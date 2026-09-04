Από τις πρώτες εικόνες μιας νέας ταινίας μέχρι τις ιστορίες που ταξιδεύουν από την Αθήνα στις αίθουσες και τα φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι Νύχτες Πρεμιέρας έχουν εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες έναν σταθερό συνοδοιπόρο: το ελληνικό σινεμά. Με αφετηρία την αγάπη για τη νέα δημιουργία και με σταθερό στόχο την ανάδειξη των ανθρώπων και των ιστοριών που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ελληνική κινηματογραφική σκηνή, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό χώρο συνάντησης, έμπνευσης και διαλόγου για δημιουργούς και κοινό.

Από την πρώτη τους έκδοση μέχρι σήμερα, οι Νύχτες Πρεμιέρας αγκαλιάζουν και αναδεικνύουν το ελληνικό σινεμά με μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων. Από τις πολυαναμενόμενες ελληνικές πρεμιέρες που κάνουν το πρώτο τους βήμα στο Φεστιβάλ και συνεχίζουν το ταξίδι τους σε αίθουσες και φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού, μέχρι τα εξειδικευμένα εργαστήρια και τα masterclasses που υλοποιούνται σε συνεργασία με σπουδαίους θεσμούς της εγχώριας και ευρωπαϊκής κινηματογραφικής σκηνής, οι Νύχτες Πρεμιέρας παραμένουν ένας ζωντανός χώρος συνάντησης, έμπνευσης και διαλόγου.

Με τη φιλοξενία διεθνώς αναγνωρισμένων καλεσμένων και την τιμητική παρουσία δημιουργών με ξεχωριστή πορεία, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου συνεχίζει να φωτίζει τόσο τη δουλειά των καταξιωμένων όσο και των ανερχόμενων κινηματογραφιστών της χώρας μας.

Η καρδιά του δεσμού ανάμεσα στις Νύχτες Πρεμιέρας και την ελληνική παραγωγή χτυπά στο Διαγωνιστικό Τμήμα Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους.

Για περισσότερα από δεκατέσσερα χρόνια, το τμήμα αυτό αποτελεί το ασφαλές και φιλόξενο πεδίο όπου νέοι δημιουργοί δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, βρίσκουν το κοινό τους και ανοίγουν τον δρόμο τους προς τη μεγάλη οθόνη. Έχοντας φιλοξενήσει πάνω από 800 ταινίες μικρού μήκους, αναδεικνύει διαρκώς την πιο τολμηρή, δημιουργική και πειραματική πλευρά της ελληνικής κινηματογραφίας.

Στην 32η διοργάνωση των Νυχτών Πρεμιέρας, το Διαγωνιστικό Τμήμα «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη και την αγάπη που του δείχνουν οι εγχώριοι δημιουργοί. Το Φεστιβάλ ανακοίνωσε σήμερα τις 42 ταινίες που συμμετέχουν στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα και θα διεκδικήσουν τα βραβεία του, από τις συνολικά 392 υποβολές.

Η φετινή κριτική επιτροπή αποτελείται από τη σεναριογράφο και συγγραφέα Κατερίνα Μπέη, η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία, τη σκηνοθέτιδα Χριστίνα Ιωακειμίδη, τους ηθοποιούς Δημήτρη Κίτσο και Γιάννη Τσορτέκη, και τον μουσικό Σταύρο Λάντσια.

Σημειώνεται πως το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026.

Ακολουθεί η λίστα με τις 42 ταινίες που συμμετέχουν στο Διαγωνιστικό Τμήμα «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες», με αλφαβητική σειρά:

Αδέσποτοι (Strays) — Σκην.: Αναστασία Γκίβαλου

Αμάραντη (Amaranth) — Σκην.: Ανθή Δαουτάκη

Από το 1 στο Μπλε (From 1 to Blue) — Σκην.: Σοφία Πριόβολου

Αρκάνσας (Arkansas) — Σκην.: Γιάννης Καρπούζης

Αυτόκλητος Φτερωτός (Aftoklhtos Fterotos) — Σκην.: Βαγγέλης Παναγιωτακόπουλος, Θανάσης Φουσέκης

Βούλα (Voula) — Σκην.: Γιώργος Αγγελόπουλος

Ο Γάμος της Ξαδέρφης μου (My Cousin’s Wedding) — Σκην.: Σίλβα Τσουμάνα

Γιασεμί και Ρόδον (Jasmin and Rose) — Σκην.: Σπύρος Χαραλάμπους

Εδώ που Είμαι θα’ρθεις (As I Am Now, So Shall You Be) — Σκην.: Λήδα Καμπερίδη

Εκτός Υπηρεσίας (Out of Service) — Σκην.: Κωστής Μαραβέγιας

Επιφάνειες (Surfaces) — Σκην.: Μελίνα Λουκανίδου

Η Έρημος (Desert, She) — Σκην.: Ιωάννα Διγενάκη

Το Κατά του Αλέκτορος (The Rooster’s Gospel) — Σκην.: Θάνος Τοκάκης

Το Κερί (Hot Wax) — Σκην.: Χρυσιάννα Παπαδάκη

Ο Κοσμοναύτης μου (My Cosmonaut) — Σκην.: Ελένη Ζεντέφη

Μια Κρυψώνα (A Hideout) — Σκην.: Φλώρα Ηλία

Λουτρόπολις (Loutropolis) — Σκην.: Άννα Παπαδοπούλου

Μεγάλη Παρασκευή (Good Friday) — Σκην.: Λουκία Τζωρτζοπούλου

Μη Με Φας (Don’t Eat Me) — Σκην.: Κωνσταντίνος Καλογρίδης

Μια Μικρή Ιστορία Αντίστασης. Ιουλία Μπίμπα (Remember Julia) — Σκην.: Διαμαντής Αναστασιάδης

Νιός (Nios) — Σκην.: Οδυσσέας Σπυρόπουλος

Ορίζοντας (Horizon) — Σκην.: Αφροδίτη Ταυρή

Ο Πακετάς (Runner) — Σκην.: Ερμόλαος Φωτίου

Ο Παρδάλης θα Περάσει Αύριο (Pardales Will Come Tomorrow) — Σκην.: Μάρκος Κρίμπαλης Ρούντιτς, Απόστολος Ζαρρής

Πλατεία Αοράτων (Square of the Unseen) — Σκην.: Θεόδωρος Σελέκος

Σολουντράνια (Solountrania) — Σκην.: Άκης Σταυρόπουλος

Μια Στιγμή στη Ζωή της (A Moment in Her Life) — Σκην.: Νικόλας Κωστής

Τρύπες (Holes! The Βallad of Boulder Valley) — Σκην.: Πέτρος Καλφαμανώλης

All the Love in My Body — Σκην.: Κάρμεν Μπάλτσαρ

Art is Missing — Σκην.: Τζωρτζ Κόντος

The Boy Who Fell To Earth — Σκην.: Βασίλης Μπουραντάς

Dasma ’96 — Σκην.: Φιορίντα Τσενάι

Domino — Σκην.: Δάφνη Λαμπρινού

Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection) – Σκην.: Αλεξάνδρα Ματθαίου

The Great Organ -Σκην.: Ρωξάνη Κριμίζη, Μιχάλης Κίμωνας

Holterline – Σκην.: Αλεξάνδρα Ντεληθέου

Multi Family Garage Sale — Σκην.: Ζακ Σιμχά

Resídua — Σκην.: Νάσια Στουραΐτη

Shift – Σκην.: Ιωάννα Σκυλογιάννη

Sisters – Σκην.: Μαριάννα Μποζαντζόγλου

Starflyer -Σκην.: Μαρία Χατζάκου

Wheel to Live – Σκην.: Βίκυ Αναστασιάδου

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ