεσε.

Από την πλευρά του ο Έλτον Τζον ανέφερε ότι έμεινε «σοκαρισμένος και συντετριμμένος» από την είδηση. «Μια γιγάντια καλλιτέχνιδα, μοναδική και αναντικατάστατη, με την πιο ευγενική καρδιά».

«Ντόλι, ήσουν το βαρόμετρο. Ο Πολικός Αστέρας. Τολμηρή και λαμπρή. Ταλαντούχα και επίμονη. Μας δίδαξες τόσα πολλά για το πώς να είμαστε ο εαυτός μας με μοναδικό τρόπο. Είμαι ευγνώμων για την τέχνη σου, την καρδιά σου, τη γενναιοδωρία σου, το χιούμορ σου, το επιχειρηματικό σου πνεύμα», έγραψε η Μπιγιονσέ.

Υπενθυμίζουμε πως στο άλμπουμ της Μπιγιονσέ του 2024, «Cowboy Carter», η τραγουδίστρια είχε κάνει διασκευή του περίφημου «Jolene» της Ντόλι Πάρτον.

«Είναι τιμή μου που είχα το προνόμιο να συνεργαστώ μαζί σου. Θα το φυλάξω για πάντα σαν θησαυρό. Σ’ ευχαριστώ για τη βαθιά επίδρασή σου στον κόσμο. Είσαι ένας άγγελος που έκανε αυτόν τον κόσμο πιο ευτυχισμένο χάρη στην χαρούμενη τέχνη σου. Είσαι πραγματικά μοναδική. Αναπαύσου εν ειρήνη», τόνισε η Μπιγιονσέ.

«Ένας κόσμος χωρίς τη Ντόλι δεν μου φαίνεται πιθανός, πραγματικός ή σωστός. Όμως, χάρη στον αιώνια γενναιόδωρο τρόπο με τον οποίο πέρασε το χρόνο της σε αυτόν τον κόσμο και στις αμέτρητες ζωές που άλλαξε προς το καλύτερο, η κληρονομιά της θα είναι αιώνια.

Ήταν πραγματικά το δώρο που συνέχιζε να δίνει. Η Ντόλι μας έδωσε ένα πρότυπο προς μίμηση, ενώ ταυτόχρονα μας ενθάρρυνε να είμαστε ο εαυτός μας ως άτομα. Με κάποιο τρόπο κατάφερε να μας μεταδώσει τα μαθήματά της για τον κόσμο με ευγένεια και ειλικρίνεια, ταυτόχρονα, και συχνά με τρόπο ξεκαρδιστικό.

Κατάφερε να προσφέρει στον κόσμο το απόλυτο μυστήριο και τη φαντασία σε ορισμένες πτυχές της ζωής της, αλλά και απόλυτη διαφάνεια σε ό,τι είχε σημασία. Με κάποιο τρόπο ήταν η ίδια η χάρη και η ίδια η αποφασιστικότητα, όλα σε ένα εκθαμβωτικό πρόσωπο. Διαθέτει την πιο τρυφερή καρδιά όταν επρόκειτο για τους αγώνες των άλλων, και σπονδυλική στήλη από ατσάλι για να υπερασπιστεί την αξία της ως καλλιτέχνιδα.

Μαζί με τους υπόλοιπους θαυμαστές της, είμαι τόσο ευγνώμων για όλα αυτά. Για τις μελωδίες και τους στίχους που έγραψε και που έλιωσαν ακόμα και τις πιο κρύες καρδιές. Για τα εκατομμύρια βιβλία που χάρισε στα παιδιά σε όλο τον κόσμο, ώστε να ερωτευτούν τις ιστορίες όπως εκείνη. Για τις τεντωμένες σχοινιές που περπάτησε, ώστε νεαρά κορίτσια όπως εγώ να μεγαλώσουν ονειρεύοντας να γίνουν κι αυτές μέλη του τσίρκου.

Ντόλι, θα σε σκέφτομαι σε κάθε βήμα της διαδρομής μου», έγραψε σε ανάρτησή της, η διάσημη τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ.

Η ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ αποχαιρέτησε επίσης την Πάρτον με λόγια που συγκινούν.

«Το μόνο που μπορούσα να πω μετά την πρώτη μας συνάντηση ήταν “είναι πραγματικά ένας άγγελος που περπατά στη γη” και “μοιάζουμε σαν να είμαστε αδελφές!”». Η Κάρπεντερ είχε την τιμή να συνεργαστεί το 2025 με τη Ντόλι Πάρτον για ένα ρεμίξ του τραγουδιού της , το «Please, please, please».

Η ανάρτηση της Σαμπρίνα Κάρπεντερ:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sabrina Carpenter (@sabrinacarpenter)

«Θα φυλάξω στο καρδιά μου τα γέλια και τις συζητήσεις μας και θα κρατήσω τη σοφία σου, την παιχνιδιάρικη στάση σου απέναντι στη ζωή και την τέλεια αίσθηση του χιούμορ σου για τις δύσκολες μέρες», τόνισε η Κάρπεντερ.

«Το φως σου θα είναι κάτι που ο κόσμος θα αναζητά για πάντα για να το ξαναβρεί».

Μεσίστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ για τη Ντόλι Πάρτον

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε σήμερα εντολή να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ για μία εβδομάδα, ως ένδειξη πένθους για την απώλεια της βασίλισσας της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον.

Κάνοντας λόγο για μια «πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους», ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημέρωσε μέσω Truth Social ότι ως φόρος τιμής στην Ντόλι Πάρτον, οι σημαίες στα δημόσια κτήρια θα κυματίζουν μεσίστιες για μία εβδομάδα, αρχής γενομένης από τις 6 το απόγευμα της Τρίτης (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, 01:00 την Τετάρτη στην Ελλάδα).

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντόλι. Ο κόσμος σε αγαπάει», καταλήγει η ανάρτηση του προέδρου Τραμπ.