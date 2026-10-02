Ο φθινοπωρινός καιρός στάθηκε μάλλον το σοβαρότερο εμπόδιο για μία έστω μικρή ανάκαμψη στο κινηματογραφικό κύκλωμα, που είδε το άνοιγμα της τελευταίας περιπέτειας του Μπραντ Πιτ, «Στην Καρδιά του Κτήνους», να κινείται σε ρηχά νερά, εν αντιθέσει με τις προσδοκίες που υπήρξαν, ενώ βούλιαξε το φιλόδοξο βρετανικό δράμα «Λογική και Ευαισθησία», κόβοντας λιγότερα από 5.000 εισιτήρια, σε 53 αίθουσες, στο τετραήμερο 24-27/9.

Έτσι, ο γερμανικός ποιμενικός και ο Πιτ περιορίστηκαν στα 22.000 εισιτήρια, για το πρώτο τετραήμερο, σε 95 αίθουσες, ενώ μόνο ως ναυάγιο μπορεί να χαρακτηριστεί η αρχική πορεία, για το ίδιο διάστημα, της δραματικής περιπέτειας «Το Φορτίο», με Ίθαν Χοκ και Ράσελ Κρόου, κόβοντας μόλις 1.900 εισιτήρια, σε 23 αίθουσες.

Αν δεν υπήρχαν τα φιλμ των προηγούμενων εβδομάδων «Resident Evil», «Minions & Τέρατα» και η επανέκδοση, στους πολυκινηματογράφους, του τελευταίου μέρους του φραντσάιζ «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη Encore», συνεισφέροντας πάνω από 45.000 εισιτήρια και οι τρεις ταινίες μαζί, στο ίδιο διάστημα (24-27/9), η συνολική πτώση θα ήταν σημαντικότερη.

Στα αξιοσημείωτα, τα 442 εισιτήρια, που κόπηκαν σε δυο μόνο προβολές, της… εφτάωρης καλλιτεχνικής ταινίας «Satantango», του αντισυμβατικού Ούγγρου σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ, που πέθανε προσφάτως. Επίσης, η αντοχή της «Οδύσσειας» και του «Spider-Man: Καινούργια Μέρα», δυο υπερπαραγωγές, που συμπληρώνουν δυο μήνες από την πρεμιέρα τους.

Ελληνικό box office 24-27/9

1. Στην Καρδιά του Κτήνους – 22.728 εισιτήρια για το τετραήμερο 24-27/9 (95 αίθουσες), 34.317 συνολικά, μέχρι 30/9.

2. Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη Encore – 19.631 εισιτήρια (46 αίθουσες), 26.631 συνολικά.

3. Resident Evil – 14.256 εισιτήρια (80 αίθουσες), 59.841 συνολικά.

4. Minions & Τέρατα – 10.769 εισιτήρια (74 αίθουσες), 207.900 συνολικά.

5. Οδύσσεια – 7.035 εισιτήρια (37 αίθουσες), 1.042.021 συνολικά.

6. Paw Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι – 5.125 εισιτήρια (37 αίθουσες) 32.670 συνολικά.

7. Λογική και Ευαισθησία – 4.683 εισιτήρια (53 αίθουσες), 7.171 συνολικά.

8. Spider-Man: Καινούργια Μέρα – 3.736 εισιτήρια (26 αίθουσες), 515.670 συνολικά.

9. Σον το Πρόβατο & το Τέρας της Φάρμας – 3.177 εισιτήρια (41 αίθουσες), 3.434 συνολικά.

10. Το Φορτίο – 1.909 εισιτήρια (23 αίθουσες), 2.624 συνολικά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ