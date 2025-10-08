Το εμβληματικό «Τρίτο Στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή, που σημάδεψε την ελληνική μεταπολεμική λογοτεχνία, παρουσιάζεται στο Θέατρο Τέχνης, από τις 22 Οκτωβρίου, με την υπογραφή του Στάθη Λιβαθινού, σε μια τολμηρή θεατρική πρόταση σε διασκευή Στρατή Πασχάλη. Ένα βαθιά ελληνικό έργο, σκληρό και συγκινητικό. Ένα κείμενο «επικίνδυνα» καθημερινό, που χρησιμοποιεί σαν περιτύλιγμα την Ελλάδα του 20ού αιώνα για να μιλήσει για το σήμερα.

Δεκαπέντε ταλαντούχοι ερμηνευτές συναντώνται με τα πολλαπλά πρόσωπα και προσωπεία του μυθιστορήματος, το αντισυμβατικό στυλ γραφής του συγγραφέα, αλλά και την προσωπικότητά του που είναι διάχυτη σ’ όλες τις σελίδες του βιβλίου.

Δυο γυναίκες. Νίνα και Εκάβη. Στη δίνη της μνήμης και της ζωής. Μιας μνήμης επιθετικής, που υποκύπτει, στις αισθήσεις και στις θύμισες των χρόνων που πέρασαν, ανακαλώντας πρόσωπα που σημάδεψαν, έμειναν, έφυγαν ή χάθηκαν. Και μιας ζωής, που είναι τώρα, που βάζει στο μικροσκόπιο την καθημερινότητα και κάνει τους ανθρώπους να γεύονται κάθε πίκρα και χαμόγελο. Δυο γυναίκες που επιβιώνουν σε μια κοινωνία ανδρών, σπάζοντας τις νόρμες της εποχής, προοικονομώντας αυτό που έρχεται.

Νίνα και Εκάβη μας ταξιδεύουν στην Ελλάδα⋅ του Παύλου Μελά, των Βαλκανικών Πολέμων, του Μεσοπολέμου και του Μεταξά. Μα και της Κατοχής, του Εμφυλίου και των Δεκεμβριανών. Μιας Ελλάδας που αλλάζει στο πέρασμα των χρόνων, μα που παραμένει πάντα ίδια.

Το Τρίτο Στεφάνι, αθάνατο αφήγημα, καθρεφτίζει μια Ελλάδα γνώριμη, καλώντας μας να δούμε θαρρετά την αντανάκλαση μας στους ήρωες του… Νίνα, Αντώνης, Ιωάννης, Ελένη, Δημήτρης, Μαρία, Εκάβη, Πολυξένη, Μιλτιάδης, Αφροδίτη, Αχιλλέας…

Πρεμιέρα στις 22 Οκτωβρίου. Δείτε τις πρώτες εικόνες από τις πρόβες:

Οι φωτογραφίες είναι της Ελίνας Γιουνανλή

Συγγραφέας: Κώστας Ταχτσής

Διασκευή Μυθιστορήματος: Στρατής Πασχάλης

Σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός

Σκηνική Διασκευή και Δραματουργική επεξεργασία: Στάθης Λιβαθινός με τη συμβολή των ηθοποιών της παράστασης

Στίχοι τραγουδιών: Στρατής Πασχάλης

Σκηνικά / Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Μουσική: Μιχάλης Κωτσόγιαννης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ηλέκτρα Μαγγίνα

Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Χριστόφορος Αντωνιάδης

Βοηθός Σκηνογράφου / Ενδυματολόγου: Έμιλυ Κουκουτσάκη

Παίζουν: Βασίλης Ανδρέου, Αντώνης Γιαννακός, Γιώργος Δάμπασης, Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Νίκος Καρδώνης, Στάθης Κόικας, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Πάρης Λεόντιος, Άννα Μάγκου, Λίλλυ Μελεμέ, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, Ερατώ Πίσση, Μαρία Σαββίδου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Άρης Τρουπάκης.

Παραγωγή: Λυκόφως / Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Από 22 Οκτωβρίου 2025

Τετάρτη: 19.00

Πέμπτη & Παρασκευή: 20.30

Σάββατο: 17.30 & 21.00

Κυριακή: 19.00

Προπώληση

https://www.ticketservices.gr/event/to-trito-stefani/?lang=el