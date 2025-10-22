Η Ανθή, μία έφηβη, εξαφανίζεται από το σπίτι της ένα βράδυ και το επόμενο πρωί ο πατέρας της, Στέφανος, καταγγέλλει την απαγωγή της στην Αντιγόνη. Είναι σίγουρος πως κάποιος μπήκε στο σπίτι τη νύχτα και πήρε την Ανθή. Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα, καθώς η ομάδα θα πρέπει να δουλέψει ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα, εξερευνώντας το σπίτι της οικογένειας για να ανακαλύψουν τυχόν ίχνη, αλλά και πιθανές θεωρίες σχετικά με το ποιος μπορεί να απήγαγε το κορίτσι και με τι κίνητρο. Καθώς τα ερωτήματα πληθαίνουν, η Αντιγόνη συνειδητοποιεί πως ο μοναδικός άνθρωπος που θα μπορούσε να τα απαντήσει είναι ο Στέφανος, ο οποίος τυγχάνει να είναι και παλιός της συνάδελφος. Μιλώντας μαζί του, θα καταλάβει πως ο Στέφανος πιθανότατα ξέρει περισσότερα από όσα ισχυρίζεται.

Στο επεισόδιο με τίτλο «Αγνοούμενη» ξεδιπλώνονται κρίσιμα ζητήματα όπως η εύθραυστη δυναμική της οικογένειας και οι βαθιά ριζωμένες συγκρούσεις ανάμεσα σε γονείς και παιδιά – ιδιαίτερα μεταξύ πατέρα και κόρης.

Στο 6ο επεισόδιο εμφανίζονται οι ηθοποιοί:

Γιάννος Περλέγκας (Στέφανος – Πατέρας Ανθής): Χαμηλόβαθμος αστυνομικός, παλιός συνεργάτης της Αντιγόνης. Η κόρη του εξαφανίζεται, ενώ είχε την ευθύνη της, την ημέρα που η σύζυγός του εισάγεται στο νοσοκομείο για μία επέμβαση ρουτίνας.

Αντιγόνη Δρακουλάκη (Νία – μητέρα Ανθής): Σύζυγος του Στέφανου, όνειρό της ήταν να κάνει οικογένεια, έπειτα από μία τραυματική εμπειρία στο παρελθόν της. Θα τα καταφέρει, παρόλο που τα διάφορα προβλήματα υγείας της κόρης τους δημιουργούν ρωγμές στον γάμο του ζευγαριού.

Αμέρικο Μέλης (Γρηγόρης – Γιος των Στέφανου και Νίας, αδερφός της Ανθής): Ανακαλύπτει πρώτος πως η αδερφή του αγνοείται.

Θέτιδα Αμπαζοπούλου (Ανθή – Δίδυμη αδερφή του Γρηγόρη): Τυπική έφηβη, οξύθυμη, δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τον πατέρα της.

Ζωή Μουκούλη (Αθηνά): Γειτόνισσα του ζευγαριού.

Την ομάδα των αστυνομικών απαρτίζουν οι Θοδωρής Αθερίδης (Άγγελος Βίος, υπαστυνόμος Α’), Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους (Αντιγόνη Μακρή, υποδιευθύντρια), Γιάννης Τσιμιτσέλης (Ανδρέας Καραλής, αστυνόμος Β’), Φιόνα Γεωργιάδη (Στέλλα Λέκκα, υπαστυνόμος), Κατερίνα Κρανίδη (Ρεβέκκα Αργυροπούλου, ανθυπαστυνόμος) και Σπύρος Μαραγκουδάκης (Βάσος Σεφέρντογλου, Ρομά ανθυπαστυνόμος).

Τους αστυνομικούς, στα επεισόδια της σειράς, πλαισιώνουν σε καίριους ρόλους, οι ηθοποιοί: Κώστας Φαλελάκης (Ευθύμης, σύζυγο της Αντιγόνης), Πέρης Μιχαηλίδης (Τίγρης), Άγγελος Παπαδημητρίου (Άλεξ), Αναστασία Γαλερού Βλάσση (κόρη της Αντιγόνης), Βαγγέλης Ψωμάς (ιατροδικαστής), Θάνος Τσακαλίδης (γιος του Άγγελου), Δημήτρης Ξηρός (Γκαρσόνι στο μπαρ του Τίγρη), Κωνσταντίνα Κουτσονάσιου (Όλγα, ψυχολόγος του τμήματος), Τζωρτζίνα Μεγαδούκα (Τζόρτζια, φίλη του Τίγρη).

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Βαγγέλης Γιαννίσης, Κάτια Παπαϊωάννου, Γιάννα Κανελλοπούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Φαφουτάκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Μουσική: Μανώλης Μανουσάκης

Μοντάζ: Γιώργος Κατσένης

Ενδυματολόγος: Νατάσα Δημητρίου

Παραγωγή: ΕΡΤ

Οργάνωση παραγωγής: Μιχάλης Καραχάλιος

Διεύθυνση εκτέλεσης παραγωγής: Γιώργος Παπαδάτος

Εκτέλεση παραγωγής: Τηλεκίνηση Α.Ε. – Μαρία Μανουσάκη

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: ΕΡΤ

Επιμέλεια: Σ.Κ.