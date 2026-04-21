Ένα ξεχωριστής σημασίας πολιτιστικό γεγονός διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, καθώς πρόκειται για μια καλλιτεχνική συνάντηση μαθητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αφιερωμένη στο Αρχαίο Δράμα. Η δράση με τίτλο «Το Αρχαίο Δράμα εμπνέει και ενώνει τους νέους της Ευρώπης», θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 26 Απριλίου στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν της οδού Φρυνίχου, με στόχο να αναδείξει τη διαχρονική δύναμη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου ως κοινού πολιτισμικού τόπου διαλόγου, δημιουργίας και συνεργασίας.

Μαθητές από την Αθήνα, την Πάφο, τη Σεβίλλη και την ελληνική ομογένεια της Γερμανίας θα παρουσιάσουν παραστάσεις και σύγχρονες διασκευές Αρχαίου Δράματος. Μέσα από δημιουργικές σκηνικές προσεγγίσεις, οι νέοι θα αναδείξουν τη διαχρονικότητα θεμάτων, όπως η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η δημοκρατία, η σύγκρουση και η συμφιλίωση. Η διοργάνωση θέλει να αποτελέσει μια γιορτή δημιουργικότητας και συμμετοχής, όπου η τέχνη γίνεται γέφυρα που ενώνει γλώσσες, κουλτούρες και εμπειρίες, επιβεβαιώνοντας ότι το Αρχαίο Δράμα συνεχίζει να εμπνέει, να προβληματίζει και να ενώνει τις νέες γενιές της Ευρώπης.

Μάλιστα, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται στην Αθήνα, την πόλη όπου γεννήθηκε το αρχαίο θέατρο και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά έργα των μεγάλων αρχαίων τραγικών ποιητών, του Αισχύλου, του Σοφοκλή, του Ευριπίδη.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να αναδείξει την Αθήνα ως διεθνή τόπο ένωσης και δημιουργικής έκφρασης των νέων, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσα από την κοινή πολιτιστική ρίζα. Παράλληλα, καλλιεργεί την ενσυναίσθηση, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και το ομαδικό πνεύμα, προβάλλοντας τη σημασία της τέχνης ως γέφυρας επικοινωνίας.

Πρόγραμμα παραστάσεων:

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

15.00-16.00 ΕΝΕΕΓΥΛ Αγ. Δημητρίου – 2ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης (40′)

«Φιλοκτήτης» του Σοφοκλή

16.00-17.00 Ελλ. Γυμν. Ντίσελντορφ – Ελλ. Γυμν. Βούπερταλ (45′)

«Η Pina Bausch συνομιλεί με τους αρχαίους ελληνικούς μύθους… από την Ιφιγένεια ως τον Ορφέα»

17.00-18.00 Νικολαΐδειο Γυμνάσιο Πάφου (45′)

«Όρνιθες» του Αριστοφάνη

18.00-19.00 5ο Γυμνάσιο Περιστερίου (50′)

«Ελένη» του Ευριπίδη

Κυριακή 26 Απριλίου 2026

14.00-15.00 1ο Πρότυπο Λύκειο Αθήνας / Γεννάδειο (30′)

«Η Αντιγόνη στην Αϊτή», της Σάρας Θηλυκού

15.00-16.00 In albis teatro – Moron de la Frontera, Sevilla (40′)

«Τρωάδες» του Ευριπίδη

16.00-17.00 4ο ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου (35′)

«Με αφορμή την Ιφιγένεια»