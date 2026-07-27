Στην Ύδρα μεταφέρεται τον Αύγουστο η εικαστική διαδρομή του Γιώργου Ταξίδη στο Άγιον Όρος, μέσα από την έκθεση «Άγιον Όρος. Τόπος Σιωπής». Πρόκειται για την καταγραφή της βιωματικής εμπειρίας του καλλιτέχνη, ο οποίος την περίοδο 2020-2025 πραγματοποίησε περισσότερες από 15 επισκέψεις στο Άγιον Όρος, περιηγήθηκε και στις 20 Μονές, παρακολούθησε την καθημερινότητα των μοναχών και συμμετείχε στις ακολουθίες. Όσα έζησε, τα αποτύπωσε σε 115 έργα ζωγραφικής, χαρακτικής και γλυπτικής, χρησιμοποιώντας μολύβι, κάρβουνο, λάδι και υδατογραφία.

Η έκθεση είχε παρουσιαστεί αρχικά στην Αγιορειτική Εστία στη Θεσσαλονίκη, στη συνέχεια φιλοξενήθηκε στον Πολυχώρο Πολιτισμού ΚΥΚΛΩΨ στη Δράμα και ακολούθησε η παρουσίασή της στο Σισμανόγλειο Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη, σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας.

Από την 1η έως τις 31 Αυγούστου θα παρουσιαστεί στην κεντρική αίθουσα των ΓΑΚ/Ιστορικού Αρχείου – Μουσείου Ύδρας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Θεομητορικά 2026». Η έκθεση συνδιοργανώνεται από τα ΓΑΚ/Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας, τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ύδρας και την Αγιορειτική Εστία Θεσσαλονίκης και αποτελεί το αποτέλεσμα ενός πολυετούς εικαστικού προγράμματος της Αγιορειτικής Εστίας με τον καλλιτέχνη.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, που θα πραγματοποιηθούν στις 9 το βράδυ του Σαββάτου 1 Αυγούστου, θα προβληθεί στο αίθριο του Μουσείου το ομώνυμο ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Νίκου Αναγνωστόπουλου, ο οποίος ακολούθησε τον καλλιτέχνη σε μέρος των διαδρομών του στο Άγιον Όρος. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό, παρουσία του Γιώργου Ταξίδη, του σκηνοθέτη και του επιμελητή της έκθεσης, Διευθυντή της Αγιορειτικής Εστίας Αναστάσιου Ντούρου.

Παράλληλα κυκλοφορεί ο ομότιτλος κατάλογος της έκθεσης, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των έργων, κείμενα του ιστορικού τέχνης Γιάννη Μπόλη και του David Ebony, καθώς και αποσπάσματα από το προσωπικό ημερολόγιο που κρατούσε ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σε αυτό περιγράφει τη δημιουργική και πνευματική εμπειρία που βίωσε στο Άγιον Όρος, σημειώνοντας ότι στόχος του ήταν να αναζητήσει έναν νέο εικαστικό δρόμο και να προσεγγίσει το έργο του με μεγαλύτερη αλήθεια, παρομοιάζοντας την πορεία του καλλιτέχνη με εκείνη του μοναχού ως μια διαρκή άσκηση αφοσίωσης και εσωτερικής αναζήτησης.

Ο Γιώργος Ταξίδης γεννήθηκε το 1987 και είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει πραγματοποιήσει Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ακαδημία Τέχνης της Νέας Υόρκης με υποτροφία, έχει τιμηθεί με σειρά βραβείων και διακρίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές εντός και εκτός Ελλάδας. Έχει παρουσιάσει έξι ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πλήθος ομαδικών εκθέσεων διεθνώς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ