Άρωμα γυναίκας έχει ο Μάρτιος στο ERTFLIX και με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ μεταδίδει ελληνικές και ξένες ταινίες, μικρού και μεγάλου μήκους, καθώς και νέες πλήρεις σειρές, με σημείο αναφοράς τις γυναίκες.

Μη χάσετε από την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2024, και για όλο τον μήνα Μάρτιο, το αφιέρωμα της ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ, με τίτλο «Γυναικεία Υπόθεση».

Ξεχωρίζει η πρεμιέρα της βραβευμένης ελληνικής ταινίας «Πίσω από τις θημωνιές», που θα μεταδοθεί ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναίκας.

Ταινίες

Πρεμιέρα – Πίσω από τις θημωνιές από 8/3

(Behind the haystacks)

Ένας ψαράς και αγρότης, κάτοικος παραλίμνιου χωριού στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, πνιγμένος στα χρέη, μεταφέρει μετανάστες με τη βάρκα του έναντι αδράς αμοιβής.

Η γυναίκα του, νοικοκυρά και εκκλησάρισσα του χωριού, αναζητά τον πραγματικό λόγο του Θεού, ενώ η κόρη τους προσπαθεί να ορίσει τη ζωή της μέσα σ’ αυτό το καταπιεστικό περιβάλλον.

Ένα τραγικό γεγονός θα φέρει τους τρεις ήρωες μπροστά σε προσωπικά αδιέξοδα και αδυναμίες, με τον καθένα να πρέπει να αναλογιστεί για πρώτη φορά στη ζωή του το κόστος των πράξεών του.

Η ταινία της Ασημίνας Προέδρου που σάρωσε τα βραβεία ΙΡΙΣ της Ελληνικής Ακαδημίας, αφού πρώτα κέρδισε τον Χρυσό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, κάνει πρεμιέρα στο ERTFLIX.

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Ασημίνα Προέδρου

Πρωταγωνιστούν: Στάθης Σταμουλακάτος, Λένα Ουζουνίδου, Ευγενία Λάβδα, Χρήστος Κοντογεώργης, Ντίνα Μιχαηλίδου, Πασχάλης Τσαρούχας.

Εμείς οι Γκλόριες από 8/3

(The Glorias)

Η ιστορία της φεμινίστριας Γκλόρια Στάινεμ και η επίδρασή της ως συγγραφέας, ακτιβίστρια ηγέτης και εκπρόσωπος του φεμινιστικού κινήματος στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Το φιλμ έχει πληθυντικό τίτλο, μιας και η προσωπικότητα προβάλλεται μέσω διαφορετικών ερμηνευτριών, στα διάφορα στάδια της ζωής της, από την εποχή που ζούσε στην Ινδία ως νεαρή γυναίκα, μέχρι την ίδρυση του περιοδικού «Ms.» στη Νέα Υόρκη, και τον ρόλο της στην άνοδο του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών.

Σκηνοθεσία: Τζούλι Τέιμορ

Πρωταγωνιστούν: Τζούλιαν Μουρ, Γκλόρια Στάινεμ, Αλίσια Βικάντερ, Λούλου Γουίλσον, Μπέτι Μίντλερ, Τζανέλ Μονά, Ράιαν Κίρα Άρμστρονγκ

Μαύρο και Μπλε από 6/3

(Black and Blue)

Η νεοσύλλεκτη αστυνομικός Αλίσια Γουέστ, που ζει στο Ντιτρόιτ, γίνεται αυτόπτης μάρτυρας του φόνου ενός διακινητή ναρκωτικών από διεφθαρμένους συναδέλφους της. Το περιστατικό βιντεοσκοπείται από την κρυφή κάμερα που βρίσκεται πάνω στη στολή της. Η Αλίσια προσωρινά κατορθώνει να ξεφύγει, με τη βοήθεια του μοναδικού ανθρώπου από την κοινότητά της που είναι πρόθυμος να τη βοηθήσει. Ωστόσο, ο κλοιός στενεύει καθώς πλέον μπαίνει στο στόχαστρο τόσο των διακινητών όσο και των διεφθαρμένων συναδέλφων της, οι οποίοι την καταδιώκουν αμείλικτα, ώστε να εμποδίσουν τη γνωστοποίηση των όσων έγιναν και να την κάνουν να σωπάσει μια και καλή.

Σκηνοθεσία: Ντίον Τέιλορ

Πρωταγωνιστούν: Ναόμι Χάρις, Ταϊρίς Γκίμπσον, Φρανκ Γκρίλο, Μάικ Κόλτερ, Ριντ Σκοτ, Τζον Τσαρλς Β΄

Σφαίρες στο Μεξικό από 13/3

(Miss Bala)

Η Γκλόρια Φουέντες είναι Λατινοαμερικανίδα μακιγιέζ από το Λος Άντζελες, η οποία ταξιδεύει στην Τιχουάνα του Μεξικό, για να επισκεφτεί την καλύτερή της φίλη. Στόχος της είναι να τη βοηθήσει να διακριθεί στον διαγωνισμό ομορφιάς για τον τίτλο της Miss Bala. Μπλέκεται, όμως, άθελά της στα πόδια ενός μεξικανικού καρτέλ, που θέλει να δολοφονήσει τον διεφθαρμένο διευθυντή της αστυνομίας, και την απάγει. Παράλληλα, η φίλη της αγνοείται… Θα καταφέρει η Γκλόρια να ανακαλύψει τη δύναμη που κρύβει μέσα της και να σώσει τη ζωή της φίλης της, αλλά και τη δική της;

Σκηνοθεσία: Κάθριν Χάρντγουικ

Πρωταγωνιστούν: Τζίνα Ροντρίγκεζ, Ισμαήλ Κρουζ Κορντόβα, Κριστίνα Ρόντλο, Άντονι Μακί, Ματ Λαούρια

Η Νονά της Νύχτας από 1/3

(Mama Weed)

Η αραβικής καταγωγής Πασιάνς Πορτεφέ είναι μεταφράστρια στη Δίωξη Ναρκωτικών της Γαλλίας, που ειδικεύεται σε τηλεφωνικές παρακολουθήσεις υπόπτων για διακίνηση παράνομων ουσιών. Η ζωή της θα αλλάξει ριζικά, όταν, παρακολουθώντας τη συνομιλία δύο καταζητούμενων διακινητών ναρκωτικών, αναγνωρίζει στον ένα από αυτούς τον γιο της αγαπητής κυρίας που φροντίζει την υπερήλικη μητέρα της. Η μεταφράστρια αποφασίζει να προστατεύσει τον νεαρό, όμως οι πληροφορίες που έχει ήδη συγκεντρώσει, την οδηγούν στην καρδιά ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης χασίς. Στη συνέχεια, θα μπει τόσο δυναμικά μέσα στο κύκλωμα, που θα γίνει η νέα Νονά της Νύχτας!

Σκηνοθεσία: Ζαν-Πολ Σαλομέ

Πρωταγωνιστούν: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Ιπολίτ Ζιραρντό, Λιλιάν Ροβέρ, Φαριντά Ουτσανί

Τα Καλά Κορίτσια από 1/3

(The Good Girls / Las Niñas Bien)

Η Σοφία ζει στην αριστοκρατική γειτονιά Λας Λόμας και το μεγαλύτερο όνειρό της είναι να τραγουδήσει ο Χούλιο Ιγκλέσιας σε ένα από τα πάρτι της. Ωστόσο, η άνετη καθημερινότητά της μπορεί να αλλάξει απότομα, καθώς η μεξικανική οικονομία περνάει κρίση και σιγά σιγά αρχίζουν να εμφανίζονται ρωγμές στον τέλειο κόσμο της Σοφίας.

Σκηνοθεσία: Αλεχάντρα Μαρκέζ

Πρωταγωνιστούν: Ιλς Σάλας, Φλάβιο Μεντίνα, Κασσάνδρα Τσιανγκερότι, Παουλίνα Γκαϊτάν, Τζοχάνα Μουρίγιο, Χιμένα Γκέρα.

Όνειρα σε ψηλοτάκουνες γόβες από 15/3

(Dumplin’)

Η Γουίλ, η ευτραφής έφηβη κόρη μιας πάλαι ποτέ νικήτριας καλλιστείων, κάνει τη δική της επανάσταση για να διαμαρτυρηθεί για τα σημερινά πρότυπα ομορφιάς, δηλώνοντας συμμετοχή στα τοπικά καλλιστεία μαζί με τις αντισυμβατικές φίλες της.

Σκηνοθεσία: Αν Φλέτσερ

Πρωταγωνιστούν: Τζένιφερ Άνιστον, Ντάνιελ ΜακΝτόναλντ, Οντέγια Ρας, Ντοβ Κάμερον.

Κορίτσι για φίλημα από 15/3

(I Feel Pretty)

Μια γυναίκα, που παλεύει με την ανασφάλεια, ύστερα από ένα ατύχημα στο γυμναστήριο ξυπνάει στα αποδυτήρια πιστεύοντας ότι είναι η πιο όμορφη και ικανή γυναίκα στον πλανήτη. Η ανεβασμένη αυτοπεποίθησή της δίνει τη δυνατότητα να ζήσει άφοβα, αλλά τι θα συμβεί όταν συνειδητοποιήσει ότι η εμφάνισή της δεν άλλαξε ποτέ;

Σκηνοθεσία: Άμπι Κον, Μαρκ Σίλβερσταϊν

Πρωταγωνιστούν: Έιμι Σούμερ, Μισέλ Γουίλιαμς, Τομ Χόπερ, Έμιλι Ρατακόφσκι

Τι θα πει ο κόσμος από 1/3

(What Will People Say)

H δεκαεξάχρονη Νίσα ζει διπλή ζωή: Στο σπίτι είναι η τέλεια Πακιστανή κόρη. Έξω, παρέα με τους φίλους της, είναι μια συνηθισμένη Νορβηγίδα έφηβη. Όταν ο πατέρας της, τη βρίσκει στο κρεβάτι με τον φίλο της, οι δύο κόσμοι της Νίσα συγκρούονται βίαια. Οι γονείς της αποφασίζουν να την τιμωρήσουν για παραδειγματισμό: την απάγουν και την πηγαίνουν στο Πακιστάν, για να μείνει με συγγενείς της οικογένειας. Σε μια χώρα που της είναι τελείως ξένη, η Νίσα αναγκάζεται να προσαρμοστεί.

Σκηνοθεσία: Ιράμ Χακ

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Μοζντάχ, Αντίλ Χουσέιν, Ροχίτ Σαράφ, Εκαβάλι Κανά, Αλί Αρφάν, Σίμπα Τσάντχα

Σειρές

Killing Eve

Η υποτιμημένη Βρετανή πράκτορας της ΜΙ5, Ιβ Πολάστρι (Σάντρα Ο), αναλαμβάνει να αιχμαλωτίσει την ψυχοπαθητική δολοφόνο Βιλανέλ (Τζόντι Κόμερ). Κατά τη διάρκεια του κυνηγητού, οι δυο τους θα αναπτύξουν μια ιδιαίτερη εμμονή η μία για την άλλη.

Για πρώτη φορά στο ERTFLIX, ολόκληρη την πολυβραβευμένη σειρά, που κέρδισε, μεταξύ άλλων, πολλές υποψηφιότητες για τις δύο πρωταγωνίστριες, όπως BAFTA, Χρυσές Σφαίρες και Έμμυ.

Σενάριο: Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, Έμεραλντ Φένελ, Σουζάν Χίθκοτ, Λόρα Νιλ

Πρωταγωνιστούν: Σάντα Ο, Τζόντι Κόμερ, Φιόνα Σο.

Screw

Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι συνάδελφοί τους, εργάζονται σε ανδρική φυλακή. Η Λέι Χένρι αγωνίζεται για να διατηρήσει τον έλεγχο της πτέρυγάς της. Η νεοπροσληφθείσα Ρόουζ Γκιλ μπλέκεται σε μια επιχείρηση λαθρεμπορίας όπλων, προκειμένου να σώσει τον αδελφό της από μια αδίστακτη συμμορία στην οποία χρωστάει.

Δημιουργός: Ρομπ Γουίλιαμς

Πρωταγωνιστούν: Νίνα Σοσάνια, Τζέιμι-Λι Ο’ Ντόνελ, Φαράζ Αγιούμπ, Λόρα Τσέκλι

Reyka

Στη λήξη του Απαρτχάιντ το 1994, η 12χρονη Reyka απήχθη από τον Άνγκους Σπίλμαν, ο οποίος την κακοποιούσε για τέσσερα χρόνια. Κατάφερε να δραπετεύσει σε ηλικία 16 ετών, με τον απαγωγέα της να συλλαμβάνεται και να καταδικάζεται. Ενήλικη πια, η Reyka, είναι εγκληματολόγος που ερευνά μια σειρά βίαιων δολοφονιών από έναν κατά συρροή δολοφόνο. Το τραυματικό παρελθόν της, τη βοηθά να μπει στο μυαλό των διαβόητων εγκληματιών της Αφρικής.

Δημιουργός: Ρόαν Ντίκσον

Πρωταγωνιστούν: Κιμ Ένγκελμπερχτ, Ίαν Γκλεν