Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας – EKKOMEΔ, στο πλαίσιο της αποστολής του για την προώθηση και ανάπτυξη του ελληνικού οπτικοακουστικού τομέα, στηρίζει και συμμετέχει και εφέτος στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά και Εφήβους Αθήνας, από τις 10 έως τις 16 Νοεμβρίου.

Αυτή η συνεργασία αντανακλά τον σταθερό προσανατολισμό του ΕΚΚΟΜΕΔ στην καλλιέργεια της νέας γενιάς θεατών και δημιουργών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την προσβασιμότητα, την εκπαιδευτική διάσταση και την πολιτιστική εξωστρέφεια, όπως αναφέρει το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Η ενίσχυση του Φεστιβάλ για το 2025 μέσω του Προγράμματος Εξωστρέφειας – Δράση IV εντάσσεται στις στρατηγικές προτεραιότητες του Οργανισμού, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ανοιχτού και συμπεριληπτικού οικοσυστήματος οπτικοακουστικής δημιουργίας, που ξεκινά από τη βάση: Την παιδική και εφηβική ηλικία. Κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ συστήνει στους νέους, στις οικογένειές τους και στην εκπαιδευτική κοινότητα ταινίες από όλον τον κόσμο, φιλοδοξώντας να αποτελέσει κάτι πολύ περισσότερο από μία κινηματογραφική γιορτή: Έναν ζωντανό χώρο ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών και δημιουργίας. Παράλληλα, αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες, όπως το Cinekid Script Lab και το ATHICFF for Professionals, δημιουργώντας πλατφόρμες δικτύωσης και επαγγελματικής ενδυνάμωσης Ελλήνων δημιουργών, σκηνοθετών και παραγωγών.

Το ΕΚΚΟΜΕΔ συμμετέχει ενεργά στο Φεστιβάλ με τρεις δράσεις, που συνδυάζουν την κινηματογραφική παιδεία με την καινοτομία και τη θεραπευτική προσέγγιση με όχημα τον κινηματογράφο:

– Cinematherapy by EKKOMEΔ

Εργαστήριο που διερευνά τη δύναμη του κινηματογράφου ως εργαλείου συναισθηματικής κατανόησης και ενδυνάμωσης. Μέσα από παραδείγματα και βιωματικές ασκήσεις, παρουσιάζεται πώς η κινηματογραφική αφήγηση μπορεί να συμβάλει στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων.

– Εργαστήριο Κινηματογραφικής Παιδείας

Δράση αφιερωμένη στους εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες του κινηματογράφου, με στόχο την ένταξη της κινηματογραφικής γλώσσας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων οπτικοακουστικού γραμματισμού και στην αξιοποίηση δημιουργικών μεθόδων για την παραγωγή μικρών ταινιών στην τάξη.

– Παρουσίαση της Ψηφιακής Πλατφόρμας Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία – CINEDU

Παρουσιάζεται η ανανεωμένη πλατφόρμα cinedu του ΕΚΚΟΜΕΔ που δίνει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς πρόσβαση σε επιλεγμένες ταινίες και παιδαγωγικό υλικό, προωθώντας την εξοικείωση των παιδιών με την κινηματογραφική τέχνη ως εργαλείο μάθησης.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Παιδικός κινηματογράφος: Το αύριο του σινεμά», με τη συμμετοχή του διευθύνοντος συμβούλου του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδα Χριστόπουλου.

Η φετινή διοργάνωση, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και τους κινηματογράφους Κηφισιά 1 & 2 Cinemax, Δαναός και Village Cinemas Ρέντη. Το Φεστιβάλ έρχεται πιο πλούσιο από ποτέ με ταινίες animation, ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους για όλες τις ηλικίες και ένα αφιέρωμα στο μαγικό Studio Ghibli με την υποστήριξη της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.

Περισσότερα για το φεστιβάλ: https://www.athicff.com/

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ