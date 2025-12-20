Το Comites – Grecia (Επιτροπή Ιταλών Εξωτερικού) διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία στο Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών τη χριστουγεννιάτικη συναυλία με τίτλο «Το φως της Χριστιανοσύνης», έργο του διεθνούς φήμης μαέστρου και συνθέτη Panagiotis Carousos.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και άμεση στήριξη του Προέδρου του Comites – Grecia, Costantino Salis, Ελληνοϊταλού συγγραφέα με διεθνή αναγνώριση. Ο Costantino Salis είναι συγγραφέας του φιλοσοφικού δοκιμίου «Dritto al cuore della vita», ελληνική έκδοση «Στην καρδιά της ζωής», το οποίο τιμήθηκε από το Ιταλικό Κοινοβούλιο και παρουσιάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ιταλίας καθώς και στο Βασιλικό Ανάκτορο τής Νάπολη, υπό την αιγίδα του Ιταλικού Κοινοβουλίου και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

Ο Costantino Salis είναι επίσης δημοσιογράφος και γνωστός τραγουδοποιός. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η οποία καλύφθηκε και από ιταλικό τηλεοπτικό μέσο, ερμήνευσε μουσικό απόσπασμα από το ορατόριο «Το φως της Χριστιανοσύνης». Είναι ήδη γνωστός στο ιταλικό κοινό ως δημιουργός και παρουσιαστής του «Φιλοσοφικού Show», το οποίο έχει παρουσιαστεί τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα.

Στη συναυλία συμμετείχαν:

Δέκα λυρικοί καλλιτέχνες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής της Ελλάδας και το χορωδιακό σύνολο «RAPSODI».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Πρόεδρος του Comites – Grecia, Costantino Salis, απένειμε τιμητική διάκριση στον ελληνο-καναδό μαέστρο και συνθέτη, Panagiotis Carousos, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία καλλιτεχνική και πνευματική αξία του έργου του. Παράλληλα, απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε όλους τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν, ως ένδειξη εκτίμησης για την ποιότητα και τον επαγγελματισμό τους.

Μετά το τέλος της συναυλίας, ακολούθησε δεξίωση για το κοινό με πλούσιο μπουφέ, προσφορά των χορηγών Global Foods και του UNESCO Group of Piraeus and Islands.

Η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία του Comites – Grecia αποτέλεσε ένα ουσιαστικό σημείο πολιτιστικού και πνευματικού διαλόγου, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ της ιταλικής και της ελληνικής κοινότητας μέσα από τη μουσική, τον πολιτισμό και τις κοινές αξίες.