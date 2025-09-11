Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συναυλία «Το Αιγάλεω τραγουδάει λαΐκά» στο Θέατρο «Αλέξης Μινωτής», τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.

Ο Στέλιος Διονυσίου με την καθάρια φωνή του, η εξαιρετική Σοφία Παπάζογλου, η Δήμητρα Σταθοπούλου με τις αισθαντικές ερμηνείες, ο σολίστας του μπουζουκιού Γιώργος Αλτής, δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα στο κατάμεστο θέατρο.

Η δημοσιογράφος Αθηνά Καμπάκογλου με τις καίριες επισημάνσεις της τεκμηρίωσε, το λόγο που το Αιγάλεω θεωρείται το πανελλήνιο κέντρο του λαΐκού τραγουδιού.

Η πονεμένη σμυρνιωτοπούλα Ρίτα Αμπατζή, ο κορυφαίος τραγουδιστής του ρεμπέτικου Στράτος Παγιουμτζής και η ανεπανάληπτη Μαρίκα Νίνου, μικρασιάτες και οι τρεις, βρήκαν «καταφύγιο» στη φιλόξενη πόλη και έφτιαξαν τα σπίτια τους στο Αιγάλεω.

Ο αγαπημένος Γιώργος Ζαμπέτας που έδωσε και το προσωνύμιο Αιγάλεω City, η Βίκυ Μοσχολιού με το μοναδικό ρεπερτόριο, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Σπύρος Ζαγοραίος και μια ατελείωτη λίστα καλλιτεχνών σύνδεσαν το όνομα τους με την πόλη.

Τα ξακουστά κέντρα “Η ψάθα”, “ο Βρανάς”, “ο Κήπος του Αλλάχ”, “η Όαση”, “το Σου-Μου” και τα κουτούκια της περιοχής, έγραψαν τη δική τους ιστορία στη νυχτερινή διασκέδαση.

Τη μουσική διεύθυνση είχε ο Νίκος Στρατηγός με την καταπληκτική ορχήστρα του και τα μέλη του Ελληνικού Κέντρου Ζεϊμπέκικου ξεσήκωσαν στο χορό τους θεατές της εκδήλωσης.

Ο δήμαρχος Αιγάλεω Λάμπρος Σκλαβούνος και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, παιδείας και αθλητισμού Γιάννης Κουτούλιας με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις τους, αναδεικνύουν τις βαθιές πολιτιστικές ρίζες του τόπου,διοργανώνοντας εκδηλώσεις και ημερίδες.

«Η πολιτιστική διαδρομή» του Δήμου κατά το μήνα Σεπτέμβριο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον!

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής.