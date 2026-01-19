Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) ανακοινώνει τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των Επιλεκτικών Προγραμμάτων Στήριξης του Ελληνικού Κινηματογράφου. Τα νέα προγράμματα έχουν λάβει υπόψη τη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε και έχουν ως στόχους την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας, την προσέλκυση και ανάπτυξη κοινού, την επιτάχυνση της υλοποίησης των προγραμμάτων και τη βελτίωση της διαφάνειας τους. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΚΚΟΜΕΔ:

I. Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής

Ο συνολικός προϋπολογισμός του 2026 για τα Επιλεκτικά Προγράμματα Ανάπτυξης και Παραγωγής, (συμπεριλαμβανομένων και των δυο ακόλουθων φάσεων) έχει προβλεφθεί στα 15 εκατ. ευρώ.

ΦΑΣΗ Α’

Έως 31 Ιουλίου 2026,

Ο υφιστάμενος κανονισμός παραμένει σε ισχύ με σκοπό την ολοκλήρωση των ενεργών κύκλων αλλά και με αυξημένα ανώτατα όρια χρηματοδότησης ως εξής:

Βασικό πρόγραμμα:

· Για τα σχέδια μυθοπλασίας το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ορίζεται στις 500.000 ευρώ.

· Για τα σχέδια ντοκιμαντέρ το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ορίζεται στις 150.000 ευρώ.

Πρόγραμμα πρώτη ταινία:

· Για τα σχέδια μυθοπλασίας το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ορίζεται στις 350.000 ευρώ.

· Για τα σχέδια ντοκιμαντέρ το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ορίζεται στις 90.000 ευρώ.

ΦΑΣΗ Β’

Από 1 Αυγούστου 2026

Τίθεται σε εφαρμογή το νέο, διευρυμένο και αναβαθμισμένο πλαίσιο επιλεκτικών δράσεων με περαιτέρω αυξημένα όρια ανά κινηματογραφικό σχέδιο. Οι δράσεις χρηματοδότησης του νέου Κανονισμού θα ενισχύουν τους ακόλουθους τομείς:

1. ανάπτυξη σεναρίου και σχεδίων παραγωγής για μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ

2. παραγωγές νέων Ελλήνων δημιουργών

3. παραγωγές ελληνικής μυθοπλασίας

4. παραγωγές ελληνικού ντοκιμαντέρ

5. υποστήριξη ολοκλήρωσης παραγωγής (gap financing)

6. μειοψηφικές συμπαραγωγές

7. παραγωγές ταινιών μικρού μήκους

8. παραγωγές animation

9. παραγωγές παιδικού και εφηβικού κινηματογράφου

ΙΙ. Πρόγραμμα Διανομής & Προώθησης

Παράλληλα, θεσπίζεται νέο Πρόγραμμα για τη διανομή και την προώθηση των ελληνικών κινηματογραφικών έργων, συνολικού ύψους 1.250.000 ευρώ για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενισχυμένες τις υπάρχουσες δράσεις, καθώς και νέες που αφορούν στα εξής:

· ενίσχυση της παγκόσμιας πρεμιέρας ελληνικών κινηματογραφικών έργων σε αναγνωρισμένα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου και στις αντίστοιχες αγορές τους

· ενίσχυση των ελληνικών κινηματογραφικών έργων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν σε διανομή στην Ελλάδα

· στήριξη της κινηματογραφικής αίθουσας, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αιθουσών σε όλη τη χώρα μέσα από την προβολή ελληνικών ταινιών.

ΙΙΙ. Προγράμματα για Νέους Δημιουργούς

Επιπλέον, το ΕΚΚΟΜΕΔ εγκαινιάζει, μέσω του νεοσύστατου Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Νέων Δημιουργών, τα πρώτα προγράμματα για την πληροφόρηση, την καθοδήγηση και τη στήριξη των -όχι μόνον ηλικιακά- Νέων Δημιουργών. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν τα εξής:

* ενίσχυση διπλωματικών εργασιών (με τη μορφή ταινίας) των τελειόφοιτων αναγνωρισμένων σχολών κινηματογράφου στην Ελλάδα

* ανάπτυξη αφηγήσεων για επαγγελματίες της οπτικοακουστικής αφήγησης που επιθυμούν να εξελίξουν ή να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο αφηγούνται κινηματογραφικά και οπτικοακουστικά τις ιστορίες τους

* υποστήριξη και ενίσχυση τέχνης ήχου και κινούμενης εικόνας για δημιουργούς από διαφορετικά καλλιτεχνικά πεδία που επιθυμούν να δώσουν οπτικοακουστική διάσταση στο έργο τους.

IV. Νέο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Οπτικοακουστικής Δημιουργίας

Στο πλαίσιο των νέων κανονισμών, η επιλογή των αναγνωστών (readers) για την αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσα από το νέο ψηφιακό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Οπτικοακουστικής Δημιουργίας του ΕΚΚΟΜΕΔ. Δυνατότητα ένταξης έχουν όλοι οι επαγγελματίες του κινηματογραφικού και οπτικοακουστικού χώρου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης υποβάλλοντας σχετική αίτηση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα κριτήρια που θα ανακοινωθούν αναλυτικά στην σχετική πρόσκληση.

Οι νέοι κανονισμοί και προσκλήσεις θα ανακοινωθούν και δημοσιευτούν το προσεχές διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ