Ο Διονύσης Τσακνής παρουσιάζει ένα ξεχωριστό μουσικό έργο για την εξουσία, τη συλλογική μνήμη, την προδοσία και την αναζήτηση της ελευθερίας.

Ένας μύθος που συναντά την πραγματικότητα. Μια ιστορία για τα ιδανικά που δοκιμάζονται, την εξουσία που διαβρώνει τα πάντα και την ελπίδα που, ακόμη και μέσα από τις πιο δύσκολες συνθήκες, εξακολουθεί να αναζητά τον δρόμο προς την ελευθερία.

Το «Φάντασμα απ’ το παρελθόν», το νέο μουσικό έργο του Διονύση Τσακνή, κυκλοφορεί ψηφιακά από την OGDOO MUSIC και αποτελεί ένα πολυδιάστατο μουσικό και αφηγηματικό ταξίδι. Μέσα από έντεκα τραγούδια, κείμενα, μουσική και αφήγηση, ξεδιπλώνεται μια ποιητική αλληγορία με διαχρονικά μηνύματα και αναφορές που συναντούν την ιστορική πραγματικότητα.

Μια ιστορία για τα ιδανικά και την εξουσία

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ένας τυφλός γέροντας, ο οποίος αφηγείται τον μύθο ενός χαρισματικού οραματιστή, γνωστού ως «Φάντασμα». Ένας άνθρωπος χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες για εξουσία, που καταφέρνει να εμπνεύσει πλήθος ανθρώπων να δημιουργήσουν μαζί ένα ιδανικό κάστρο. Εκεί, το ατομικό «Εγώ» παραμερίζει μπροστά στο συλλογικό «Εμείς», με κοινό όραμα μια κοινωνία βασισμένη στην αλληλεγγύη, τη συντροφικότητα και την ελευθερία.

Ωστόσο, ακόμη και τα πιο όμορφα ιδανικά μπορούν να δοκιμαστούν όταν έρθουν αντιμέτωπα με την εξουσία. Μια σαγηνευτική, αλλά απατηλή παρουσία, εισβάλλει στο κάστρο, και σταδιακά αλλοιώνει τον αρχικό σκοπό της δημιουργίας του. Η συλλογική ευημερία δίνει τη θέση της στην προδοσία, τη σύγχυση και τις συγκρούσεις.

Οι επόμενες γενιές μεγαλώνουν μέσα σε μια ψευδαίσθηση, πιστεύοντας πως εξακολουθούν να ακολουθούν το όραμα του αρχικού δημιουργού. Στην πραγματικότητα, όμως, βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο νέων, απρόσωπων εξουσιαστών, που έχουν αντικαταστήσει τα ιδανικά με τη χειραγώγηση.

Όταν το κάστρο τελικά πέφτει, η θάλασσα γίνεται ο δρόμος προς μια νέα αρχή. Οι άνθρωποι που επιβιώνουν ξεκινούν ένα ταξίδι αναζητώντας έναν τόπο όπου θα μπορέσουν να ξαναβρούν την ελευθερία τους, να αγαπήσουν, να ονειρευτούν και να τραγουδήσουν χωρίς απαγορεύσεις.

Και τότε, στην πλώρη των πλοίων, εμφανίζεται ξανά το Φάντασμα. Τα δάκρυά του μοιάζουν να κουβαλούν τη θλίψη για την προδοσία του αρχικού οράματος, αλλά ίσως και τη συγκίνηση για την πιθανότητα μιας νέας αρχής. Ίσως, τελικά, και τα δύο.

Ένα μουσικό έργο με διαχρονικά μηνύματα

Μέσα από αυτή την αφήγηση, ο Διονύσης Τσακνής δημιουργεί μια μουσική αλληγορία που προβληματίζει και θέτει ουσιαστικά ερωτήματα: Τι συμβαίνει όταν τα ιδανικά υποτάσσονται στην εξουσία; Πόσο εύκολα μπορεί να αλλοιωθεί ένα συλλογικό όραμα; Πώς χειραγωγείται η αλήθεια και πόσο δύσκολο είναι για τους ανθρώπους να διατηρήσουν ζωντανή την ελπίδα τους;

Πρόκειται για έναν μύθο που συνομιλεί με την ιστορία και την πραγματικότητα. Τα γεγονότα και οι συμβολισμοί συνδέονται μέσα από μια ποιητική ματιά, χωρίς να επιδιώκεται μια αυστηρά ρεαλιστική αφήγηση. Άλλωστε, η σχέση του μύθου με την πραγματικότητα δεν είναι καθόλου τυχαία.

Το «Φάντασμα απ’ το παρελθόν» είναι μια ιστορία για όσα χάνονται όταν η εξουσία κυριαρχεί πάνω στα ιδανικά, αλλά και για όσα μπορούν να ξαναγεννηθούν όταν οι άνθρωποι δεν εγκαταλείπουν το όνειρο της ελευθερίας.

Γιατί ακόμη κι όταν ένα κάστρο πέφτει, το ταξίδι μπορεί να συνεχιστεί.

Σημαντικές ερμηνευτικές συναντήσεις

Ξεχωριστή θέση στο έργο έχει η αφήγηση του Μάκη Παπαδημητρίου, ο οποίος δίνει φωνή στον τυφλό γέροντα και μας οδηγεί στον κόσμο της ιστορίας.

Στα έντεκα τραγούδια του έργου, ο Διονύσης Τσακνής συναντά σημαντικούς ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής σκηνής, δημιουργώντας ένα πολυφωνικό μουσικό σύνολο, όπου κάθε φωνή φωτίζει μια διαφορετική πλευρά της αφήγησης.

Στο τραγούδι «Εξουσία» συμμετέχει η Ρίτα Αντωνοπούλου, στον «Στρατιώτη» ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, στον «Ικέτη του φεγγαριού» ο Φίλιππος Πλιάτσικας και στον «Εφιάλτη» ο Πάνος Μουζουράκης.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη και ο Γιώργος Τσακνής ερμηνεύουν το «Διχασμένη εποχή», ενώ ο Σωκράτης Μάλαμας συμμετέχει στο «Μια άλλη φωνή» και ο Γιώργος Παντελιάς στο «Στα φτερά του ονείρου».

Στο «Διάδοχος λόγος» συμμετέχουν οι Κοινοί Θνητοί μαζί με τον Διονύση Τσακνή, ο οποίος ερμηνεύει επίσης το ομώνυμο τραγούδι και το «Ανίκητος χρόνος».

Το έργο ολοκληρώνεται με μια ορχηστρική εκδοχή του «Φάντασμα απ’ το παρελθόν», αφήνοντας τον ακροατή με τις εικόνες, τα ερωτήματα και τα συναισθήματα που γεννά αυτή η μουσική διαδρομή.

Συντελεστές

Κείμενα – Στίχοι – Μουσική: Διονύσης Τσακνής

Αφήγηση: Μάκης Παπαδημητρίου

Ενορχήστρωση: Δημήτρης Μπαρμπαγάλας

Ενορχήστρωση κουαρτέτου εγχόρδων: Διονύσης Τσακνής

Εναρμόνιση γυναικείας χορωδίας: Μαργαρίτα Παπαδημητρίου

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Δημήτρης Μπαρμπαγάλας: Ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες

Δημήτρης Μπέλλος: Πιάνο

Γιώργος Κοντραφούρης: Πιάνο (στο κομμάτι 8)

Δημήτρης Φροσύνης: Ηλεκτρικό μπάσο

Ηλίας Παρασκευόπουλος: Τύμπανα

Θύμιος Παπαδόπουλος: Φλάουτο, κλαρινέτο

Διονύσης Κοκκόλης: Τρομπέτα

Στέφανος Μηλάς: Πρώτο και δεύτερο βιολί, βιόλα

Μαρίνα Κολοβού: Βιολοντσέλο

Κοσμάς Κοκκόλης: Τζουράς

Διονύσης Τσακνής: Μουσική επένδυση κειμένων

Φωνητικά:

Ιωάννα Μόρφη, Μαργαρίτα Παπαδημητρίου, Άννα Τάρμπα, Γιώργος Τσακνής.

Ηχογράφηση: Studio Decibel

Ηχοληψία – Μίξεις – Mastering: Δημήτρης Μπέλλος

Η σειρά των τραγουδιών:

«Το φάντασμα απ’ το παρελθόν» – Διονύσης Τσακνής

«Εξουσία» – Ρίτα Αντωνοπούλου

«Στρατιώτης» – Κώστας Τριανταφυλλίδης

«Ικέτης του φεγγαριού» – Φίλιππος Πλιάτσικας

«Εφιάλτης» – Πάνος Μουζουράκης

«Διχασμένη εποχή» – Παυλίνα Βουλγαράκη, Γιώργος Τσακνής

«Ανίκητος χρόνος» – Διονύσης Τσακνής

«Διάδοχος λόγος» – Κοινοί Θνητοί, Διονύσης Τσακνής

«Μια άλλη φωνή» – Σωκράτης Μάλαμας

«Στα φτερά του ονείρου» – Γιώργος Παντελιάς

«Το φάντασμα απ’ το παρελθόν» – Ορχηστρικό

Το «Φάντασμα απ’ το παρελθόν» κυκλοφορεί ψηφιακά από την OGDOO MUSIC, ενώ σύντομα αναμένεται και η κυκλοφορία του σε βινύλιο.