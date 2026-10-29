Σπάνια βιβλία, πολύτιμα χειρόγραφα, ιστορικά έγγραφα και δυσεύρετοι χάρτες, που φωτίζουν πρόσωπα και εποχές, πρωταγωνιστούν στη νέα δημοπρασία της Vergos Auctions. Ανάμεσα στα ξεχωριστά τεκμήρια, που καλύπτουν μια περίοδο από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα, περιλαμβάνονται ταξιδιωτικές εκδόσεις με εξαιρετική εικονογράφηση, χειρόγραφα σημαντικών προσωπικοτήτων των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και σπάνια ντοκουμέντα ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας.

Η δημοπρασία «Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά» θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Νοεμβρίου, στις 5:30 μ.μ., στο ανακαινισμένο ιστορικό κτήριο της Στοάς Αρσακείου, στη ΣΤΟΑ Culture, στο κέντρο της Αθήνας.

Από τον κατάλογο της δημοπρασίας ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

• Το χειρόγραφο ποίημα «Δέησις» του μεγάλου ποιητή Κ. Π. Καβάφη (1863-1933). Το ποίημα δημοσιεύτηκε το 1898 και συγκαταλέγεται στα 154 «αναγνωρισμένα» ποιήματα, όπως αποκαλούνται, τα οποία ο ίδιος ο ποιητής συμπεριέλαβε στο επίσημο σώμα του έργου του.

• Ένα χειρόγραφο σχεδιάγραμμα της ναυμαχίας του Ναβαρίνου, το οποίο δεν φαίνεται να αποτελεί αντίγραφο κάποιου από τα γνωστά σχεδιαγράμματα. Ο ασυνήθιστος προσανατολισμός του και η προοπτική απόδοση τοπογραφικών λεπτομερειών καθιστούν πιθανό το ενδεχόμενο να πρόκειται για έργο αυτόπτη μάρτυρα.

• Μια σχεδόν πλήρης συλλογή των έργων του λόγιου Χρ. Άγγελου (1575-1638), τα οποία δημοσίευσε την περίοδο 1617-1624, με στόχο να γνωστοποιήσει στη Δύση τη βαρβαρότητα των Τούρκων και την κατάσταση στην πατρίδα του. Κανένα άλλο αντίτυπο πρώτης έκδοσης έργου του Χρ. Άγγελου δεν έχει εμφανιστεί σε ελληνική ή ξένη δημοπρασία, τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια.

• Το εμβληματικό έργο του Louis Dupré, που περιλαμβάνει 40 λιθογραφίες επιχρωματισμένες στο χέρι. Πρόκειται για εξαιρετικό αντίτυπο ενός από τα ωραιότερα ταξιδιωτικά βιβλία για την Ελλάδα, στο οποίο αποτυπώνονται τα γνήσια φιλελληνικά αισθήματα του δημιουργού και η αγάπη του για τον τόπο και τους ανθρώπους του.

• Ένα Μαθηματάριο του 18ου αιώνα, με αρχαία ελληνικά κείμενα και διάστιχη ερμηνεία. Ως προς το περιεχόμενό του, το χειρόγραφο αποτελεί ένα Μαθηματάριο εξαιρετικής ποιότητας, γραμμένο με επιμέλεια και προσοχή από έμπειρο γραφέα.

Ανακαλύψτε περισσότερα και ενημερωθείτε για τους τρόπους συμμετοχής στη δημοπρασία στην ιστοσελίδα www.vergosauctions.com.