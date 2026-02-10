Δυναμικό «παρών» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου δίνει φέτος το ελληνικό σινεμά, με τέσσερις παραγωγούς από την Ελλάδα να συμμετέχουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή κινηματογραφική αγορά European Film Market (EFM), χάρη στη στήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το Φεστιβάλ, το οποίο επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, συνεχίζει να ενισχύει την εξωστρέφεια της ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής στο Βερολίνο σε παραγωγούς που διακρίθηκαν στο Works in Progress της Αγοράς του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Οι δράσεις εξωστρέφειας υλοποιούνται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (SNF).

Οι τέσσερις παραγωγοί θα παρουσιάσουν τα πρότζεκτ τους στο πρόγραμμα Spotlight On, το οποίο φέρνει σε επαφή ταινίες σε στάδιο ανάπτυξης ή post-production με κορυφαίους επαγγελματίες του διεθνούς κινηματογραφικού χώρου, πιθανούς συνεργάτες, διανομείς και προγραμματιστές φεστιβάλ.

Στο Spotlight On: Greece, η Αγορά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τέσσερις ξεχωριστές ελληνικές ταινίες, λίγο πριν την ολοκλήρωσή τους, που διακρίνονται για την εκλεπτυσμένη αφήγηση, την ιδιαίτερη οπτική τους ταυτότητα και τη σύγχρονη, ανεξάρτητη προσέγγιση στο storytelling.

Οι παραγωγοί που συμμετέχουν είναι η Ιωάννα Μπολομύτη (Atalante Productions) με «Το αγόρι με τα γαλάζια μάτια» σε σκηνοθεσία Θανάση Νεοφώτιστου, η Ελένη Κοσσυφίδου (Blackbird Productions) με το «Τρόποι για να ξεφορτωθείς λίγη ελευθερία» σε σκηνοθεσία Χρύσανθου Μαργώνη, ο Μαρίνος Χαραλάμπους (Boycott Films) με το «The Lion at my Back» σε σκηνοθεσία Τώνιας Μισιαλή και ο Διονύσης Σαμιώτης (Tanweer Productions) με το «Τελευταία κλήση» σε σκηνοθεσία Sherif Francis.

Την καθοδήγηση των παραγωγών ανέλαβε η βραβευμένη Katarina Tomkova (Punkchart films / kaleidoscope), η οποία παρείχε mentoring και συμβουλευτική υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συμμετοχή τους στο Βερολίνο.

Δεξίωση για την ελληνική κινηματογραφία στο Βερολίνο

Στο πλαίσιο της Berlinale, στις 15 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί δεξίωση στην Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο, με στόχο την προώθηση της ελληνικής κινηματογραφίας και τον εορτασμό όλων των ελληνικών συμμετοχών στη φετινή διοργάνωση.

Η εκδήλωση θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία δικτύωσης για τους Έλληνες δημιουργούς, ενισχύοντας την ανάπτυξη νέων σχεδίων, την αναζήτηση συμπαραγωγών και χρηματοδοτήσεων, αλλά και την ανάδειξη της Ελλάδας ως ελκυστικού τόπου γυρισμάτων για διεθνείς παραγωγές. Παράλληλα, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την τελετή απονομής των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που θα φιλοξενηθεί το 2027 στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Η δεξίωση συνδιοργανώνεται από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ