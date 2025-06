Το ERTFLIX γιορτάζει την Ημέρα της Μουσικής με ένα μοναδικό αφιέρωμα. Από το Σάββατο 21 Ιουνίου έως και τις 4 Ιουλίου μπείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης και απολαύστε στη νέα κατηγορία «Βάλε μουσική», μιούζικαλ, μουσικές ταινίες και εντυπωσιακά ντοκιμαντέρ. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα μετά… μουσικής!

ΤΑΙΝΙΕΣ

«Η Αγγλία μού ανήκει»

(England is Mine) (2017)

Μια περιγραφή του Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ και των πρώτων χρόνων του στο Μάντσεστερ του 1970, πριν γίνει ο τραγουδιστής της μπάντας των 80s, The Smiths. Ο υποψήφιος για Όσκαρ και BAFTA Μαρκ Γκιλ, απαθανατίζει τον βιομηχανικό βορρά της Βρετανίας της Θάτσερ: ανεργία, εξέγερση, κοινωνική αλλαγή. Εν μέσω του χάους, ο έφηβος Μόρισεϊ νιώθει τη σπίθα της δημιουργικότητας και ξεκινάει ένα προσωπικό ταξίδι ανακάλυψης και αυτογνωσίας, σε ένα κόσμο που προσπαθεί να τον κάνει ίδιο με όλους τους άλλους.

Σκηνοθεσία: Μαρκ Γκιλ

Πρωταγωνιστούν: Τζακ Λόουντεν, Τζέσικα Μπράουν-Φίντλεϊ, Άνταμ Λόρενς, Τζόντι Κόμερ, Λόρι Κίναστον.

«Μέχρι την άκρη του κόσμου»

(Across the Universe) (2007)

Στη Νέα Υόρκη, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, μια παρέα νέων ζει ιστορίες έρωτα και επανάστασης μέσα στα ταραγμένα χρόνια της αντιπολεμικής διαμαρτυρίας, του αγώνα για την ελευθερία του λόγου και τα πολιτικά δικαιώματα, της εξερεύνησης του μυαλού, και του ροκ εν ρολ. Ταυτόχρονα σκληρή, ιδιόρρυθμη και άκρως θεατρική, η ιστορία κινείται από τα λύκεια και τα πανεπιστήμια της Μασαχουσέτης, του Πρίνστον και του Οχάιο στο Lower East Side του Μανχάταν, τις ταραχές του Ντιτρόιτ, τις φοιτητικές εξεγέρσεις κατά του πολέμου στο Βιετνάμ, της δολοφονίας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και τα ναυπηγεία του Λίβερπουλ. Τι ιδιαίτερο έχουν; Μιλούν τραγουδιστά ερμηνεύοντας επιτυχίες που έγραψε ένα από τα σπουδαιότερα γκρουπ όλων των εποχών: οι Μπιτλς.

Σκηνοθεσία: Τζούλι Τέιμορ

Πρωταγωνιστούν: Τζιμ Στέρτζες,’Εβαν Ρέιτσελ Γουντ, Τζο Άντερσον, Μπόνο, Μάρτιν Λούθερ Μακκόι, Ντάνα Φουκς.

«Ο τενόρος»

(Ténor) (2022)

Ενώ εργάζεται ως διανομέας, ο Αντουάν, ένας φιλόδοξος νεαρός ράπερ από τα προάστια του Παρισιού, συναντά την κυρία Λουαζό, μία επιφανή δασκάλα φωνητικής στην Όπερα. Άναυδη από το καθαρόαιμο ταλέντο του, τον συστήνει στον κόσμο της όπερας. Ο Αντουάν γίνεται μαθητής της, αλλά κρύβει το όνειρό του από την οικογένεια και τους φίλους του, από φόβο ότι δεν θα τον καταλάβουν. Νιώθει διχασμένος, ανάμεσα στην ανώτερη αστική τάξη και τα προάστια στα οποία μεγάλωσε. Σύντομα, όμως, πρέπει να βρει τη δική του φωνή και θέση.

Σκηνοθεσία: Κλοντ Ζιντί Τζούνιορ

Πρωταγωνιστούν: Μοχάμεντ Μπελκίρ, Γκιγιόμ Ντουέσμε, Μισέλ Λαρόκ.

«Wild Rose» (2018)

Η 23χρονη Ρόουζ Λιν Χάρλαν σφύζει από ταλέντο, χάρισμα και θράσος. Έχει μόλις αποφυλακιστεί και πρέπει να συντηρήσει τα δύο παιδιά της. Το μόνο που θέλει είναι να φύγει άρον άρον από τη Γλασκόβη και να κάνει καριέρα ως τραγουδίστρια της κάντρι. Πιστεύει ότι η μοναδική της ευκαιρία στην ευτυχία την περιμένει στην πρωτεύουσα της κάντρι, στο Νάσβιλ του Τενεσί. Η μητέρα της Μάριον θέλει η κόρη της να τακτοποιηθεί, να αποδεχθεί τη ζωή της και να αναλάβει τις ευθύνες της. Όταν, όμως, η μοίρα φέρνει τη Ρόουζ Λιν πιο κοντά στο Νάσβιλ, καλείται να διαλέξει ανάμεσα στην οικογένεια και τη φήμη.

Σκηνοθεσία: Τομ Χάρπερ

Πρωταγωνιστούν: Τζέσι Μπάκλεϊ, Τζούλι Γουότερς, Σόφι Οκονέντο, Τζέιμς Χάρκνες, Τζέιμι Σάιβς, Μπομπ Χάρις.

«Bel Canto» (2018)

Η Ροξάν Κρος, μία διάσημη Αμερικανίδα σοπράνο, μεταβαίνει στη Νότια Αμερική για να δώσει ένα πριβέ ρεσιτάλ στα γενέθλια ενός πλούσιου Ιάπωνα βιομήχανου. Στη συνάθροιση παρευρίσκονται πολιτικοί και διπλωμάτες, όταν ξαφνικά τη βίλα καταλαμβάνουν αντάρτες, απαιτώντας την απελευθέρωση των φυλακισμένων συντρόφων τους. Έγκλειστοι στο ίδιο σπίτι όμηροι και απαγωγείς, θα αναγκαστούν να βρουν κοινούς κώδικες επικοινωνίας. Η μουσική θα τους οδηγήσει με μοναδικό τρόπο στο να ξεπεράσουν τις έχθρες και τις διαφορές τους, ανακαλύπτοντας ότι όσα τους ενώνουν είναι πιο σημαντικά από εκείνα που τους χωρίζουν.

Σκηνοθεσία: Πολ Γουάιτζ

Πρωταγωνιστούν: Τζούλιαν Μουρ, Κεν Γουατανάμπε, Σεμπάστιαν Κοχ, Κριστόφ Λαμπέρ, Μαρία Μερσέντες, Τένοτς Ουέρτα.

«Dalida» (2016)

Η περιπετειώδης διαδρομή της Γιολάντα Κριστίνα Τζιλιότι. Από την παγκόσμια καταξίωσή της ως ντίβα της ποπ, μέχρι τις διαδοχικές ατυχίες της προσωπικής της ζωής και τελικά την αυτοκτονία της, σε ηλικία 44 ετών.

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Λίζα Αζουέλος

Πρωταγωνιστούν: Σβέβα Αλβίτι, Ρικάρντο Σκαμάρτσιο, Ζαν-Πολ Ρουβ, Νικολά Ντιβοσέλ.

«La Bamba» (1987)

Η ιστορία του 17χρονου Ρίτσι Βάλενς, του Μεξικανοαμερικανού αγρότη, του οποίου το πάθος για τη μουσική τον μετέτρεψε στον εμπνευσμένο δημιουργό των πιο απίθανων μουσικών επιτυχιών, με το αστέρι του να λάμπει στο στερέωμα της ροκ εν ρολ στη δεκαετία του 1950. Η παθολογική αγάπη του για την κοπέλα του Ντόνα, οι αδιάκοπες αντιπαραθέσεις με τον ετεροθαλή αδελφό του Μπομπ, όπως επίσης και οι τρομακτικές προαισθήσεις του για τον ίδιο του τον θάνατο, παρουσιάζονται αριστοτεχνικά, μέχρι την στιγμή που το λαμπρό άστρο του Βάλενς έδυσε μ’ ένα… τραγικό τέλος.

Σκηνοθεσία: Λούις Βαλντές

Πρωταγωνιστούν: Λου Ντάιαμοντ Φίλιπς, Εσάι Μοράλες, Ντανιέλ φον Ζέρνεκ, Ροσάντα ΝτεΣότο, Ελίζαμπεθ Πένια, Τζο Παντολιάνο.

«Λευκές νύχτες»

(White Nights) (1985)

Οκτώ χρόνια μετά την αποστασία του στη Δύση, ο θρυλικός Ρώσος χορευτής Νικολάι «Κόλια» Ροντσένκο, πετάει από το Λονδίνο προς το Τόκιο, όταν το αεροπλάνο του αναγκάζεται να προσγειωθεί στη Σιβηρία. Σύντομα πληροφορείται από τον συνταγματάρχη της KGB Χάικο, ότι θεωρείται εγκληματίας. Ο Ρέιμοντ είναι ένας Αμερικανός χορευτής που αρκετά χρόνια νωρίτερα κατέφυγε στη Ρωσία σε μια ηθική διαμαρτυρία ενάντια στην εμπλοκή της Αμερικής στο Βιετνάμ. Έχοντας πέσει σε δυσμένεια από τις σοβιετικές αρχές και υποβιβαστεί σε παραστάσεις στην επαρχία, ο Ρέιμοντ έχει μια ευκαιρία για εξιλέωση όταν ο ίδιος και η σύζυγός του, Ντάρια, αναλαμβάνουν να πείσουν τον Κόλια να παραμείνει στη Ρωσία. Ο Κόλια συμφωνεί διστακτικά και ξανασυναντιέται με την πρώην σύντροφο και ερωμένη του, Γκαλίνα, το θάρρος της οποίας οδηγεί σε ένα τολμηρό σχέδιο απόδρασης στο οποίο ο Ρέιμοντ, η Ντάρια και η Γκαλίνα παίζουν από έναν ρόλο ο καθένας.

Σκηνοθεσία: Τέιλορ Χάκφορντ

Πρωταγωνιστούν: Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ, Γκρέγκορι Χάινς, Τζέρζι Σκολιμόφσκι, Έλεν Μίρεν, Ιζαμπέλα Ροσελίνι, Τζέραλντιν Πέιτζ.

«Εκεί που είναι η αγάπη»

(Country Strong) (2010)

Ο Μπο Χάτον, ανερχόμενος στιχουργός και τραγουδιστής της κάντρι, βοηθά μια ξεπεσμένη σταρ να ξαναφτιάξει την καριέρα της. Μαζί, οργανώνουν την τουρνέ της επιστροφής της Κέλι Κάντερ, υπό την επιτήρηση του συζύγου και μάνατζέρ της. Κάπου στην προετοιμασία της επανόδου, μεταξύ συναυλιών και δαιμόνων που ξυπνούν από το παρελθόν, αρχίζουν τα αισθηματικά… παρατράγουδα, καθώς εμφανίζεται η Τσάιλς, μια όμορφη τραγουδίστρια της οποίας τη δόξα ζηλεύει η Κέλι.

Σκηνοθεσία: Σάνα Φέστε

Πρωταγωνιστούν: Γκουίνεθ Πάλτροου, Γκάρετ Χέντλαντ, Τιμ ΜακΓκρό, Λέιτον Μίστερ, Μάρσαλ Τσάπμαν, Λάρι Γουάιτ.

«Here Today» (2021)

Ο βετεράνος συγγραφέας κωμωδιών Τσάρλι Μπερνς, ο οποίος αργά αλλά σταθερά χάνει την επαφή του με την πραγματικότητα, γίνεται φίλος με μια ταλαντούχα νεαρή τραγουδίστρια του δρόμου της Νέας Υόρκης, την Έμα Πέιτζ. Μαζί, δημιουργούν μια απίθανη αλλά ξεκαρδιστική και συγκινητική φιλία που παραμερίζει το χάσμα των γενεών και επαναπροσδιορίζει την έννοια της αγάπης και της εμπιστοσύνης.

Σκηνοθεσία: Μπίλι Κρίσταλ

Πρωταγωνιστούν: Μπίλι Κρίσταλ, Τίφανι Χάντις, Λόρα Μπενάντι, Πεν Μπάντζλι, Λουίζα Κράουζε, Κέβιν Κλάιν, Άντριου Ντουράντ.

«Σταχτοπούτα»

(Cinderella) (2021)

Η Σταχτοπούτα είναι μια νέα, τολμηρή μουσική εκδοχή του κλασικού παραμυθιού. Η χήρα μητριά είναι σκληρή, κρατώντας την Έλα στο υπόγειο να κάνει τις δουλειές της οικογένειας και να ράβει με τους τρεις ποντικούς φίλους της. Από την άλλη, οι δύο ετεροθαλείς αδελφές της, η Αναστάζια και η Ντριζέλα, είναι περισσότερο ανίδεες παρά κακές. Στο μεταξύ, ο πρίγκιπας Ρόμπερτ απορρίπτει μια πρόταση γάμου με την πριγκίπισσα ενός γειτονικού βασιλείου, αναστατώνοντας τον πατέρα του, βασιλιά Ρόουαν, ο οποίος απαιτεί από τον γιο του να βρει μια πιθανή σύζυγο ή να χάσει την κληρονομιά. Αφού εντοπίζει την Έλα στην ανακοίνωση του χορού «βρείτε στον πρίγκιπα μια σύζυγο», ο Ρόμπερτ αποφασίζει να μεταμφιεστεί και να τη συναντήσει ως κοινός θνητός και ενθαρρύνει την Έλα, η οποία ονειρεύεται να σχεδιάσει και να πουλήσει τα δικά της φορέματα, να παρευρεθεί στον χορό για να παρουσιάσει τις δημιουργίες της.

Σκηνοθεσία: Κέι Κάνον

Πρωταγωνιστούν: Καμίλα Καμπέγιο, Νίκολας Γκάλιτζιν, Μπίλι Πόρτερ, Ίντινα Μένζελ, Πιρς Μπρόσναν, Τζέιμς Κορντέν, Μίνι Ντράιβερ, Ταλούλα Γκρέιβε, Ρομπ Μπέκετ.

«Cover Girl» (1944) – Από 23/6

Αν και εργάζεται ως χορεύτρια σε ένα νυχτερινό κέντρο που διευθύνει ο Ντάνι ΜακΓκιρ, η πραγματική φιλοδοξία της Ράστι Πάρκερ, είναι να γίνει σταρ του Μπρόντγουεϊ.

Θέλοντας να δώσει ώθηση στην καριέρα της, η Ράστι συμμετέχει σε έναν διαγωνισμό Cover Girl, που χρηματοδοτείται από τον εκδότη περιοδικών Τζον Κουντέρ. Και όταν ο Κουντέρ ανακαλύπτει ότι είναι η εγγονή μιας σταρ του Μπρόντγουεϊ, που κάποτε φλέρταρε, η Ράστι κερδίζει. Ανησυχώντας μήπως αποτελέσει εμπόδιο στην επιτυχία της, αφού της προσφέρεται δουλειά από τον παραγωγό Νόελ Γουίτον, ο Ντάνι απολύει τη Ράστι, η οποία στη συνέχεια γίνεται σταρ. Η Ράστι συμφωνεί να παντρευτεί τον Γουίτον και καθώς εκείνος τη συνοδεύει στα σκαλιά της εκκλησίας, ο Κουντέρ την πείθει να ξανασκεφτεί ποιον άντρα πραγματικά αγαπάει.

Σκηνοθεσία: Τσαρλς Βίντορ

Πρωταγωνιστούν: Ρίτα Χέιγουορθ, Τζιν Κέλι, Φιλ Σίλβερς, Λι Μπόουμαν, Ιβ Άρντεν, Ότο Κρούγκερ, Λέσλι Μπρουκς

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

«Παβαρότι»

(Pavarotti) (2019)

Έχοντας το ψευδώνυμο «ο τενόρος του λαού», ο Λουτσιάνο Παβαρότι ήταν σπάνιος συνδυασμός προσωπικότητας, ιδιοφυίας και δημοφιλίας. Μέσα από την απόλυτη δύναμη του ταλέντου του, ο Παβαρότι κυριάρχησε στις μεγάλες σκηνές του κόσμου και έκλεψε τις καρδιές του κοινού, όπου και να πήγαινε.

Σκηνοθεσία: Ρον Χάουαρντ

«Ντιν Μάρτιν: Ο βασιλιάς του Κουλ»

(Dean Martin: King of Cool) (2021)

Ο Ντιν Μάρτιν υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Χόλιγουντ και της τηλεόρασης, τόσο γόης στη σκηνή όσο και εκτός. Παρ’ όλη τη φήμη του, όμως, η προσωπική του ζωή παρέμενε αινιγματική. Το ντοκιμαντέρ εξετάζει τον χαρακτήρα του, αποκαλύπτοντας ποιος ήταν τελικά ο «ροδανθός» του.

Σκηνοθεσία: Τομ Ντόναχιου

«Scorpions: Forever and a Day» (2015)

Έπειτα από 50 χρόνια καριέρας και εκατοντάδες συναυλίες παγκοσμίως, οι Scorpions αποφάσισαν να αποχαιρετήσουν το κοινό τους με την τελευταία τους περιοδεία, η οποία κράτησε τρία χρόνια. Στη διάρκεια αυτής της περιοδείας, απολαμβάνουν τις τελευταίες στιγμές τους ως ροκ θρύλοι, αναπολώντας το παρελθόν τους και βιώνοντας το παρόν με τους θαυμαστές τους και τους συνεργάτες τους. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την απίστευτη αυτή μουσική πορεία.

Σκηνοθεσία: Κάτια φον Γκάρνιερ

«Miles Davis: Birth of the Cool» (2019)

Η ζωή και η καριέρα του μουσικού γίγαντα και εμβληματικού τρομπετίστα, Μάιλς Ντέιβις. Ενός πραγματικού οραματιστή, καινοτόμου και πρωτοπόρου, που αψήφησε την κατηγοριοποίηση.

Σκηνοθεσία: Στάνλεϊ Νέλσον

«Andrea Bocelli 30: The Celebration» (2024)

Ένα εκπληκτικό φυσικό αμφιθέατρο στην Τοσκάνη ζωντανεύει με μαγευτικές μελωδίες, καθώς ο θρυλικός Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι, γιορτάζει την 30η επέτειό του στη μουσική. Μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία, όπου παρουσιάζεται το πασίγνωστο ρεπερτόριό του, καθώς και ντουέτα του με παγκόσμιους σούπερ σταρ, όπως οι Sofia Carson, Ed Sheeran, Shania Twain, Brian May, Jon Batiste και άλλοι.

Σκηνοθεσία: Σαμ Ρέντσι

«Ella Fitzgerald: Just One of those Things» (2019)

Μακριά από τη λογική μιας συμβατικής βιογραφίας, αυτό το ντοκιμαντέρ, ακολουθεί τη ζωή της κορυφαίας ερμηνεύτριας Ella Fitzgerald, αποτυπώνοντας τους λόγους που η μουσική της ουσιαστικά αποτέλεσε το παγκόσμιο σάουντρακ ενός ταραχώδους αιώνα. Από ένα διαγωνισμό ταλέντων στο Χάρλεμ του 1934, ξεκινά ένα συναρπαστικό ταξίδι πέντε δεκαετιών, κατά τη διάρκεια του οποίου κόποι, θυσίες, διάσημες συνεργασίες και θρυλικές συναυλίες συνιστούν μόνο κάποια από τα περήφανα παράσημα στο πέτο μιας θριαμβευτικής καριέρας και ζωής.

Σκηνοθεσία: Λέσλι Γουντχεντ

«Ένας σκύλος με το όνομα Μάνι»

(A Dog Called Money) (2019)

Το ντοκιμαντέρ του φωτορεπόρτερ Σίμους Μέρφι, εξερευνά τη δημιουργική διαδικασία πίσω από το πρότζεκτ του με την PJ Harvey.

Αναζητώντας τις πηγές των τραγουδιών και καταγράφοντας το ταξίδι της γέννησής τους, ζωντανεύει τους ανθρώπους και τους τόπους που τα ενέπνευσαν.

Σκηνοθεσία-σενάριο: Σέιμους Μέρφι

«David Foster: Off the Record» (2019)

Το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί το προφίλ του θρυλικού συνθέτη και παραγωγού Ντέιβιντ Φόστερ, ενός από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό και αποκλειστικές συνεντεύξεις, αποκαλύπτεται η διαδρομή του προς την κορυφή, οι καλλιτεχνικές του καινοτομίες και οι συνεργασίες που καθόρισαν την καριέρα του. Από την καθοδήγηση καλλιτεχνών όπως η Μπάρμπρα Στρέιζαντ και η Σελίν Ντιόν, μέχρι τις ηχογραφήσεις με τους Chicago, τον Κουίνσι Τζόουνς και τον Μάικλ Μπουμπλέ, το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τον καθοριστικό ρόλο του στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Σκηνοθεσία: Μπάρι Άβριτς

«Cunningham» (2019)

Ένα συναρπαστικό κινηματογραφικό πορτρέτο του Merce Cunningham, που καταγράφει την καλλιτεχνική του πορεία από το 1944 έως το 1972. Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, αναβιώνουν οι προκλήσεις και οι θρίαμβοι του, από τα πρώτα του βήματα στη μεταπολεμική Νέα Υόρκη μέχρι την καταξίωσή του ως έναν από τους σπουδαιότερους χορογράφους του 20ού αιώνα. Η τεχνολογία 3D αξιοποιείται για να δώσει νέα διάσταση στις εμβληματικές χορογραφίες του, δημιουργώντας μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία που αναδεικνύει τη φιλοσοφία, την καινοτομία και τη διαχρονική επιρροή του έργου του. Μια ωδή στη δημιουργικότητα, τη μουσική και την εκφραστικότητα της κίνησης.

Σκηνοθεσία: Άλα Κόβγκαν

«Στούντιο Ρόκφιλντ»

(Rockfield: The Studio on the Farm) (2020)

Δύο τρελαμένα με το ροκ εν ρολ αγροτόπαιδα από την Ουαλία, μετά την απόρριψή τους από τον παραγωγό των Beatles, Τζορτζ Μάρτιν, αποφασίζουν να μετατρέψουν την οικογενειακή τους φάρμα στο πρώτο στούντιο-πανδοχείο στον κόσμο. Παρά τις αμφιβολίες σχετικά με το ποιος σοβαρός μουσικός θα ηχογραφούσε δίπλα σε άλογα και αγελάδες, εμβληματικοί καλλιτέχνες όπως ο Ozzy, ο Ρόμπερτ Πλαντ, οι Oasis και οι Coldplay αποκαλύπτουν την απίστευτη ιστορία ενός στούντιο που για πάνω από 50 χρόνια έχει συνδεθεί με σημαντικά τραγούδια και άλμπουμ της σύγχρονης μουσικής.

Σκηνοθεσία: Χάνα Μπέριμαν

«Sirens» (2022)

Στα περίχωρα της Βηρυτού, η Λίλας –όπως και τα υπόλοιπα μέλη της thrash metal μπάντας της «Slave to Sirens»: η Σέρι, η Μάγια, η Άλμα και η Τατιάνα– έχει μεγάλα όνειρα, αλλά λίγες ευκαιρίες. Έπειτα από μια εμφάνιση του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία δεν πήγε όπως ήλπιζαν, η Λίλας επιστρέφει στο Λίβανο στα πρόθυρα της ψυχικής κατάρρευσης. Την ίδια στιγμή, η περίπλοκη φιλία της με τη Σέρι κλονίζεται. Το μέλλον της μπάντας, όπως και της χώρας, βρίσκονται σε κίνδυνο. Η Λίλας πρέπει να πάρει αποφάσεις: όχι μόνο σχετικά με το πώς θα ηγηθεί της μπάντας της, αλλά και πώς θα πορευτεί ως νέα γυναίκα, η οποία αγωνίζεται να ορίσει την ταυτότητά της στο Λίβανο, μια περιοχή της Μέσης Ανατολής τόσο σύνθετη όσο και τα μέλη των «Slave to Sirens».

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Ρίτα Μπαγκντάντι

«7 Years of Lukas Graham» (2020)

Ο Lukas Graham κατέκτησε την κορυφή των charts με την επιτυχία του «7 Years», το 7ο τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις του 2016 παγκοσμίως. Αλλά το γεγονός ότι το τραγούδι αυτό γράφτηκε για την απώλεια του πατέρα του. σήμαινε ότι όλος ο κόσμος τραγουδούσε μαζί του το τραγούδι της θλίψης του. Ο σκηνοθέτης είχε πλήρη πρόσβαση στο μεγαλύτερο αστέρι της Ευρώπης, καθώς πάλευε με τη διασημότητα σε νεαρή ηλικία και την έννοια του «να τα έχεις όλα».

Σκηνοθεσία: Ρενέ Σάσα Γιόχανσεν