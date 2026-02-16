Μια ξεχωριστή εμπειρία δημιουργίας και έκφρασης περιμένει τους μαθητές και τις μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων, μέσα από τη δράση «Ο Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός στη Σκηνή του Ψηφιακού μας Κόσμου». Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά προσκαλεί Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον Πειραιά και την Αττική, να συμμετάσχουν σε ένα πρωτότυπο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που φέρνει σε δημιουργικό διάλογο την παράδοση με τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα.

Μαθητές και μαθήτριες από την Α’ Γυμνασίου έως και τη Γ’ Λυκείου καλούνται να αναλάβουν ενεργό ρόλο, όχι απλώς ως θεατές, αλλά ως συνδημιουργοί. Με εργαλεία το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική και τις νέες τεχνολογίες, θα συνεργαστούν για να διαμορφώσουν ένα συλλογικό πολυμεσικό έργο. Κεντρικός θεματικός άξονας της φετινής χρονιάς είναι η μορφή της μητέρας στη λαϊκή μας παράδοση.

Αφετηρία της καλλιτεχνικής εξερεύνησης αποτελούν κείμενα όπως η «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, που φωτίζει τη σκοτεινή και τραγική διάσταση της μητρότητας, και το παραδοσιακό παραμύθι της Θεσσαλίας «Ήλιος, αυγερινός και πούλια», όπως καταγράφεται στη συλλογή της Μαρούλας Κλιάφα, όπου αναδεικνύεται η ανιδιοτελής και προστατευτική αγάπη. Παράλληλα, το δημοτικό νανούρισμα «Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά» λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 16 Φεβρουαρίου έως τις 3 Απριλίου 2026, με δωρεάν συμμετοχή για τα Σχολεία (καλύπτονται μόνο τα έξοδα μετακίνησης). Η διάρκεια κάθε δράσης είναι τρεις ώρες (10:00–13:00) και πραγματοποιείται στους χώρους του θεάτρου (Φουαγιέ Α’ και Σκηνή Ωμέγα). Κάθε ημέρα μπορούν να συμμετέχουν έως 60 μαθητές/ριες.

Η διαδικασία αναπτύσσεται σε δύο στάδια. Αρχικά, θεατρολόγος-εμψυχωτής επισκέπτεται το Σχολείο για να προετοιμάσει τους μαθητές και να παρουσιάσει το πλαίσιο της δράσης. Στη συνέχεια, κατά την επίσκεψη στο θέατρο, οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες (μουσικής/ήχου, υποκριτικής, σκηνικών-κοστουμιών, σκηνοθεσίας), δημιουργούν το δικό τους σενάριο, κάνουν πρόβες και προχωρούν στη βιντεοσκόπηση του έργου τους. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την προβολή του υλικού και συζήτηση για την καλλιτεχνική διαδικασία.

Μετά από δύο επιτυχημένους κύκλους, στους οποίους συμμετείχαν 3.500 μαθητές/ριες δουλεύοντας πάνω σε έργα όπως η «Γκόλφω» του Σπυρίδωνα Περεσιάδη και ο «Ερωτόκριτος» του Βιτσέντζου Κορνάρου, ο τρίτος κύκλος συνεχίζει δυναμικά, εστιάζοντας στη μητρική φιγούρα και στις πολλαπλές σημασίες της.

Στόχος του προγράμματος είναι οι έφηβοι να ανακαλύψουν τη δική τους σύνδεση με τον λαϊκό πολιτισμό, να πειραματιστούν με τη φωνή και το σώμα τους, να αξιοποιήσουν δημιουργικά την τεχνολογία, και να μετατρέψουν τη γνώση σε πράξη. Από δέκτες γίνονται πομποί, από θεατές δημιουργοί.

Μάθε. Εμπνεύσου. Γίνε δημιουργός.

Συντελεστές

Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΔΘΠ: Νίκος Διαμαντής

Καλλιτεχνικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Γιάννης Μαργαρίτης

Βοηθός Καλλιτεχνικού Υπεύθυνου: Κωνσταντίνος Κυριακού

Υπεύθυνη Παραγωγής: Βίκυ Μαυρογόνατου

Επιστημονική Σύμβουλος: Αγγελική Πούλου

Συντονιστής Προγράμματος: Άρης Λάσκος

Υπεύθυνος Οργανογράμματος Επισκεψιμότητας: ΑνδρέαςΚολίσογλου

Υπεύθυνος Συντονιστής έργου: Τάσος Πυργιέρης

Υπηρεσίες Νοηματικής Μετάφρασης: Σοφία Ρομπόλη

Θεατρολόγοι: Εύα Πουλή, Μυρτώ Πίγκου-Ρεπούση

Υπηρεσίες διασκευής κειμένων σε κόμικ και εκτύπωση αυτών: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Υπηρεσίες παραγωγής:GR ENTERTAINMENT WORLD LTD

Υπηρεσίες παραγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος:GRENTERTAINMENTWORLDLTD

Υπηρεσίες Δημοσιότητας: «TQS GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Υπεύθυνη Πράξης: Φωτεινή Μουτεσίδου

Τεχνικός Φώτων: Παναγιώτης Ψύχας

Τεχνικός Ήχου: Γιάννης Φουντουλάκης

Τεχνικός Φώτων-Ήχου: Ιωσήφ Τζιαμπαζίδης

Φροντιστές: Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, Αντώνης Ανδρουλιδάκης

Ομάδα Δημιουργικού

Σκηνοθέτες: Αλέκος Μπουρελιάς, Χρήστος Μπουρελιάς

Διαδραστικοί Σχεδιαστές: Ελένη Ξυνογαλά, Άννα-Μαρία Γαλάνη

Σκηνογράφος: Ελίνα Δράκου

Ενδυματολόγος: Άση Δημητρολοπούλου

Μουσικοί: ΚώσταςΒόμβολος, Γιώτα Δημητρακοπούλου

Χορογράφος: Κατερίνα Παρισσινού

Ηθοποιοί: Αντιγόνη Αλικάκου, Δανάη Γραμμένου, Βασίλης Λέμπερος, Χριστίνα Μωρόγιαννη, Δανάη Παπουτσή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός στη Σκηνή του Ψηφιακού μας Κόσμου» διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά και θα υλοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο πλαίσιο της Πράξης «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΥ» (κωδ. MIS 6018165), η οποία είναι ενταγμένη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021 2027» του ΕΣΠΑ 2021 2027, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Δήμου Πειραιά, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Για δηλώσεις συμμετοχής:

Μέσω e-mail:laikospolitismos.dithepi@gmail.com

& τηλεφωνικά: 21 30340993 (ώρες 10:00 – 15:00)

Συντονιστής προγράμματος-πληροφορίες/κρατήσεις: Άρης Λάσκος