Μία από τις πιο τρυφερές και ευφυείς ρομαντικές κομεντί του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου, το Καλύτερα δε γίνεται – As Good as it Gets (1997) του Τζέιμς Λ. Μπρουκς με τον Τζακ Νίκολσον και την Έλεν Χαντ, θα απολαύσουμε κάτω από τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό, στη φετινή μεγάλη ανοιχτή προβολή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στην Προβλήτα Α, στο Λιμάνι.

Το υπέροχο open air σινεμά στήνεται την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Λιμάνι, προσφέροντας τη μοναδική ευκαιρία στο κοινό της πόλης να απολαύσει μια αξέχαστη ταινία, παρέα με μια δροσερή μπίρα Fischer. Η προβολή πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Ο Μελβιν Γιούνταλ είναι ένας επιτυχημένος αλλά δύστροπος συγγραφέας, παγιδευμένος στις ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές και τις αμέτρητες τελετουργίες της καθημερινότητάς του. Αποφεύγει να πατήσει στις γραμμές του πεζοδρομίου, κλειδώνει την πόρτα του ξανά και ξανά, χρησιμοποιεί κάθε φορά καινούργιο πλαστικό μαχαιροπίρουνο στο αγαπημένο του εστιατόριο και απαιτεί τα πάντα γύρω του να ακολουθούν μια απαρέγκλιτη τάξη. Πίσω όμως από τις εμμονές, τις εκρήξεις αγένειας και την αδυναμία του να συνδεθεί με τους άλλους, κρύβεται ένας άνθρωπος βαθιά φοβισμένος και ευάλωτος. Χωρίς να εξιδανικεύει ούτε να σατιρίζει την ψυχαναγκαστική διαταραχή, η ταινία χρησιμοποιεί τις ιδιορρυθμίες του Μελβιν ως αφετηρία για να αφηγηθεί μια ιστορία σταδιακής αλλαγής, δείχνοντας πως ακόμη και τα πιο άκαμπτα μοτίβα μπορούν να αρχίσουν να λυγίζουν όταν εμφανιστεί στη ζωή μας ένας άνθρωπος που αξίζει την προσπάθεια.

Με πρωταγωνιστές τον Τζακ Νίκολσον, την Έλεν Χαντ και τον Γκρεγκ Κινίαρ, η ταινία γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, κερδίζοντας δύο βραβεία Όσκαρ (Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τον Τζακ Νίκολσον και Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την Έλεν Χαντ) ενώ απέσπασε συνολικά επτά υποψηφιότητες. Με το οξυδερκές χιούμορ, τους αξέχαστους διαλόγους και τη βαθιά ανθρώπινη ματιά της, παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες του είδους της η οποία σφράγισε την κινηματογραφική δεκαετία του ’90.

Info

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026

Ώρα προσέλευσης: 21:00

Ώρα έναρξης προβολής: 21:30

Είσοδος ελεύθερη

Καλύτερα δε γίνεται / As Good as it Gets

(ΗΠΑ, 1997)

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Λ. Μπρουκς / James L. Brooks. Σενάριο: James L. Brooks, Mark Andrus. Πρωταγωνιστούν: Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear. Γλώσσες: Αγγλικά. Έγχρωμη, 138΄

Ο Μελβιν Γιούνταλ είναι ένας επιτυχημένος αλλά δύστροπος συγγραφέας με έντονες ιδεοψυχαναγκαστικές συμπεριφορές, που ζει μια απολύτως ελεγχόμενη και απομονωμένη ζωή. Η καθημερινότητά του αλλάζει όταν αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με τον γείτονά του Σάιμον και τη σερβιτόρα Κάρολ, δύο ανθρώπους που σταδιακά σπάνε το τείχος της ιδιορρυθμίας του και τον φέρνουν αντιμέτωπο με την πιθανότητα της σύνδεσης, της αλλαγής και της συναισθηματικής εγγύτητας.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «Καλύτερα δεν γίνεται»:

Προβολή: Τετάρτη 15 Ιουλίου, 21:30 – Προβλήτα Α, Λιμάνι – είσοδος ελεύθερη