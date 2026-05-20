Μεγάλα έργα και κλασικές δραματουργίες, συνεργασίες που εκπλήσσουν, σύγχρονες σκηνικές προσεγγίσεις εμβληματικών κειμένων και νέες αναθέσεις σε δημιουργούς με ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα, συνθέτουν το πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου για τη σεζόν 2026-2027, το οποίο στρέφεται ταυτόχρονα προς ένα διερευνητικό θέατρο του σήμερα: διαπεδιακό και διακαλλιτεχνικό, συνειδητά ανοιχτό προς την πολυφωνία και τη διαφορετικότητα κάθε είδους.

Παράλληλα, ενδυναμώνεται ο εκπαιδευτικός και κοινωνικός ρόλος του οργανισμού, η εδραίωση της δικτύωσης με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού μέσα από ισότιμες συμπράξεις και συμπαραγωγές, η ουσιαστική σκηνική έρευνα και η διακαλλιτεχνική πρακτική, με στόχο τη διαρκή τροφοδότηση της θεατρικής γλώσσας.

«Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από τότε που ανέλαβα την καλλιτεχνική διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου. Και πέρσι τον Μάιο, μιλούσαμε για ένα θέατρο που διευρύνει τα όριά του, που ανοίγεται, για ένα θέατρο πολυφωνικό, βαθιά συνδεδεμένο με την κοινωνία, με σαφή καλλιτεχνική ταυτότητα και ουσιαστικό αποτύπωμα. Επιχειρήσαμε να καταστήσουμε το Εθνικό έναν ζωντανό πυρήνα δημιουργίας, έρευνας και κοινωνικού προβληματισμού. Πιστέψαμε σε ένα πολυσυλλεκτικό ρεπερτόριο, με στοχευμένες κινήσεις εξωστρέφειας, ισχυρές σκηνικές γραφές, διακριτές προτάσεις σε κλασικά κείμενα, υψηλής αισθητικής εγχειρήματα και απρόβλεπτες καλλιτεχνικές συναντήσεις. Το γεγονός ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους τόσο οι παραστάσεις όσο και οι παράλληλες δράσεις μας σημείωσαν καθολική πληρότητα, και συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον θεατών που ήρθαν στο Εθνικό για πρώτη ή για πολλοστή φορά, μας γεμίζει δύναμη για τη συνέχεια», ανέφερε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, Αργυρώ Χιώτη κατά τη χθεσινή παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος.

Διπλή παρουσία στην Επίδαυρο, μία παράσταση στο Μεσολόγγι και ένα τριήμερο δημόσιων δράσεων στην Ομόνοια, περιλαμβάνει ο προγραμματισμός της πρώτης κρατικής σκηνής για το καλοκαίρι, ενώ με τη νέα σεζόν 2026-2027 θα φιλοξενήσει 14 νέες παραγωγές, επαναλήψεις σημαντικών παραστάσεων και ένα διευρυμένο δίκτυο παράλληλων καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών.

«Οδεύοντας προς το καλοκαίρι»

Το Εθνικό Θέατρο ανοίγει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα με το τριήμερο δημόσιων δράσεων «Είναι αμαρτωλή; 3 μερόνυχτα στην Ομόνοια» του Πρόδρομου Τσινικόρη (22-24/5), μια σειρά από περφόρμανς, συζητήσεις, προβολές και παρεμβάσεις στην περιοχή της Ομόνοιας, που προσεγγίζουν τη γειτονιά ως τόπο διαρκούς μετάβασης και κοινωνικών αντιθέσεων. Στο Μεσολόγγι παρουσιάζεται η παράσταση «Η Γυναίκα της Ζάκυθος | Διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου» σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη (πρεμιέρα 5/7), εμπνευσμένη από έργα του Διονυσίου Σολωμού και τα διαχρονικά ζητήματα της γλώσσας, της ελευθερίας και της συλλογικής ταυτότητας.

Στην Επίδαυρο, ο Δημήτρης Καραντζάς σκηνοθετεί την «Άλκηστις» του Ευριπίδη (17 & 18/7) ως μια σύγχρονη πολιτική παραβολή γύρω από τη θυσία και τη γυναικοκτονία, ενώ η Ελένη Ευθυμίου παρουσιάζει τις «Τρωάδες» (31/7& 1/8) με ένα συμπεριληπτικό ensemble ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, σε μια παράσταση για τον πόλεμο, την απώλεια και την αλληλεγγύη. Παράλληλα, το 9ο Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος στην Επίδαυρο (5-20/7) συνεχίζει να εμβαθύνει στη μελέτη και τη διερεύνηση των μηχανισμών του αρχαίου δράματος.

Νέες παραγωγές

Κτήριο Τσίλλερ- Κεντρική Σκηνή

Μετά την επιτυχημένη οπερατική διαδρομή της, η «Φόνισσα» του Γιώργου Κουμεντάκη ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου (23-25/10), αυτή τη φορά με τη μορφή του μελοδράματος, σε νέα συνεπτυγμένη εκδοχή για σύνολο δωματίου και δραματουργική επεξεργασία και μουσική διεύθυνση του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου. Το έργο αναμετριέται ξανά με τη γλωσσική και ηθική ένταση του Παπαδιαμάντη, μέσα από έναν ιδιότυπο, απαιτητικό μονόλογο της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη, η οποία ερμηνεύει όλους τους ρόλους.

Το κλασικό αριστούργημα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» επιστρέφει έπειτα από τρεις δεκαετίες στην Κεντρική Σκηνή (από 20/1), σε σκηνοθεσία Ιώς Βουλγαράκη με ένα αποκλειστικά γυναικείο ensemble ερμηνευτριών, φωτίζοντας ένα ασφυκτικό σύστημα εξουσίας και καταστολής, όπου η απουσία ελευθερίας, η επιβολή και η επιθυμία συνθέτουν ένα διαρκές πεδίο έντασης.

Τον Απρίλιο, το Εθνικό Θέατρο υποδέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη, σκηνογράφο, ζωγράφο και παιδαγωγό Dmitry Krymov και τη ριζοσπαστική του εκδοχή στην «Τρικυμία» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. Ο Krymov ανασυνθέτει το αποκαλούμενο «αποχαιρετιστήριο» σαιξπηρικό έργο – με ελληνική διανομή και τη μουσική υπογραφή του Θοδωρή Οικονόμου- ως μια πολιτική και υπαρξιακή έκρηξη, που θέτει στο επίκεντρο την εκδίκηση, τη συγχώρεση και την ηθική ευθύνη (από 14/4).

Νέα Σκηνή Νίκος Κούρκουλος

Ο Κωνσταντίνος Ντέλλας σκηνοθετεί τον «Δράκουλα» του Μπραμ Στόκερ (από 16/12), σε μετάφραση Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και μαζί με μια ξεχωριστή ομάδα ηθοποιών δημιουργεί ένα χωροχρονικό σύμπαν, με εργαλεία τη μουσική και τον ρυθμό, την πολυφωνία και τη ρευστότητα ανάμεσα σε σώματα, ρόλους και λειτουργίες.

Έργο με χαρακτηριστική «διπλή ζωή» – έχοντας γνωρίσει επιτυχία τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο- η «Δεσποινίς Διευθυντής» των Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά, σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου, επανέρχεται μέσα από μια σύγχρονη δραματουργική προσέγγιση, για να φωτίσει εκ νέου τα ζητήματα ταυτότητας, εξουσίας και κοινωνικών ρόλων (από 17/3).

Θέατρο REX

Στη Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη», το «Ρόμπεν, η καρδιά του δάσους» (από 30/10) του Δημήτρη Κουρούμπαλη, σε σκηνοθεσία του ίδιου και της Φρόσως Κορρού, αφηγείται την ιστορία ενός δασοφύλακα που αντιστέκεται στην καταστροφή της φύσης και οδηγεί στη δημιουργία μιας νέας κοινότητας στο δάσος.

Στη Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη», ο Κωνσταντίνος Ρήγος σκηνοθετεί το «Πολύ κακό για το τίποτα» του Σαίξπηρ (από 9/12) και μας καλεί σ’ ένα αστραφτερό πάρτι: λάτιν ρυθμοί, ένταση και αποπλάνηση σε μια σκηνική εμπειρία, όπου ο έρωτας γίνεται παιχνίδι στρατηγικής, οι λέξεις όπλα και κάθε βλέμμα υπόσχεση ή παγίδα. Την άνοιξη του 2027 θα παρουσιαστεί το διεθνές πρότζεκτ «Το Κοινοβούλιο της οργής», σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως το Odéon Théâtre de l’Europe και το Théâtre National Wallonie Bruxelles, με τη συμμετοχή νέων 16-23 ετών σε μια παράσταση για τη δημοκρατία και τη συλλογική έκφραση.

Με μικτό θίασο ηθοποιών και χορευτ(ρι)ών, το «Μπανάλ. Μια μέρα που δεν έγινε τίποτα» της Χαράς Κότσαλη εστιάζει στις ασήμαντες μέρες, για το πώς ζούμε, πώς αναπνέουμε και πώς αφηγούμαστε τις ζωές μας μέσα στον ασφυκτικό χώρο του σύγχρονου καπιταλισμού, όλες εκείνες τις ημέρες που «δεν γίνεται τίποτα» (από 8/5).

Πειραματική Σκηνή- Σκηνή «Κατίνα Παξινού»

Η Πειραματική Σκηνή, με υπεύθυνους τον Ακύλλα Καραζήση και τη Νεφέλη Μαϊστράλη, εξελίσσει τη φετινή της διαδρομή (Διαρκής Ανοιχτή Πρόβα & Παραστάσεις – Σκίτσα), αναπτύσσοντας την ερευνητική της πορεία πάνω στη συνύπαρξη καλλιτεχν(ιδ)ών και την επιμονή στη διαδικασία έναντι του αποτελέσματος.

Στο «PROJECT MACBETH / PROSPERO» μια κολεκτίβα καλλιτεχν(ιδ)ών διερευνά το δίπολο εξουσίας και ουτοπίας μέσα από δυο εμβληματικά σαιξπηρικά έργα (Μάκβεθ και Τρικυμία), συνδέοντας την Αναγέννηση με το σήμερα σε ένα ζωντανό σκηνικό «πίνακα» που δοκιμάζει τα όρια θεάτρου, εικόνας και αφήγησης (από 5/11). Τη νέα χρονιά, στο επίκεντρο τίθεται η δραματουργία και η συνεργασία θεατρικών συγγραφέων, με στόχο τη δημιουργία ενός πολυσυλλεκτικού έργου που θα παρουσιαστεί το νέο έτος (από 27/1), με κεντρικό θέμα τις «Πρώτες ιστορίες των ανθρώπων» και πηγή έμπνευσης μερικά από τα αρχαιότερα κείμενα της ανθρωπότητας. Οι συνεργαζόμενοι συγγραφείς θα επιλεγούν κατόπιν ανοιχτού καλέσματος, ενώ θα ακολουθήσει ακρόαση για τη στελέχωση του θιάσου. Τον Απρίλιο του 2027 προγραμματίζεται η φιλοξενία τρίτης παραγωγής, σε σκηνοθεσία Κωστή Γλύκαντζη, με σύγχρονο ευρωπαϊκό έργο που θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Θέατρο Δίπυλον

Από 21 Οκτωβρίου το Θέατρο Δίπυλον φιλοξενεί την «Ομόνοια» των Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη, οι οποίοι με αφετηρία πραγματικές μαρτυρίες και περιστατικά από την περιοχή, δημιουργούν μία παράσταση που κινείται ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ, τη μαύρη κωμωδία και το αστικό θρίλερ. Τον Φεβρουάριο, ο Χάρης Φραγκούλης, με ορισμένους από τους στενούς συνεργάτες της ομάδας kursk, αναμετριέται με τον μύθο του Οιδίποδα σε μια σκηνική ανάγνωση («Οιδίπους Τύραννος / Ο Βασιλιάς Οιδίπους») που προσεγγίζει το εμβληματικό έργο ως μια βαθιά υπαρξιακή και σκοτεινά ποιητική διαδρομή αυτογνωσίας (από 10/2).

Οι παραστάσεις που επιστρέφουν

Το Εθνικό Θέατρο επαναφέρει στο ρεπερτόριό του τρεις επιτυχημένες παραστάσεις της προηγούμενης περιόδου: στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» επιστρέφει η παράσταση «Ιεροτελεστία» του Γκιγιόμ Πουά (από 1/10), σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, ενώ στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ επανέρχονται το «Kontakthof» της Πίνα Μπάους (από 7/10) και ο «Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου (από 28/11).

Παράλληλες δράσεις

Η επιτυχημένη δράση «ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ Δ’» επιστρέφει στο Κτήριο Τσίλλερ με διαλόγους τέχνης και επιστήμης, ενώ ο κύκλος γνωριμίας με τη σύγχρονη ελληνική γραφή για το θέατρο, με τίτλο «Σαλόνια Γλώσσας», συνεχίζει με παρουσιάσεις νέων ελληνικών έργων και ανοιχτές συζητήσεις. Ακόμη, το Μικρό Εθνικό επανασυστήνεται ως ανοιχτός εκπαιδευτικός και καλλιτεχνικός χώρος, με υπεύθυνη την Εύη Νάκου, και ένα πλέγμα δράσεων στις γειτονιές της πόλης, σε βιβλιοθήκες, σε δομές υγείας, σε καταστήματα κράτησης, σε νηπιαγωγεία, σχολεία και στον δημόσιο χώρο. Το Web Radio του Εθνικού Θεάτρου εμπλουτίζει το περιεχόμενό του φέρνοντας το κοινό ακόμη πιο κοντά στην καρδιά της καλλιτεχνικής δημιουργίας, ενώ το πρόγραμμα «SYSTEMA – For the Greek Performing Arts» ενώνει το Εθνικό Θέατρο με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας σε μία νέα, διευρυμένη πλατφόρμα για την εξωστρέφεια της ελληνικής δημιουργίας. Τέλος, οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου θα ταξιδέψουν μέσω live streaming σε απομακρυσμένους τόπους και σε νησιά άγονης γραμμής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ