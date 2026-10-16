Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), μετά τη βράβευσή του ως Ευρωπαϊκό Μουσείο Τέχνης για το 2026 (European Art Museum Award) από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων, ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό με δωρεάν είσοδο σε όλο το εκθεσιακό του πρόγραμμα, την Παρασκευή 16, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά αυτής της σημαντικής διάκρισης με όλες και όλους.

Το βραβείο απονεμήθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Αλικάντε της Ισπανίας, αναγνωρίζοντας την καινοτομία, την επιμελητική κατεύθυνση, τη διαδρομή και τον δημόσιο ρόλο που έχει αναπτύξει το ΕΜΣΤ τα τελευταία χρόνια. Η διάκριση τιμά μουσεία που αξιοποιούν την τέχνη με καινοτόμους τρόπους, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων και αναδεικνύοντας τον κοινωνικό ρόλο των πολιτιστικών θεσμών.

Ανάμεσα στους έξι φιναλίστ της διοργάνωσης, το ΕΜΣΤ διακρίθηκε ανάμεσα σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως το Rijksmuseum στο Άμστερνταμ και το FENIX Museum of Migration στο Ρότερνταμ. Η βράβευση αποτελεί σημαντική αναγνώριση για το ίδιο το μουσείο και τιμή για τη χώρα μας, ενισχύοντας τη θέση του στον ευρωπαϊκό χάρτη της σύγχρονης τέχνης.

Το τριήμερο της δωρεάν εισόδου αποτελεί μια ευκαιρία για το κοινό να περιηγηθεί στους χώρους του μουσείου, να ανακαλύψει τις εκθέσεις και τη συλλογή του ή να επιστρέψει σε αγαπημένα έργα τέχνης. Μια ανοιχτή πρόσκληση τόσο για τους τακτικούς επισκέπτες όσο και για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν για πρώτη φορά έναν από τους σημαντικότερους χώρους σύγχρονης τέχνης της Αθήνας.

Το βραβείο θα σας περιμένει σε περίοπτη θέση, για να γιορτάσουμε μαζί αυτή τη σημαντική στιγμή για το ΕΜΣΤ και τον ελληνικό πολιτισμό.