Το 16ο Off-Off Athens Theater Festival ρίχνει αυλαία στις 23 Ιουνίου δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία -και κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας του προγράμματός του- να παρακολουθήσει νέους, ανεξάρτητους καλλιτέχνες από ένα ευρύ θεατρικό φάσμα.

Ειδικότερα την Τρίτη 16 Ιουνίου στις 20:15 και την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 22:00 παρουσιάζεται το έργο «Το ενοχικό μου στήθος» της ομάδας Διά Κάπα, σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Παναγιώτη Τζαφέρη.

Το κείμενο της Αγγελικής Σπανού ξετυλίγει την ιστορία δύο γυναικών, τις οποίες υποδύονται η Διαμάντω Βέργου και η Κάτια Βλάχου, που συναντιούνται ξανά έπειτα από χρόνια, κουβαλώντας σιωπές, ενοχές και πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ πραγματικά. Η ασθένεια της μίας γίνεται η αφορμή για μια βαθιά αναμέτρηση με το παρελθόν και όσα έμειναν ανείπωτα.

Ζήλια, προδοσία, σιωπές και μνήμες συνθέτουν ένα συναισθηματικό ταξίδι που κινείται ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή. Δέκα χρόνια μετά, ένας κύκλος μοιάζει να κλείνει. Το ερώτημα, όμως, παραμένει: μπορεί το σώμα να συγχωρήσει όσα η καρδιά δεν κατάφερε ποτέ να εκφράσει;

Τα σκηνικά και τα κοστούμια υπογράφει η ομάδα Διά Κάπα, τους φωτισμούς ο Πάνος Κουκουρουβλής και το ηχητικό τοπίο ο Χρήστος Βέργος.

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Αγγελική Σπανού

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Τζαφέρης

Πρωταγωνιστούν: Διαμάντω Βέργου, Κάτια Βλάχου

Άλλοι συντελεστές: Θεατρική ομάδα: Διά Κάπα Δραματουργική επεξεργασία: Παναγιώτης Τζαφέρης Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Διά Κάπα Φωτισμοί: Πάνος Κουκουρουβλής Ηχοτοπίο: Χρήστος Βέργος, Φωτογραφίες: Χρήστος Βέργος.

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Τρίτη 16 Ιουνίου στις 20:15 & Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 22:00

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 9€. Eισιτήριo ημέρας 2 παραστάσεων 15€

ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ

Ναυπλίου 12, Κολωνός