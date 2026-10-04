Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Mikis Theodorakis Official Radio παρουσιάζει και αυτή την εβδομάδα ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι στο πολυσχιδές έργο του μεγάλου Έλληνα συνθέτη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σπάνιες σελίδες της μουσικής δωματίου, τζαζ προσεγγίσεις, εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών, καθώς και τα μνημειώδη λαϊκά ορατόρια του Μίκη Θεοδωράκη.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των μεταδόσεων από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026

10:00 – Το Επτάηχον ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη

11:00 – Mikis Theodorakis / Dimitris Kalantzis: Η τζαζ στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη

12:00 – MINA SÅNGER SKALL LEVA: Mikis Theodorakis με τους Kjerstin Dellert, Arja Saijonmaa και Tor Isedal

Μουσική Δωματίου

14:00 – Πιανιστικά Άπαντα: Ο Γιώργος Φιλαδελφέας ερμηνεύει στο πιάνο έργα του Μίκη Θεοδωράκη

Κύκλοι Τραγουδιών

19:00 – Έρως και Θάνατος: Τέσσερα τραγούδια για τη Μυρτώ (1946-1948). Συμμετέχουν οι: Λίλα Αδαμάκη (σοπράνο), Ντάνα Χατζηγεωργίου (τσέλο), Τάκης Καπογιάννης (κοντραμπάσο), Πάρης Αναστασιάδης (βιόλα) και Πέτρος Παπακώστας (βιολί).

20:00 – Ο Κύκλος: Επτά δημοτικά τραγούδια για μέτζο σοπράνο και πιάνο. Συμπράττουν η μέτζο σοπράνο Καίτη Κοπανίτσα και ο πιανίστας Γιάννης Παπαδόπουλος.

21:00 – Λιποτάκτες: Έτος σύνθεσης 1952 (Χανιά, Αθήνα, Παρίσι) σε ποίηση Γιάννη Θεοδωράκη. Ηχογράφηση του 1960. Συμμετέχουν οι: Μανώλης Χιώτης (μπουζούκι) και Δημήτρης Φάμπας (κιθάρα). Ερμηνεύει ο Μίκης Θεοδωράκης.

Λαϊκά Ορατόρια

22:00 – Άξιον Εστί σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη (έτος σύνθεσης: 1960, Παρίσι). Συμμετέχουν: Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», Χορωδία της ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Βαρύτονος: Ανδρέας Κουλουμπής, Λαϊκός Τραγουδιστής: Γιάννης Κότσιρας, Αφηγητής: Γιάννης Φέρτης. Διεύθυνση ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης. Ζωντανή ηχογράφηση από το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού (21 Μαΐου 2001).

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026

«Τα χέρια των ηρώων και των θυμάτων / έχουν σφίξει τα δικά μου χέρια. / Η φωνή τους έχει πλάσει τη φωνή μου. / Μέσα σ’ έναν αδελφικό καθρέφτη / και τα χέρια μου σφίγγουν τα χέρια / των ανθρώπων που αύριο θα γεννηθούνε. Και που τους μοιάζουν τόσο / που πιστεύω τον εαυτό μου αιώνιο»

— Πωλ Ελυάρ (Μετάφραση: Γιάννης Ρίτσος)

10:00 – Μίκης Θεοδωράκης & Στέφανος Κορκολής: Συνάντηση Ι. Ερμηνεύει η Σοφία Μανουσάκη.

11:00 – Balkan Litany

12:00 – 15 Λαϊκά Ζεϊμπέκικα Πατήματα του Μίκη Θεοδωράκη

Μουσική Δωματίου

14:00 – Τρία Κομμάτια για τον Δεκέμβρη για βιολί και πιάνο (1945). Γιώργος Δεμερτζής (βιολί), Θανάσης Αποστολόπουλος (πιάνο).

15:00 – Κουαρτέτο αρ. 1 «Στροφή» (1946). Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο: Γιώργος Δεμερτζής (βιολί), Δημήτρης Χανδράκης (βιολί), Αγγέλα Γιαννάκη (βιόλα), Άγγελος Λιακάκης (τσέλο).

16:00 – Κουαρτέτο αρ. 2 «Το κοιμητήριο» (1946). Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο.

Κύκλοι Τραγουδιών

19:00 – Επιτάφιος σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου (έτος σύνθεσης: 1958, Παρίσι). Ερμηνεύει η Νανά Μούσχουρη. Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας: Μάνος Χατζιδάκις.

20:00 – Τα Ελυάρ για φωνή και πιάνο, σε ποίηση Πωλ Ελυάρ (έτος σύνθεσης: 1958, Παρίσι). Ηχογράφηση του 2020. Ερμηνεύει η Αγγελική Καθάριου. Στο πιάνο ο Νικόλαος Σαμαλτάνος.

21:00 – Αρχιπέλαγος σε ποίηση Νίκου Γκάτσου, Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη Θεοδωράκη κ.ά. (έτος σύνθεσης: 1959-1960). Ηχογράφηση του 1960. Συμμετέχουν: Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Καίτη Θύμη, Αντώνης Κλειδωνιάρης και ο Μανώλης Χιώτης (μπουζούκι). Λαϊκή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

Λαϊκά Ορατόρια

22:00 – Canto General (Pablo Neruda / Mikis Theodorakis) – Teatro Monumental, Σαντιάγο της Χιλής. Συμμετέχουν: Arja Saijonmaa (μέτζο σοπράνο), Πέτρος Πανδής (βαρύτονος). Coro Ars Viva και Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. Αφηγητής: Nicanor Parra. Διεύθυνση ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026

«Κατά Σαδδουκαίων» – Καντάτα σε ποίηση Μιχάλη Κατσαρού. Έργο αφιερωμένο στη μνήμη του Δημήτρη Δεσποτίδη. Το Κατά Σαδδουκαίων είναι ένα κοινωνικό, πολιτικό και, πάνω απ’ όλα, ποιητικό μανιφέστο.

10:00 – Mikis Theodorakis / Don Taylor

11:00 – Ο Παγκόσμιος Μίκης Θεοδωράκης

12:00 – Ο Ερωτικός Μίκης: Επιλογές από το Mikis Radio

Μουσική Δωματίου

14:00 – Θέμα και παραλλαγές για σόλο βιολί (1947). Βιολί: Γιώργος Δεμερτζής.

15:00 – Σεξτέτο (1947) για φλάουτο, κουαρτέτο εγχόρδων και πιάνο. Συμμετέχουν οι: Μαρία Αστεριάδου, Μαριλένα Δωρή και το Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο.

16:00 – Τρίο για βιολί, τσέλο και πιάνο (1947). Συμμετέχουν οι: Γιώργος Δεμερτζής, Θανάσης Αποστολόπουλος και Άγγελος Λιακάκης.

Κύκλοι Τραγουδιών

19:00 – Επιφάνια σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη. Ερμηνεύει ο Γιώργος Μούτσιος. Ενορχήστρωση: Κώστας Κλάββας.

20:00 – Η Νήσος των Αζορών & Η Ρομβία (1960) σε ποίηση Μέντης Μποσταντζόγλου (Μποστ). Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Μπουζούκι: Μανώλης Χιώτης. Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.

21:00 – Πολιτεία (έτος σύνθεσης: 1960, Παρίσι / Αθήνα) σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη, Δημήτρη Χριστοδούλου και Κώστα Βίρβου. Συμμετέχουν οι: Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Καζαντζίδης και Μαρινέλλα.

Καντάτα – Μετασυμφωνικό Έργο

22:00 – Κατά Σαδδουκαίων (1983). Καντάτα σε επτά μέρη για τενόρο, βαρύτονο, μπάσο, αφηγητή, χορωδία και ορχήστρα. Συμμετέχουν οι: Friedrich Wilhelm Junge (αφηγητής), Joachim Vogt (τενόρος), Hermann Christian Polster (μπάσος), Jürgen Freier (βαρύτονος), η Rundfunkchor Berlin και η Berliner Sinfonie-Orchester υπό τη διεύθυνση του Hans-Peter Frank.

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026

Η ποίηση της «Κατάστασης Πολιορκίας» ανήκει στη Ρένα Χατζηδάκη. Ο Μίκης γνώρισε το ποίημα χάρη στην πρωτοβουλία της κοινής τους φίλης Σίλβα Ακρίτα και ενθουσιάστηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε το υπέκλεψε και έγραψε τη μουσική του κυριολεκτικά μέσα σε μία μέρα!

10:00 – Timeless: Francesco Diaz

11:00 – Modes and Moods: Dimitris Kalantzis

12:00 – Μίκης Θεοδωράκης – Φως (2004)

Μουσική Δωματίου

14:00 – Ελικών (1952). Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε μεταγραφή από τον συνθέτη για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων. Συμμετέχουν η Μαρία Αστεριάδου και το Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο.

15:00 – Τρίο για βιολί, τσέλο και πιάνο (1947). Ερμηνεύει το TRIO GALA: Μπάμπης Καρασαββίδης (βιολί), Μαρίνα Κολοβού (βιολοντσέλο) και Πέτρος Μπούρας (πιάνο).

16:00 – 11 Πρελούδια (έτος σύνθεσης: 1947). Η Δανάη Καρά παίζει Μίκη Θεοδωράκη (έτος έκδοσης: 1986).

Κύκλοι Τραγουδιών

19:00 – Κύκλος Φαραντούρη σε ποίηση Νίκου Γκάτσου, Δημήτρη Χριστοδούλου, Τάσου Λειβαδίτη και Γεράσιμου Σταύρου (έτος σύνθεσης: 1965, Αθήνα).

19:30 – Η ηλικία της γειτονιάς μου σε ποίηση Μιχάλη Παπανικολάου. Ένα ιστορικό ντοκουμέντο με τη Μαρίζα Κωχ.

20:00 – Ρωμιοσύνη σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου (έτος σύνθεσης: 1966, Αθήνα). Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

21:00 – Θαλασσινά Φεγγάρια (έτος σύνθεσης: 1967, Αθήνα) σε ποίηση Νίκου Γκάτσου. Ερμηνεύουν οι: Βίκυ Μοσχολιού, Γρηγόρης Μπιθικώτσης και Μαρία Φαραντούρη. Ο δίσκος κυκλοφόρησε την ίδια μέρα που επιβλήθηκε η δικτατορία, στις 21 Απριλίου 1967, και έναν μήνα μετά απαγορεύτηκε.

Μετασυμφωνικό – Τραγούδι-Ποταμός

22:00 – Κατάσταση Πολιορκίας (έτος σύνθεσης: 1968) σε ποίηση Ρένας Χατζηδάκη. Ζωντανή ηχογράφηση του 1996 από την Alte Oper της Φρανκφούρτης. Ερμηνεύουν η Μαρία Φαραντούρη και ο Κώστας Θωμαΐδης. Ενορχήστρωση: Μπάμπης Κανάς.

(Πρόκειται για ένα ορατόριο μετασυμφωνικής μουσικής σε τρία μέρη, χαρακτηριστικό δείγμα αυτού που ο συνθέτης ονόμασε «τραγούδι-ποταμό»).

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026

10:00 – Ο Παγκόσμιος Θεοδωράκης & Ηχογραφήσεις στο Παρίσι

11:00 – Viva Mikis 85: Theodorakis Tribute

Μουσική Δωματίου

14:00 – Κουαρτέτο αρ. 3 «Epoca Nocturna» (1948). Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο: Γιώργος Δεμερτζής (βιολί), Δημήτρης Χανδράκης (βιολί), Αγγέλα Γιαννάκη (βιόλα), Άγγελος Λιακάκης (τσέλο).

15:00 – Σονατίνα αρ. 1 για βιολί και πιάνο (έτος σύνθεσης: 1952). Γιώργος Δεμερτζής (βιολί), Θανάσης Αποστολόπουλος (πιάνο).

16:00 – Σονατίνα αρ. 2 για βιολί και πιάνο (1958).

Κύκλοι Τραγουδιών

19:00 – Six Lieder (1957). Λίλα Αδαμάκη, Γιάννης Παπαδόπουλος.

20:00 – Τα Ελυάρ για φωνή και πιάνο, σε ποίηση Πωλ Ελυάρ (έτος σύνθεσης: 1958, Παρίσι). Ηχογράφηση του 2000. Ερμηνεύει η Νένα Βενετσάνου. Στο πιάνο η Έλενα Μουζάλα.

21:00 – Επιτάφιος σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου (έτος σύνθεσης: 1958, Παρίσι). Ηχογράφηση του 1960. Ερμηνεύουν οι: Γρηγόρης Μπιθικώτσης και Καίτη Θύμη. Μπουζούκι: Μανώλης Χιώτης.

Συμφωνικό Έργο

22:00 – Αποκάλυψη: Ωδή στον Μπετόβεν (1945). Για ορχήστρα εγχόρδων, αφηγητή και χορωδία. Αφηγητής: Νίκος Καραθάνος. Χορωδία των Μουσικών Συνόλων του Δήμου Αθηναίων (υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερή) και οι Μουσικοί της Καμεράτας-Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου.

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