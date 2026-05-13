Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026, που φέτος έχει θέμα «Τα Μουσεία ενώνουν τον κόσμο», με τις παρακάτω δράσεις:

Θεματικές περιηγήσεις τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026:

1) Ώρα 12:00 -13:00: «Κυκλάδες: Μία ενωμένη κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» από την αρχαιολόγο Κάτια Μαντέλη, προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων.

2) Ώρα 17:00 -18:00: «Από την Κνωσό στις Μυκήνες: οι μινωικές επιρροές του πρώιμου μυκηναϊκού κόσμου και η ταραχώδης κατάληξη μιας αμφίδρομης σχέσης» από τον Κώστα Πασχαλίδη, αρχαιολόγο του Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων.

Αριθμός συμμετεχόντων στις παραπάνω περιηγήσεις: 25 άτομα.

Για τη συμμετοχή στις θεματικές περιηγήσεις είναι απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση (6952011340).

Η είσοδος στο Μουσείο τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες του Μουσείου και τους συμμετέχοντες στις παραπάνω δράσεις.