Έπειτα από έναν επιτυχημένο τριπλό κύκλο παραστάσεων στη Θεσσαλονίκη, η Εταιρεία Θεάτρου Ars Moriendi παρουσιάζει στην Αθήνα το πολιτικό δράμα «Σλάντεκ» του Αυστρο-Ούγγρου θεατρικού συγγραφέα Έντεν φον Χόρβατ, σε μετάφραση Γιώργου-Κωνσταντίνου Μιχαηλίδη και σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Το έργο απεικονίζει την άνοδο του φασισμού στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, όπως την απεργάζεται ο παραστρατιωτικός «Μαύρος Στρατός».

Η παράσταση ανεβαίνει στο ΠΛΥΦΑ (Κτήριο 7Γ, Κορυτσάς 39, Αθήνα) για οκτώ μόνο παραστάσεις από 29 Δεκεμβρίου 2025 έως 20 Ιανουαρίου 2026, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21.00.

Η παράσταση «Σλάντεκ» ήταν υποψήφια για το Βραβείο Δραματουργίας από την Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών, με τη δραματουργική επεξεργασία να υπογράφεται από την Πηνελόπη Χατζηδημητρίου.

Όπως συμπληρώνει το σχετικό δελτίο Τύπου, η ιστορία του «Σλάντεκ» διαδραματίζεται στην περίοδο του Μεσοπολέμου και της Μεγάλης Ύφεσης, όταν ο πληθωρισμός, η ανεργία, η πείνα, η φτώχεια και η έλλειψη στέγης μαστίζουν τη Γερμανία και εξαθλιώνουν τους ανθρώπους, δίνοντας την ευκαιρία σε ακραίες πολιτικές ομάδες, όπως το Ναζιστικό Κόμμα, να κερδίσουν τις καρδιές των ηττημένων και φτωχών. Στο «Σλάντεκ» βλέπουμε πώς οι κοινωνικές συνθήκες και η ανάγκη για ταυτότητα οδηγούν τους «μικρούς» και απελπισμένους ανθρώπους σε ακραίες πράξεις βίας, ανοίγοντας τον δρόμο σε δικτάτορες και φασίστες που εξοντώνουν όποιον στέκεται εμπόδιο στο διάβα τους: γυναίκες, ομοφυλόφιλους, Εβραίους, κομμουνιστές, δημοκρατικούς. Κανείς δεν μένει αλώβητος από τον ανερχόμενο φασιστικό μηχανισμό. Το έργο προβλέπει με τρομακτική ακρίβεια τον κύκλο της βίας που επρόκειτο να εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη.

Ερμηνεύουν οι Βύρων Αναγνωστόπουλος, Πάνος Αναγνωστόπουλος, Δανάη Κλάδη, Αλέξης Κότσυφας, Ευγενία Κουζέλη, Θέμης Σουφτάς. Η πρεμιέρα είναι τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025. Παραστάσεις από 29 Δεκεμβρίου 2025 έως 20 Ιανουαρίου 2026, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.30.

Η παράσταση, που είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών, πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Goethe-Institut Thessaloniki.