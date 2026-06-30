Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Καρλ Ρινς καταδικάστηκε σε φυλάκιση δυόμισι ετών για απάτη και ξέπλυμα χρήματος σε βάρος του Netflix, σε ένα γεγονός που προκάλεσε αίσθηση στο Χόλιγουντ. Παρά την επιστολή του ηθοποιού Κιάνου Ριβς, ο οποίος ζήτησε επιείκεια από το δικαστήριο, η δικαιοσύνη έκρινε ότι ο σκηνοθέτης εξαπάτησε την πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας εκατομμύρια δολάρια που προορίζονταν για την παραγωγή μιας τηλεοπτικής σειράς σε προσωπικές επενδύσεις και πολυτελείς αγορές.

Ειδικότερα ο Ρινς, 48 ετών, κρίθηκε ένοχος τον Δεκέμβριο του 2025 για απάτη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σπατάλησε εκατομμύρια δολάρια που του είχε διαθέσει το Netflix το 2018 για την παραγωγή της σειράς 12 επεισοδίων White Horse, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε Conquest.

Ο Κιάνου Ριβς, με τον οποίο ο Ρινς είχε συνεργαστεί στην ταινία φαντασίας 47 Ronin (2013), απέστειλε τον περασμένο μήνα επιστολή στον δικαστή, επισημαίνοντας ότι, παρότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, ευελπιστούσε η ποινή να μετριαστεί «με μέτρα επιείκειας, καθώς και δικαιοσύνης».

Ωστόσο, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημά του και ο Ρινς καταδικάστηκε σε φυλάκιση δυόμισι ετών, με την έκτιση της ποινής να ξεκινά τον Σεπτέμβριο.

Κατά την απολογία του, ο σκηνοθέτης υποστήριξε ότι οι πράξεις του επηρεάστηκαν από προβλήματα ψυχικής υγείας. «Αυτή η διαδικασία με ανάγκασε να αντιμετωπίσω πράγματα που αφορούσαν την υγεία μου, την κρίση μου και τη ζωή μου», είπε, ζητώντας συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Παραδέχθηκε ότι «προκάλεσε πραγματική βλάβη» και πρόσθεσε: «Δεν κατάφερα να αναγνωρίσω τον κίνδυνο της κατάστασης στην οποία βρισκόμουν».

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Τζεντ Σ. Ράκοφ, αναγνώρισε ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας του Ρινς «μπορεί να εξηγούν ορισμένες από τις υπερβολές», ωστόσο τόνισε πως δεν αναιρούν το συμπέρασμα του δικαστηρίου ότι ο σκηνοθέτης ενήργησε με πρόθεση, λέγοντας ψέματα για να αποκομίσει μεγάλα χρηματικά ποσά από το Netflix και στη συνέχεια να συγκαλύψει τις πράξεις του.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, τον Μάρτιο του 2020 το Netflix κατέβαλε στον Ρινς ακόμη 11 εκατομμύρια δολάρια για την ολοκλήρωση της παραγωγής. Εκείνος, όμως, φέρεται να μετέφερε σχεδόν αμέσως τα χρήματα σε προσωπικούς λογαριασμούς.

Μέσα σε δύο μήνες έχασε το μεγαλύτερο μέρος του ποσού σε εξαιρετικά επικίνδυνες χρηματιστηριακές συναλλαγές. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα εναπομείναντα χρήματα επενδύθηκαν σε κρυπτονομίσματα, αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη, τα οποία επίσης κατέληξαν σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό.

Παράλληλα, διαβεβαίωνε το Netflix ότι η παραγωγή του White Horse εξελισσόταν «καταπληκτικά και πολύ καλά». Ωστόσο, τα χρήματα δαπανήθηκαν για την αγορά πέντε αυτοκινήτων-αντίκες και άλλων πολυτελών ειδών για το σπίτι.

Έναν χρόνο αργότερα, ο Ρινς δεν είχε παραδώσει παρά μόνο ένα τρέιλερ της σειράς, με αποτέλεσμα το Netflix να ακυρώσει οριστικά το πρότζεκτ. Η αποτυχημένη παραγωγή κόστισε στην πλατφόρμα συνολικά 55 εκατομμύρια δολάρια.

Στη διαιτητική διαδικασία που ακολούθησε, ο σκηνοθέτης υποστήριξε ότι το Netflix τού όφειλε ακόμη 8,7 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και τα δικαιώματα του υλικού που είχε γυρίσει. Ωστόσο, η απόφαση δικαίωσε την πλατφόρμα, με τον Ρινς να διατάσσεται να επιστρέψει 12 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που μέχρι σήμερα δεν έχει καταβάλει.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ