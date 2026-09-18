Το στοίχημα που δόθηκε, με τις καλύτερες προοπτικές, από τις πρώτες μέρες προβολής της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, ότι θα πιάσει το ένα εκατομμύριο εισιτήρια, τελικά κερδήθηκε αυτή την εβδομάδα. Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους πλησιάζει πλέον και το ρεκόρ 20ετίας, για ξενόγλωσση ταινία, που κατέχει από το 2007, το επίσης αρχαιοελληνικό «300», με 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια.

Από κει και πέρα, το παιδικό animation «Minions & Τέρατα» κρατά γερά και στο τετραήμερο 10-13/9, όπως και η τελευταία περιπέτεια «Spider-Man: Καινούργια Μέρα», που έπιασε με τη σειρά της το μισό εκατομμύριο εισιτήρια. Όσον αφορά το καλλιτεχνικό κύκλωμα, με τις φεστιβαλικές και απαιτητικές ταινίες, όλα δείχνουν ότι το «Φιόρδ», του Κριστιάν Μουτζίου και η «Πατρίδα», του Πάβελ Παβλικόσκι, δύο βραβευμένες ταινίες στο φεστιβάλ των Καννών, συνεχίζουν, στόμα με στόμα, να αυξάνουν το κοινό τους, σε μια περίοδο που παρατηρείται ένας υπερπληθωρισμός νέων ταινιών. Ικανοποιητικό το άνοιγμα της ταινίας «Φάκελλος 137», με περίπου 4.500 εισιτήρια σε περιορισμένο αριθμό κινηματογράφων, ενώ τα φιλόδοξα και πολυδιαφημισμένα «Μαγικά Φίλτρα 2» μόλις που ξεπέρασαν τα 7.000 εισιτήρια, στο πρώτο τετραήμερο προβολής τους και σε 75 αίθουσες.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ BOX OFFICE – TOP TAN 10-13/9

1. Minions & Τέρατα – 18.456 εισιτήρια (104 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 182.917

2. Οδύσσεια – 15.013 εισιτήρια (64 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 1.012.708.

3. Spider-Man: Καινούργια Μέρα – 8.685 εισιτήρια (54 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 502.087

4. Πατρίδα – 8.112 εισιτήρια (43 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 28.335

5.Paw Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι – 7.884 εισιτήρια (84 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 20.771

6. Μαγικά Φίλτρα 2 – 7.181 εισιτήρια (75 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 10.007

7. Insidious: Out of the Further – 6.720 εισιτήρια (38 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 85.100

8. Φιόρδ – 6.085 εισιτήρια (50 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 67.782

9. Φάκελλος 137 – 4.381 εισιτήρια (18 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 5.120

10. Hope – 3.323 εισιτήρια (40 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 5.123

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ