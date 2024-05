Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) δίνει και φέτος το «παρών» στο Marché du Film του 77ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, το οποίο πραγματοποιείται από τις 14 έως τις 25 Μαΐου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κέντρου, στελέχη του θα βρίσκονται στο εθνικό περίπτερο, το οποίο συνδιοργανώνουν το ΕΚΟΜΕ, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και θα ενημερώνουν κοινό και επαγγελματίες για όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που καθιστούν την Ελλάδα ιδανική επιλογή για την υλοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών.

Ειδικότερα, τα θεαματικά αποτελέσματα που απέφεραν τα κίνητρα Cash Rebate 40% και Tax Relief 30%, το Εθνικό Δίκτυο Γραφείων Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών -Film Offices- καθώς και όλες τις εγχώριες και ξένες παραγωγές που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα.

Ελληνικές παραγωγές και συμπαραγωγές στις Κάννες

Στο 77ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών συμμετέχουν δύο ταινίες, που έχουν υποστηριχθεί από το ελληνικό πρόγραμμα cash rebate και το ΕΚΟΜΕ.

Πρόκειται, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, για το «Kinds of kindness» του διεθνώς βραβευμένου Γιώργου Λάνθιμου, που μετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ, και την ταινία «Κιούκα, πριν το τέλος του καλοκαιριού» του Κωστή Χαραμουντάνη που μετέχει στο ACID (Association for the Distribution of Independent Cinema), μια δράση της Ένωσης Διανομέων, αφιερωμένη στην ανακάλυψη και προώθηση του ανεξάρτητου σινεμά από όλο τον κόσμο.

Σε μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική περίοδο για την ανάπτυξη της ελληνικής κινηματογραφίας και του οπτικοακουστικού τομέα στην Ελλάδα, το ΕΚΟΜΕ, τονίζεται στην ανακοίνωση, συνεχίζει τις εξωστρεφείς δράσεις, στοχεύοντας στην εδραίωση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.