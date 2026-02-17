Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οικογένεια του ηθοποιού «παροτρύνει όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να το κάνουν με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τη ζωή που έζησε, παρακολουθώντας μια υπέροχη ταινία, λέγοντας μια καλή ιστορία γύρω από ένα τραπέζι με φίλους ή κάνοντας μια βόλτα με το αυτοκίνητο στην εξοχή για να εκτιμήσουν την ομορφιά του κόσμου».

Ο Ντιβάλ υποδύθηκε τον σύμβουλο της οικογένειας Κορλεόνε στην ταινία «Ο Νονός» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, κερδίζοντας την πρώτη από τις επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ για την ταινία του 1972, προτού επαναλάβει τον ρόλο δύο χρόνια αργότερα στο «Ο Νονός II».

Ο Ντιβάλ υποδύθηκε μια σειρά από ιστορικές προσωπικότητες κατά τη διάρκεια της καριέρας του, όπως τον Ρόμπερτ Ε. Λι («Θεοί και Στρατηγοί»), τον Ιωσήφ Στάλιν (στην ταινία του HBO «Στάλιν») και τον Ναζί εγκληματία πολέμου Άντολφ Άιχμαν («Ο Άνθρωπος που Αιχμάλωτος τον Άιχμαν»).

Η ζωή και η πορεία του

Γεννήθηκε στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια και όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει θέατρο μοιραζόταν ένα διαμέρισμα με τον Ντάστιν Χόφμαν και έκανε παρέα με τον Τζιν Χάκμαν, τότε νεαρό ηθοποιό.

Η κινηματογραφική του πορεία διήρκεσε έξι δεκαετίες, και έγινε γνωστός για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Ο Νονός», «Απόκαλυψη Τώρα», ενώ οι ερμηνείες του στα «The Great Santini», «Lonesome Dove» και «The Apostle», τον καθιέρωσαν ως έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του.

Ο διακεκριμένος ηθοποιός είχε κερδίσει το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Τρυφερές σχέσεις» του 1983.

Ο Ντυβάλ έγινε γνωστός το 1959 με τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «The Twilight Zone» και έπειτα μεταπήδησε στον κινηματογράφο, ερμηνεύοντας το ρόλο του Μπου Ράντλεϊ στην ταινία του 1962 «Σκιές και Σιωπή» (To Kill A Mockingbird) πλάι στον Γκρέγκορι Πεκ.

Άλλες του αξιόλογες ταινίες περιλαμβάνουν τις: «M*A*S*H», 1970, «THX 1138» 1971, «Η Συνομιλία», 1974, «Το δίκτυο» 1976, «Ο Καλύτερος» 1984, «Τα Χρώματα της Βίας» 1988, «Κοφτερό Λεπίδι» 1996, «Ολέθρια Σύγκρουση»1998 και «Ο Δικαστής» 2014.

Το Χόλιγουντ τον αποχαιρετά

Τον εμβληματικό «κονσελιέρε» του Νονού αποχαιρέτησε ο σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα, επισημαίνοντας πως πρόκειται για έναν «σπουδαίο ηθοποιό» με τον οποίο συνεργάστηκε σε πέντε από τις ταινίες του.

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ. Τόσο σπουδαίος ηθοποιός και τόσο στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ στην American Zoetrope (σ.σ. εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών συνιδρυτής της οποίας υπήρξε ο κ. Κόπολα) από την αρχή», ανέφερε ο διάσημος σκηνοθέτης μέσω Instagram.

«Γεννημένο ηθοποιό» χαρακτήρισε τον Ντιβάλ ο Αλ Πατσίνο, τονίζοντας ότι θα του «λείψει», σε ανακοίνωσή του για τον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Ο νονός».

«Ήταν τιμή το ότι συνεργάστηκα με τον Ρόμπερτ Ντιβάλ. Ήταν γεννημένος ηθοποιός, όπως λένε (…) θα θυμόμαστε πάντα το πρωτοφανές χάρισμα που είχε», σημείωσε ο Αλ Πατσίνο.

«Ο Θεός να ευλογεί τον Μπόμπι. Ελπίζω να μπορέσω να ζήσω μέχρι τα 95 μου. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.», ανέφερε σε δήλωσή του στο Associated Press, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Ντιβάλ στις ταινίες «Ο Νονός II» και «Αληθινές Εξομολογήσεις».

«Απίστευτα αστείος. Απίστευτα δυνατός. Ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς που είχαμε ποτέ. Ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος για να μιλάς και να γελάς μαζί του. Τον αγαπούσαμε τόσο πολύ. Όλοι μας τον αγαπούσαμε. Τόσες πολλές ταινίες για να διαλέξεις που ήταν θρυλικές. Δείτε τες όποτε μπορείτε. Στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στη σύζυγό του, Λουτσιάνα, και σε όλη την οικογένεια και τους φίλους του.», ήταν τα λόγια του Άνταμ Σάντλερ, συμπρωταγωνιστή του Ντιβάλ στην ταινία «Hustle», στο X.

«Ένας άλλος φίλος φεύγει. Παίξαμε μαζί και γίναμε φίλοι. Μοιραστήκαμε ένα υπέροχο απόγευμα στην μπροστινή μου βεράντα μιλώντας για άλογα. Ήταν η προσωποποίηση του μεγαλείου ως ηθοποιός.», ανέφερε στο Instagram ο Μάικλ Κίτον, συμπρωταγωνιστής του Ντιβάλ στην ταινία «The Paper».