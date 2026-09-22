Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, το Εθνικό Θέατρο διοργανώνει, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, μια ολοήμερη γιορτή για τα χρόνια και τον χρόνο μαζί.

Από το πρωί έως αργά το βράδυ, οι αίθουσες και ο προαύλιος χώρος του Σχολείον της Αθήνας «Ειρήνη Παπά» ανοίγουν τις πόρτες τους και προσκαλούν άτομα άνω των 65 ετών – αλλά και κάθε ηλικίας – σε μια ημέρα γεμάτη εργαστήρια τραγουδιού, χορού και θεάτρου, συζητήσεις, μουσικά παραμύθια για όλη την οικογένεια, τουρνουά μπιρίμπας, αναγνώσεις, συναυλίες και, φυσικά, πολύ χορό.

Η Γιορτή 65+ είναι μια ημέρα αφιερωμένη στον χρόνο που περνά, σε όσα μας έφεραν μέχρι εδώ και σε όσα ανοίγονται μπροστά μας, στις απρόσμενες συναντήσεις, τις νέες φιλίες, τα τραγούδια που επιστρέφουν στη μνήμη, τις ιστορίες που περιμένουν να ειπωθούν. Το πρόγραμμα ξεκινά με το θεατρικό εργαστήριο για 65+ «Χρόνια… πολλά!, που επιμελούνται οι θεατροπαιδαγωγοί Κατερίνα Κατάκη και η Δέσποινα Μιτσιάλη. Ιστορίες, εμπειρίες, σκέψεις και επιθυμίες γίνονται υλικό για θεατρικό παιχνίδι, αυτοσχεδιασμό και δημιουργική γραφή. «Τα βιβλία περιμένουν – μια συνάντηση για το βιβλίο και τη λογοτεχνία για 65+», που ακολουθούν, είναι μια αυτοσχέδια λέσχη ανάγνωσης που συντονίζει η ηθοποιός Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, με αγαπημένα βιβλία και αποσπάσματα να γίνονται αφορμή για συζήτηση και μοίρασμα προσωπικών αναμνήσεων.

Το μεσημέρι, το «Matinée – μια συναυλία κλασικής μουσικής», με τον βιολοντσελίστα Αλέξη Καραϊσκάκη-Νάστο, προσκαλεί το κοινό σε μια διαφορετική συνάντηση με τη μουσική του Bach, όπου η ζωντανή μουσική εναλλάσσεται με ιστορίες και συζήτηση. Το απόγευμα, στο εργαστήριο της συνθέτριας Σοφίας Καμαγιάννη «Πες μου μια λέξη – εργαστήριο ομαδικού τραγουδιού για 65+», μια αυθόρμητη χορωδία δημιουργείται γύρω από ένα πιάνο, με τραγούδια που επιλέγουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, συνδέοντας πρόσωπα, τόπους και στιγμές. Παράλληλα, η τράπουλα παίρνει τη θέση της και το «Τουρνουά μπιρίμπας» προσκαλεί τους φίλους του παιχνιδιού σε μια ιδιαίτερα διασκεδαστική συνάντηση.

Καθώς η μέρα προχωρά, το «Συμβαδίζοντας – εργαστήριο κίνησης για 65+», που επιμελούνται η Θένια Αντωνιάδου και η Ναταλία Μπάκα, μεταφέρει τη δράση στο σώμα και στην κίνηση. Μέσα από το περπάτημα, απλές κινητικές οδηγίες και αυτοσχεδιασμούς, η προσωπική μνήμη συναντά τη συλλογική εμπειρία και οδηγεί σε μια κοινή περιπατητική δράση. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής έως 25 Σεπτεμβρίου εδώ. [Δεν απαιτείται καμία προηγούμενη επαφή με την κίνηση ή τον χορό.]

Το βράδυ, η δράση «Όσα φέρνει η ώρα – παράσταση μουσικής αφήγησης για την οικογένεια», από την ομάδα «Οι Κατσίκες Ξέρουν τον Δρόμο», προσκαλεί παππούδες και γιαγιάδες να μοιραστούν με τα εγγόνια τους ένα ξεχωριστό ταξίδι από την Καραϊβική και τη Σκανδιναβία έως τη Μέση Ανατολή, μέσα από παραμύθια, μουσική και πολύ χιούμορ. Ακολουθεί η παράσταση «Πώς μεγάλωσε η Αλίκη! – θεατρική παράσταση», της Άρτεμης Μάνου και της Παναγιώτας Καλλιμάνη, μια διασκευή της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων, που μιλά για τον χρόνο, την ηλικία, τις αλλαγές του σώματος, τη μνήμη και την ανάγκη για παιχνίδι.

Η Γιορτή ολοκληρώνεται με χορό. Το «Χορεύοντας», με τραγούδια του Μεσοπολέμου και αγαπημένες μελωδίες που πέρασαν από γενιά σε γενιά, μετατρέπει τον χώρο σε μια μεγάλη αίθουσα χορού και κλείνει τη μέρα με μια κοινή μουσική και χορευτική συνάντηση. Στη φωνή η Ναταλία Λαμπαδάκη, στο πιάνο ο Στέλιος Φράγκους και στο κλαρινέτο ο Χρήστος Παπαδόπουλος.

Πρόγραμμα

10.00 – 11.30 Χρόνια…πολλά! – εργαστήριο θεάτρου για 65+*

11.30 – 13.00 Τα βιβλία περιμένουν – μια συνάντηση για το βιβλίο και τη λογοτεχνία για 65+

13.00 – 14.00 Matinée – μια συναυλία κλασικής μουσικής

16.00 – 18.00 Πες μου μια λέξη – εργαστήριο ομαδικού τραγουδιού για 65+*

17.00 – 19.00 Τουρνουά μπιρίμπας

19.00 – 20.00 Όσα φέρνει η ώρα – παράσταση μουσικής αφήγησης για την οικογένεια

20.00 – 21.00 Συμβαδίζοντας – εργαστήριο κίνησης για 65+

21.00 – 22.00 Πώς μεγάλωσε η Αλίκη! – θεατρική παράσταση *

22.00 – 00.00 Χορεύοντας

Όλες οι δράσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Απαραίτητη η προκράτηση θέσης όπου σημειώνεται αστερίσκος [ * ] εδώ