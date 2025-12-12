Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και ενθουσιασμού στο κατάμεστο, από το αναγνωστικό κοινό, Ίδρυμα Θεοχαράκη παρουσιάστηκε το ξεχωριστό μυθιστόρημα «Bleu» των λογοτεχνών και γιατρών Στάθη Β. Βλαχάκου και Θεόδωρου Χρ. Χήρα. Οι συγγραφείς, αφού ευχαρίστησαν όλους όσοι παρευρέθηκαν στη βραδιά, αναφέρθηκαν στο ιδιαίτερο εγχείρημα να γράψουν εκ παραδρομής το μυθιστόρημα τους, χωρίς την οποιαδήποτε μεταξύ τους συνεννόηση σχετικά με την εξέλιξη της πλοκής του.

Ο καταξιωμένος συνθέτης Παναγιώτης Καλατζόπουλος μίλησε για όλα όσα τον συνεπήραν στο λογοτέχνημα, ενώ οι δημοσιογράφοι Μανώλης Πιμπλής και Γιούλη Τσάκαλου αναφέρθηκαν στην ιδιαιτερότητα της γραφής των λογοτεχνών. Τον συντονισμό της παρουσίασης έκανε η δημοσιογράφος Βίκυ Φλέσσα, αποσπάσματα του βιβλίου διάβασε ο ηθοποιός Νίκος Ψαρράς, ενώ ο εκδότης Γιώργος Χατζηιακώβου απηύθυνε χαιρετισμό στο κοινό.

Το παρών στη βραδιά έδωσαν αξιόλογα πρόσωπα του πολιτισμού. Ανάμεσά τους οι συγγραφείς Μάκης Τσίτας, Παύλος Κάγιος και Δημήτρης Βαρβαρήγος, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μεϊδάνης, οι ζωγράφοι Μηνάς Καμπιτάκης και Φάνης Γουλής, αλλά και καθηγητής πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Βλαχάκος.

Λίγα λόγια για το Bleu:

Η ιστορία αφορά έναν εκκολαπτόμενο Γάλλο συγγραφέα, τον Ζωρζ Λεκλέρ με καταγωγή από το επαρχιακό δουκάτο της Νορμανδίας, όπου γεννήθηκε και πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Στην εφηβεία του και χωρίς την θέλησή του, η ακροβάτισσα μητέρα του τον οδηγεί για μετεγκατάσταση στην πόλη του φωτός. Ο ήρωας, ενήλικας πλέον, περιφέρεται στους δρόμους του Παρισιού και κάποια βραδιά παρασύρεται σε παραβατική συμπεριφορά. Το γενετικό υλικό όμως, που συλλέγει η Διεύθυνση Εγληματολογικών Ερευνών οδηγεί ψευδώς την Γαλλική Αστυνομία στη σύλληψη ενός διάσημου και εκρηκτικού Γάλλου συγγραφέα, του Ζιλιέν Αστρίντ. Παρά την αθωότητά του, ο Ζιλιέν φαίνεται να απολαμβάνει την προφυλάκισή του, αποδεχόμενος με παράδοξο τρόπο την ευθύνη. Οι ζωές των δύο αντρών θα αναμιχθούν σε μία άνευ προηγουμένου άσπονδη γνωριμία, γεμάτη αγεφύρωτες διαφορές. Θα συναντηθούν ελάχιστες στιγμές σε πραγματικό χρόνο, αλλά η ζωή του καθενός θα καθορίζεται και θα εξαρτάται εμμονικά από την ζωή του άλλου.