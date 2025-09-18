Το Ελληνικό Θέατρο τραγουδά στο Ηρώδειο

Μια μεγαλειώδης μουσική φιλανθρωπική παράσταση του Τ.Α.Σ.Ε.Η. θα παρουσιαστεί στο Ηρώδειο την Τρίτη στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 21.00, αφιερωμένη στη μουσική και τα τραγούδια του ελληνικού θεάτρου, που γράφτηκαν για παραστάσεις, άφησαν τη δική τους ιστορία και έμειναν διαχρονικά και αγαπημένα στο πέρασμα τόσων δεκαετιών.

Τραγούδια από την αρχή του 20ού αιώνα, που πρωτοερμήνευσαν τα μεγαθήρια του ελληνικού θεάτρου, όπως η Μαρίκα Κοτοπούλη, μέχρι και τις θρυλικές δεκαετίες του 1960, 1970 και 1980, που για τις εμβληματικές παραστάσεις οι σπουδαιότεροι Έλληνες δημιουργοί, έγραψαν θεατρικά «διαμάντια». Όλα αυτά τα θεατρικά «διαμάντια» που τα έχουν ερμηνεύσει επί σκηνής οι κορυφαίοι του ελληνικού θεάτρου, θα παρουσιαστούν στη μουσική παράσταση «Το Ελληνικό Θέατρο τραγουδά….» σε σκηνοθεσία και αφήγηση του Μάκη Δελαπόρτα.

Την παράσταση θα συνοδεύει πολυμελής ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Παγιάτη, σε χορογραφίες του Θοδωρή Πανά και κείμενα του Στέλιου Παπαδόπουλου και Μάκη Δελαπόρτα.

Θα ακουστούν τραγούδια των μεγάλων Ελλήνων συνθετών, που έγραψαν την δική τους μοναδική ιστορία στις θεατρικές παραστάσεις εκείνων των χρόνων. Θεόφραστου Σακελλαρίδη, Αττίκ, Γιώργου Μουζάκη, Κώστα Γιαννίδη, Τάκη Μωράκη, Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου, Μίμη Πλέσσα, Λουκιανού Κηλαηδόνη και Σταμάτη Κραουνάκη.

Τα τραγούδια και τις παρλάτες θα ερμηνεύσουν επί σκηνής, οι σημαντικοί κι αγαπημένοι ηθοποιοί και τραγουδιστές (αλφαβητικά): Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Αλεξάνδρα Γκράβας, Ζέτα Δούκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Σόφη Ζαννίνου, Γιάννης Ζουγανέλης, Θάνος Καληώρας, Χρήστος Κάλλοου, Ελένη Καρακάση, Ελένη Καστάνη, Κρατερός Κατσούλης, Νάντια Κοντογιώργη, Νίνα Λοτσάρη, Αντώνης Λουδάρος, Ματθίλδη Μαγγίρα, Μπέττυ Μαγγίρα, Μιχάλης Μαρίνος, Ευαγγελία Μουμούρη, Μέμος Μπεγνής, Νάντια Μπουλέ, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Παναγιώτης Πετράκης, Χάρης Ρώμας, Σταύρος Σαλαμπασόπουλος και Αιμιλιανός Σταματάκης.

Special guest: Κλειώ Δενάρδου

Και τα μέλη του Δ.Σ. του Τ.Α.Σ.Ε.Η. (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών): Σπύρος Μπιμπίλας, Κώστας Βενετσάνος, Μαρία Καρακίτσου, Δέσποινα Τσολάκη.

Συμμετέχουν ακόμα (αλφαβητικά) οι: Πάνος Δεσινιώτης, Βενετία Καναβέλλη, Δημήτρης Καράλης, Μαρία Κοσμάτου, Ζωή-Στέλλα Νικολάου, Εύα Σταμάτη, Σπύρος Πινκερίδης, Βαγγέλης Πιτσιλός, Τζένη Στεφανίδου και Θωμάς Χαβιανίδης.

Στην παράσταση παίρνουν μέρος επίσης, οι παιδικές χορωδίες των Δήμων Πεύκης και Ν. Ιωνίας, υπό τη διεύθυνση της Εύης Χλωρού.

Το Ελληνικό Θέατρο τραγουδά στο Ηρώδειο

Συντελεστές

Κείμενα: Στέλιος Παπαδόπουλος, Μάκης Δελαπόρτας

Σκηνοθεσία: Μάκης Δελαπόρτας

Διεύθυνση ορχήστρας, ενορχήστρωση: Γιώργος Παγιάτης

Κινησιολογία, χορός: Θοδωρής Πανάς

Κοστούμια: Βεστιάριο ΤΑΣΕΗ&ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ

Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιώργος Χαραλάμπους

Διδασκαλία Παιδικών Χορωδιών Δήμων Πεύκης και Ν. Ιωνίας: Εύη Χλωρού.

Οι μάσκες που κοσμούν την αφίσα της παράστασης είναι από το αρχείο Γιώργου Ανεμογιάννη/Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη.

Διεύθυνση παραγωγής: Χρυσάνθη Γεωργαντίδου

Εκτέλεση παραγωγής:Entertain.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

«Το Ελληνικό Σινεμά Τραγουδά…»

Μουσική παράσταση

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου – Ώρα: 21:00

Διάρκεια: 140’

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Άνω διάζωμα

Ζώνη Ε’: 20€

Ζώνη Δ΄: 25€

Κάτω διάζωμα

Ζώνη Γ’: 35€

Ζώνη Β’: 45€

Ζώνη Α’: 55€

VIP: 70€

Προπώληση:Ηλεκτρονικά στο δίκτυο της more.com

Πληροφορίες: 2121050020, www.entertain.gr