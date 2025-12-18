Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil, ο κορυφαίος θίασος ακροβατών και καλλιτεχνών στον κόσμο, ανακοινώνει τη μεγάλη του επιστροφή στην Ελλάδα.

Από τις 14 έως τις 17 Μαΐου 2026, η Θεσσαλονίκη θα υποδεχθεί το εντυπωσιακό show «OVO», μια παραγωγή που έχει μαγέψει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον πλανήτη.

Τι είναι το «OVO»;

Το «OVO» («Αυγό» στα Πορτογαλικά), μας μεταφέρει σε έναν φαντασμαγορικό μικρόκοσμο, εμπνευσμένο από τη ζωή των εντόμων. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers, ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια, κίνηση και εκπλήξεις.

Το “OVO” αποκαλύπτει έναν κόσμο όπου τα έντομα ζουν, κινούνται και αλληλοεπιδρούν σε μια συνεχόμενη ροή ενέργειας. Με φαντασμαγορικά κοστούμια, εντυπωσιακές σκηνικές μεταμορφώσεις και μουσική εμπνευσμένη από τη βραζιλιάνικη κουλτούρα, το κοινό ταξιδεύει σε ένα ζωντανό, χρωματιστό και απρόβλεπτο σύμπαν.

Στις 16 και 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν επιπλέον πρωινές και απογευματινές παραστάσεις.

Η παράσταση περιλαμβάνει:

• Εξαιρετικά ακροβατικά νούμερα που ξεπερνούν τα όρια του ανθρώπινου σώματος

• Φαντασμαγορική αισθητική εμπνευσμένη από τη φύση

• Ζωντανή μουσική επί σκηνής από επταμελή ορχήστρα

• 100μελές επιτελείο από 25 χώρες

Λίγα λόγια για το Cirque du Soleil

Το Cirque du Soleil ιδρύθηκε το 1984 στον Καναδά και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο του σύγχρονου θεάματος. Με περισσότερους από 400 εκατομμύρια θεατές σε 40 χρόνια, 4.000 εργαζόμενους και 1.200 καλλιτέχνες από 80 εθνικότητες, κάθε παραγωγή αποτελεί μια ξεχωριστή ωδή στη φαντασία, την ανθρώπινη κίνηση και την καλλιτεχνική καινοτομία.

Το Cirque du Soleil αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά φαινόμενα των τελευταίων δεκαετιών, δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες που έχουν συναρπάσει εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Πληροφορίες Παραστάσεων:

PAOK SPORTS ARENA – Θεσσαλονίκη

14 – 17 Μαΐου 2026

Πρόγραμμα παραστάσεων:

Πέμπτη 14 Μαΐου – Ώρα 20:30

Παρασκευή 15 Μαΐου – Ώρα 20:30

Σάββατο 16 Μαΐου – Ώρες 12:30, 16:30 & 20:30

Κυριακή 17 Μαΐου – Ώρες 12:30 & 16:30

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/cirque-du-soleil/