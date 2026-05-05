Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Θανάση Νεοφώτιστου, «Το αγόρι με τα γαλάζια μάτια» – «The Boy with the Light-Blue Eyes», θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα του South by Southwest London (SXSW London), ενός από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ, που ξεκίνησε στο Όστιν των ΗΠΑ και από πέρυσι διεξάγεται και στο Λονδίνο.

Η φετινή, δεύτερη διοργάνωση στη βρετανική πρωτεύουσα ανοίγει την 1η Ιουνίου. Η ταινία του Έλληνα δημιουργού θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο ενός αυστηρά επιμελημένου lineup με έντονο διεθνή προσανατολισμό, που αναδεικνύει τις πιο δυναμικές και καινοτόμες κινηματογραφικές φωνές από όλο τον κόσμο. Στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου απονέμεται και Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, έξι ακόμη παγκόσμιες πρεμιέρες.

Η ταινία θα προβληθεί δύο φορές στον arthouse κινηματογράφο Curzon Hoxton: την Πέμπτη 4/6 (ώρα 20:30, Αίθουσα 1) και το Σάββατο 6/6 (ώρα 11:00, Αίθουσα 2), παρουσία του σκηνοθέτη και συντελεστών. Μετά το τέλος των προβολών θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό (Q&A).

Μια ελληνική queer ιστορία ενηλικίωσης

«Το αγόρι με τα γαλάζια μάτια» αφηγείται μια ελληνική queer ιστορία ενηλικίωσης. Ένα συναισθηματικό coming-of-age ταξίδι που, μέσα από μια αλληγορία, μιλά για το τίμημα της διαφορετικότητας σε μια κοινωνία που στέκεται απέναντί της. Μια ταινία αφιερωμένη σε όσους νιώθουν πως δεν “ανήκουν” πουθενά και πασχίζουν να κατανοήσουν το γιατί. Σε όσους, συχνά, η απελευθέρωση από τα δεσμά του κατεστημένου και η κατάκτηση της αυτογνωσίας πληρώνεται ακριβά.

Ήρωας της ταινίας είναι ένας δεκαπεντάχρονος με ασυνήθιστα μάτια, αναγκασμένος να φορά μάσκα για να μην προκαλεί τον φόβο και τις δεισιδαιμονίες των κατοίκων του απομονωμένου ορεινού χωριού του, που πιστεύουν στο «κακό μάτι». Όταν η ανάγκη του για απελευθέρωση γίνεται ακατανίκητη, η διαφορετικότητά του μετατρέπεται σε πράξη αντίστασης και η λαχτάρα του για ελευθερία γίνεται μονοπάτι αγάπης, θυσίας και αλήθειας.

Η ταινία αποτελεί το μεγάλου μήκους ντεμπούτο του Θανάση Νεοφώτιστου ύστερα από μια δεκαετή δημιουργική διαδρομή στο χώρο του κινηματογράφου, και αντλεί από ένα βαθιά προσωπικό βίωμα, με ρίζες στα άγρια βουνά της Ηπείρου: την εμπειρία τού να μεγαλώνεις «διαφορετικός» σε ένα κλειστό, συντηρητικό περιβάλλον. Συνδυάζοντας την παράδοση με στοιχεία μαγικού ρεαλισμού, ο Νεοφώτιστος χτίζει την ιστορία του γύρω από τη δεισιδαιμονία του «κακού ματιού».

«”Το αγόρι με τα γαλάζια μάτια” είναι ένα σκοτεινό λαϊκό παραμύθι ενηλικίωσης που ξεδιπλώνεται σε μια ελληνική τραγωδία. Αντλεί από τη δική μου προσωπική (queer) εμπειρία και από τον φόβο τού να νιώθεις “διαφορετικός”, μιλώντας για μια κλειστή, συντηρητική κοινωνία που καταρρέει κάτω από τα ίδια της τα πιστεύω και τις δεισιδαιμονίες -όχι μακριά από την οικογένεια μέσα στην οποία μεγάλωσα. Σκηνοθετικά, κινείται μέσα από μια συμβολική, ιμπρεσιονιστική κινηματογραφική γλώσσα, ριζωμένη στον ρεαλισμό και με πυρήνα τον μύθο. Ωρίμασε μέσα σε μια δεκαετή δημιουργική διαδρομή, για να φτάσει στην πιο καθαρή και αληθινή της μορφή: χειροποίητη, ωμή και ανθρώπινη, τοπική στη μορφή, αλλά οικουμενική στην ουσία» σημειώνει ο Θανάσης Νεοφώτιστος.

Η ταινία, με παραγωγό την Ιωάννα Μπολομύτη και συμπαραγωγούς από την Κύπρο, τη Βόρεια Μακεδονία, την Κροατία, τη Σερβία, τη Ρουμανία και τις Η.Π.Α., γυρίστηκε στα εκπληκτικά τοπία της ορεινής Αρκαδίας, στη Δημητσάνα. Πρόκειται για μια ταινία με έντονα τοπικό χρώμα, αλλά με οικουμενική διάσταση ως προς την ουσία της.

Διεθνές σημείο συνάντησης

Το South by Southwest London (SXSW London) είναι η ευρωπαϊκή εκδοχή του ιδιαίτερα σημαντικού αμερικανικού φεστιβάλ South by Southwest, που διεξάγεται εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στο Όστιν του Τέξας (από το 1987). Μία πολυθεματική διοργάνωση που συνδυάζει καινοτομία, κινηματογράφο, μουσική, εικαστικά, τεχνολογία, εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα, είναι ευρύτερα γνωστή κυρίως για τα συνέδρια και τα φεστιβάλ της κι έχει ως αποστολή την υποστήριξη δημιουργικών ανθρώπων στην επίτευξη των στόχων τους.

Το SXSW London, βασισμένο στις ρίζες του, έρχεται πλέον στην καρδιά του Λονδίνου, λειτουργώντας ως διεθνές σημείο συνάντησης για ένα δυναμικό και επιδραστικό κοινό και ως κόμβος καινοτομίας και δημιουργικότητας που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται η τεχνολογία και η κουλτούρα παγκοσμίως. Στην περσινή πρώτη διοργάνωση προσέλκυσε περισσότερους από 20.000 επισκέπτες από 85 χώρες. Ανάμεσα στους καλεσμένους συγκαταλέγονταν σημαντικές προσωπικότητες όπως οι Idris Elba, Orlando Bloom, Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Morena Baccarin, Ben McKenzie, Colin Trevorrow, Mike Flanagan κ.α.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ