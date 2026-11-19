Πίνακας του Πολ Σεζάν αναδείχθηκε σε ένα από τα ακριβότερα έργα του που έχουν πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία, καθώς αποκτήθηκε έναντι 111 εκατομμυρίων δολαρίων (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών).

Το έργο «Ο Αρλεκίνος» (Arlequin, 1888–90) που πωλήθηκε σε δημοπρασία του Sotheby’s στη Νέα Υόρκη είναι ένας πολύχρωμος πίνακας που εικονίζει νεαρό άνδρα με στολή σε κόκκινο και μαύρο χρώμα, με μοτίβο ρόμβων.

Το έργο αποκτήθηκε στο πλαίσιο μιας ειδικής δημοπρασίας αφιερωμένης στη συλλογή Μπλακιέ-Αριέτα. Η τελική τιμή κατακύρωσης του πίνακα ανήλθε στα 99 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλότερη τιμή που έχει επιτευχθεί ποτέ σε δημοπρασία για έργο του Γάλλου μετα-ιμπρεσιονιστή.

Ο πίνακας είναι ένας από τους μόλις τέσσερις πίνακες του Σεζάν με θέμα τον αρλεκίνο και αποτελεί το μοναδικό έργο της σειράς που βρισκόταν σε ιδιωτική συλλογή, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών. Πρόκειται, επίσης, για μερικούς από τους πρώτους πίνακες για τους οποίους πόζαρε ο γιος του καλλιτέχνη, Πολ.

Η σειρά αντλεί έμπνευση από τις χαρούμενες καρναβαλικές παρελάσεις της Αποκριάς (Mardi Gras), οι οποίες ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες κατά τα παιδικά χρόνια του Σεζάν στο Αιξ-αν-Προβάνς.

Το έργο έχει συμπεριληφθεί σε πολλές από τις σημαντικότερες εκθέσεις έργων του Σεζάν που έχουν διοργανωθεί ποτέ, όπως: στο Salon d’Automne στο Παρίσι το 1907, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) στη Νέα Υόρκη το 1929, στο Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο το 1952 και στην Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης του Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο το 1954. Από τότε παρουσιάστηκε ξανά στο κοινό το περασμένο δίμηνο μήνα ενόψει της δημοπρασίας.