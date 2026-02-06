Η παράσταση «Το δέντρο που ματώνει» του Άνγκους Τσερίνι, σε σκηνοθεσία Αλέξιου Κοτσώρη, φιλοξενείται στο Θέατρο Αγγέλων Βήμα από τις 23 Ιανουαρίου. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Σάββατο, με πρωταγωνίστριες τις Αντιγόνη Κουλουκάκου, Πένυ Διονυσιώτη και Καλλιόπη Πετροπούλου.

Μια απομακρυσμένη αγροτική περιοχή στην αχανή ενδοχώρα της Αυστραλίας. Μια μικρή κοινωνία που βλέπει, ακούει και γνωρίζει, αλλά σιωπά.Ένα ακραίο γεγονός: Μια μητέρα και οι δύο κόρες της πλάθουν και υιοθετούν έναν δικό τους κώδικα απονομής δικαιοσύνης και τον εφαρμόζουν πάνω στον επί χρόνια κακοποιητή σύζυγο και πατέρα τους. Ο μέχρι τότε αμέτοχος περίγυρός τους αντιδρά. Ένα ωμό, αλλά συνάμα λυρικό δράμα για την ενδοοικογενειακή βία.

Δείτε το τρέιλερ:

Το έργο «The Bleeding Tree» (Το δέντρο που ματώνει) του Αυστραλού συγγραφέα Angus Cerini είναι ένα συγκλονιστικό, σκοτεινό και λυρικό δράμα που μιλά για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και εκδίκησης.Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια απομακρυσμένη, μικρή πόλη της αγροτικής Αυστραλίας και επικεντρώνεται σε τρεις γυναίκες: μια μητέρα και τις δύο κόρες της. Αρχίζει με την δολοφονία του βίαιου συζύγου/πατέρα από τη μητέρα, με μια σφαίρα στον λαιμό, με συμμετοχή των δύο κοριτσιών. Μια πράξη εκδίκησης που ακολουθεί πολλά χρόνια σωματικών και ψυχικών βασανιστηρίων και των τριών.

Η δραματική ένταση του έργου εστιάζεται στην προσπάθεια των τριών γυναικών να κρύψουν/εξαφανίσουν/ξεφορτωθούν το πτώμα, ενώ ο ολιγάριθμος και μέχρι τότε αμέτοχος περίγυρός τους αρχίζει να επισκέπτεται το σπίτι,από τη μια, προφασιζόμενος πλήρη άγνοια του γεγονότος και, από την άλλη,δείχνοντας μιαν ιδιότυπη «προστασία».

Το έργο εστιάζει στις τρεις ημέρες που ακολουθούν τον φόνο με τις τρεις γυναίκες να έρχονται για πρώτη φορά αντιμέτωπες με τις συνέπειες της πράξης τους, αλλά και με μία, μέχρι τώρα άγνωστη, αίσθηση ελευθερίας.

Το δέντρο που ματώνει, περιγράφει ωμές καταστάσεις με λόγο απροσδόκητα λυρικό και ποιητικό. Ο βραβευμένος συγγραφέας του,Angus Cerini, στα έργα του, γενικά κατορθώνει να συγκεράσει θεματολογία συχνά σκοτεινή με λόγο ποιητικό παράγοντας συγκλονιστικά αποτελέσματα.

Το δέντρο που ματώνει λειτουργεί ως μια ιστορία επιβίωσης και ενδυνάμωσης με τις τρεις ηρωίδες του, από θύματα, να γίνονται κυρίαρχες της μοίρας τους. Παράλληλα, γίνεται ο αμείλικτος καθρέφτης της συνενοχής και συγκάλυψης ακόμη και άγριων εγκλημάτων από μικρές και απομονωμένες κοινωνίες, οι οποίες συχνά “γνωρίζουν” αλλά επιλέγουν τη σιωπή και, όταν αποφασίζουν να δράσουν, το κάνουν εκ του ασφαλούς και με βάση τις κοινωνικές συμβάσεις.

Το «The Bleeding Tree» έχει αποσπάσει σημαντική αναγνώριση και έχει κερδίσει πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων: Το Βραβείο Θεατρικών Συγγραφέων Griffin, το Λογοτεχνικό Βραβείο Δράματος του Πρωθυπουργού της Νέας Νότιας Ουαλίας, το Βραβείο AWGIE Καλύτερου Έργου καθώς και τρία Βραβεία Helpmann. Θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά σύγχρονα δείγματα της αυστραλιανής δραματουργίας.

Συντελεστές:

Παίζουν: Αντιγόνη Κουλουκάκου, Πένυ Διονυσιώτη,Καλλιόπη Πετροπούλου.

Επιλογή δραματολογίου – Μετάφραση – Εικαστική Αντίληψη Χώρου: Μαργαρίτα Δαλαμάγκα-Καλογήρου

Σκηνοθεσία: Αλέξιος Κοτσώρης

Σκηνικά: Νόνα Σούντη

Κοστούμια: Μάνος Παπαδάς

Σχεδιασμός Φωτισμού: Γιώργος Αγιαννίτης

Πρωτότυπη μουσική: Φάνης Κακοσαίος

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαίρη Κακαρδάκου

Επιμέλεια κίνησης: Χρήστος Νικολάου

Φωτογραφίες: Υπατία Κορνάρου

Βίντεο τρέιλερ: Μιχαήλ Μαυρομούστακος

Γραφιστικά: Alkot

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

INFO

Θέατρο Αγγέλων Βήμα

Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια (πίσω από το Εθνικό Θέατρο Τσίλλερ)

Από 23 Ιανουαρίου έως 4 Απριλίου 2026



Παραστάσεις: Κάθε Παρασκευή στις 20:00 και Σάββατο στις 18:00

Διάρκεια: 90’

Πληροφορίες-Κρατήσεις 210-5242211