Ένα νέο αστέρι θα κοσμεί πλέον τη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ στη μνήμη της Ντόλι Πάρτον, καθώς το προηγούμενο είχε υποστεί βανδαλισμό και κρίθηκε απαραίτητη η αντικατάστασή του.

Το αστέρι της σπουδαίας τραγουδίστριας είχε γίνει σημείο αναφοράς για τους θαυμαστές της μετά τον θάνατό της. Άνθρωποι που θέλησαν να την αποχαιρετήσουν άφησαν στο σημείο λουλούδια, κεριά και προσωπικά μηνύματα, δημιουργώντας ένα μικρό σημείο μνήμης στην καρδιά του Χόλιγουντ.

Η Πάρτον είχε αποκτήσει το αστέρι της στη διάσημη λεωφόρο το 1984. Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, το μνημείο της βρέθηκε στο επίκεντρο ενός περιστατικού βανδαλισμού.

Οι ζημιές έγιναν αντιληπτές στις 31 Αυγούστου, όταν φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν έδειξαν χαρακιές πάνω στην επιφάνεια του αστεριού. Οι φθορές ήταν ιδιαίτερα εμφανείς στο σημείο όπου αναγραφόταν το όνομα της τραγουδίστριας.

Dolly Parton’s Hollywood Walk of Fame star vandalized https://t.co/roq1yJ8pBZ pic.twitter.com/RLEY2i4QbL — New York Post (@nypost) September 1, 2026



Η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ το Hollywood Historic Trust έχει ανακοινώσει ότι το νέο αστέρι θα παρουσιαστεί επίσημα στις 4 Σεπτεμβρίου.

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Σύμφωνα με την Άνα Μαρτίνεζ, εκπρόσωπο του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Χόλιγουντ, πριν από την έναρξη των εργασιών απομακρύνθηκαν τα λουλούδια και τα υπόλοιπα αφιερώματα που είχαν αφήσει οι θαυμαστές. Όπως έγινε γνωστό, η αντικατάσταση δεν ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα του βανδαλισμού, καθώς το αστέρι είχε ήδη παρουσιάσει ρωγμές και χρειαζόταν συντήρηση.

Η Λεωφόρος της Δόξας αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα του Λος Άντζελες. Περισσότερα από 2.800 αστέρια βρίσκονται τοποθετημένα κατά μήκος της Hollywood Boulevard, τιμώντας καλλιτέχνες και σημαντικές προσωπικότητες από διαφορετικούς κλάδους της ψυχαγωγίας.

Η απώλεια της Ντόλι Πάρτον

Η είδηση του θανάτου της Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση. Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας της, η Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα κατάφερε να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της country μουσικής, ενώ τραγούδια όπως τα «Jolene» και «9 to 5» παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλή.

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Νάσβιλ. Η Πάρτον τάφηκε δίπλα στον σύζυγό της, Καρλ Ντιν, ο οποίος είχε πεθάνει πριν από εκείνη.

Λίγο αργότερα, η ανιψιά της, Τζέιντα Σταρ, ανέβηκε στη σκηνή του Grand Ole Opry House στο Νάσβιλ, συμμετέχοντας σε μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη της. Ο χώρος αποτελεί σημείο-σύμβολο για την country μουσική και έχει συνδεθεί με μερικούς από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του είδους.

Το Dollywood συνεχίζει την κληρονομιά της

Η μνήμη της Ντόλι Πάρτον δεν περιορίζεται, όμως, στη μουσική. Στο Τενεσί, το Dollywood, το θεματικό πάρκο που συνδέθηκε με το όνομά της, προχωρά σε νέες προσθήκες που έχουν σχεδιαστεί ως φόρος τιμής στη ζωή, το έργο και τις αξίες της. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στους χώρους του πάρκου, αλλά και νέες εμπειρίες για τους επισκέπτες, μέσα από τις οποίες θα συνεχιστεί το όραμα της Πάρτον για έναν χώρο που συνδυάζει τη διασκέδαση με τη φύση, την οικογένεια και τη φαντασία.