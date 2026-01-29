Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης ανακοινώνει τη διεξαγωγή ακρόασης για επαγγελματίες ηθοποιούς*, ανεξαρτήτου ηλικίας, με καταγωγή από την Κοζάνη ή τη Δυτική Μακεδονία. Με τον όρο καταγωγή νοείται ο γενέθλιος τόπος του/της υποψηφίου/ας, ή των γονέων του/της.

Η ακρόαση αφορά την καλοκαιρινή παραγωγή με τίτλο «Γη της Επαγγελίας», μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο σε συμπαραγωγή με μεγάλο πολιτιστικό φορέα, σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη.

Τονίζουμε ότι οι πρόβες της παράστασης θα γίνουν στην Κοζάνη από μέσα Απριλίου, και η διαθεσιμότητα όσων επιλεγούν θα πρέπει να είναι έως αρχές Σεπτεμβρίου.

Για την ακρόαση, οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν, με όποιον τρόπο επιθυμούν, ένα ολιγόλεπτο απόσπασμα (έως πέντε λεπτά) βασισμένο σε πραγματική αφήγηση, την οποία θα έχουν συλλέξει από κάποιο πρόσωπο, ως πραγματική συνέντευξη / μαρτυρία.

Θα είναι χρήσιμο να εντάξουν στην παρουσίασή τους σκέψεις, παρατηρήσεις και συναισθήματα που έκαναν και είχαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Η μαρτυρία μπορεί να έχει ως θεματική την εργασία του προσώπου, το παρελθόν ή το μέλλον της.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα χρειαστεί να γνωρίζουν ένα τραγούδι με αφορμή τη συνέντευξή τους.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 15 Φεβρουαρίου και στην Κοζάνη στις 25 Φεβρουαρίου, η διάρκειά της θα είναι περίπου μία ώρα, και οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να φοράνε άνετα ρούχα.

Αποστολή βιογραφικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, έως τις 5 Φεβρουαρίου, να αποστείλουν στο akroasidipethekozanis@yahoo.com τα εξής:

1) στο θέμα του mail να αναγράφεται “Ακρόαση – Αθήνα”, ή “Ακρόαση – Κοζάνη”, ανάλογα με τον τόπο επιλογής ακρόασης

2) στο σώμα του mail να αναφέρετε τον τόπο καταγωγής σας και δυο λόγια για τη σύνδεσή σας με τον τόπο

3) επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα και δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Βιογραφικά με ελλιπή στοιχεία ή εκτός προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτά.

Οι συμμετέχοντες/ουσες που θα επιλεγούν για την ακρόαση της Αθήνας θα ειδοποιηθούν έως τις 8 Φεβρουαρίου, ενώ όσοι/ες επιλεγούν για την ακρόαση της Κοζάνης θα ειδοποιηθούν μέχρι 12/2.

* Επαγγελματίας ηθοποιός νοείται όποιος/α είναι απόφοιτος/η αναγνωρισμένης από το κράτος δραματικής σχολής ή απόφοιτος/η Πανεπιστημιακών τμημάτων Θεάτρου του κύκλου μαθημάτων υποκριτικής.

** Η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων προσωπικών δεδομένων (στοιχεία επικοινωνίας, φωτογραφίες) θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνον για τη συγκεκριμένη διαδικασία της ακρόασης και δεν θα πραγματοποιηθεί καμία άλλη επεξεργασία τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων.