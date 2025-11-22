Η «Οικογένεια Τσέντσι» σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη, μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις σε Νέα Υόρκη και Φιλιππούπολη, συνεχίζει τη διεθνή της τροχιά, καθώς θα παρουσιαστεί στην αιώνια πόλη στις 25 Νοεμβρίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Στο πρωτότυπο θεατρικό έργο της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη αναβιώνει η πραγματική ιστορία της Βεατρίκης Τσέντσι, της πρώτης γυναίκας που αντιστάθηκε στην πατριαρχία και την παράνοια της εξουσίας, πληρώνοντάς το με την ίδια της τη ζωή, στη Ρώμη του 1599. Με την παράσταση αυτή, η Βεατρίκη επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος πέντε αιώνες μετά. Σημείο συνάντησης με τους θεατές η «Γέφυρα των Αγγέλων» στο Καστέλ Σαντ Άντζελο, εκεί ακριβώς όπου απαγχόνισαν τη νεαρή Βεατρίκη σε δημόσια θέα, εκεί ακριβώς που οι Ιταλοί πιστεύουν ακόμα ότι ζει το στοιχειωμένο φάντασμά της. Η παράσταση παρουσιάζεται στα ελληνικά με ιταλικούς υπέρτιτλους.

Πρωταγωνιστούν Θάνος Κόνιαρης και Έλενα Καλαϊτζή. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Η ιστορία

Ρώμη, 1599. Ο Κόμης Τσέντσι είναι ο πλουσιότερος άντρας της εποχής. Είναι έξυπνος, ασεβής και κυνικός. Είρωνας και σκωπτικός. Οι φήμες για εκείνον οργιάζουν. Λέγεται, πως οι φρίκες του δεν έχουν προηγούμενο και πως οι ορέξεις του, παρά την ηλικία του, δεν γνώρισαν ακόμη το μέτρο. Ένα βράδυ, ο Τσέντσι δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη.

Στο Μέγαρό του καταφτάνει ο απεσταλμένος διαπραγματευτής του Πάπα, Σινιόρ Καμίλο. Ο Κόμης δυσκολεύεται να βρει το καλό στις προθέσεις του απρόσκλητου επισκέπτη και η βροχή που τον συνοδεύει δεν μοιάζει με καλό οιωνό. Ο Σινιόρ Καμίλο, συμβουλεύει τον Κόμη, πως αν επιθυμεί να παραμείνουν άγνωστα τα μέχρι τώρα εγκλήματά του, οφείλει άμεσα να παραχωρήσει στο Βατικανό το ένα τρίτο της περιουσίας του.

Ο γέρο-Τσέντσι, παρά τις αντιρρήσεις του, έκπληκτος από την πρόταση της Ιεράς Εξέτασης να φιμωθεί με τον ίδιο του τον χρυσό, αποφασίζει να συνθηκολογήσει. Στο όνομα, όμως, αυτής της συνθηκολόγησης -και αφού το χρυσάφι που παραχωρεί μοιάζει αρκετό για μερικά εγκλήματα ακόμα- σχεδιάζει το ανομολόγητο: ένα τεράστιο όργιο, όπου θα σκοτώσει τους δυο του γιους και θα σπιλώσει την τιμή της μονάκριβης κόρης του.

Η ατιμασμένη Βεατρίκη, είναι η μόνη σε ολόκληρη τη Ρώμη που έχει το θάρρος να τον εκδικηθεί για τα ανομήματά του. Η εξουσία, όμως, είναι μια δύναμη χωρίς δικαιοσύνη και επιστρέφεται σ’ όποιον την πολεμά. Το ικρίωμα που την περιμένει είναι ζεστό. Και η ιστορία είναι πραγματική.

Η «Οικογένεια Τσέντσι» γράφτηκε την άνοιξη του 2015 από την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη. Ένα νέο θεατρικό έργο που εμπνέεται από την πραγματική ιστορία της οικογένειας Τσέντσι, τους «Τσέντσι» του Αντωνέν Αρτώ και το ομώνυμο χρονογράφημα του Σταντάλ. Το έργο αποπειράται να παρουσιάσει ένα γεγονός του 16ου αιώνα στο σήμερα, με έναν τρόπο διαμεσολαβημένο και χωροταξικά περιορισμένο, τοποθετώντας τους ήρωες εγκλωβισμένους σε μια ιδεατή βιτρίνα, η οποία τους προσδίδει κύρος, αλλά τους αφαιρεί κάθε διέξοδο φυγής.

Τα πάθη της οικογένειας των Τσέντσι, τα φρικαλέα εγκλήματα του Κόμη Τσέντσι και η γενναία και τραγική αυτοθυσία της 16χρονης Βεατρίκης, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για κορυφαίους ποιητές, στοχαστές και ζωγράφους όπως ο Σέλλεϋ, ο Σταντάλ, ο Μοράβια, ο Αρτώ και η Αρτεμισία Τζεντιλέσκι.

Η «Οικογένεια Τσέντσι» αποτελεί μέρος της τριλογίας θεατρικών έργων των συγγραφέων Ιόλης Ανδρεάδη και Άρη Ασπρούλη με τίτλο «The Artaud Trilogy», τα οποία εμπνέονται από τη σκέψη, τη ζωή, το έργο και την προσωπικότητα του σπουδαίου καλλιτέχνη, μεταρρυθμιστή και διανοητή, με την ελληνική καταγωγή, Αντονέν Αρτώ.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη, πρωτοπαρουσιάστηκε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης το 2015, ύστερα στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης το 2022 και έκτοτε διανύει μια διεθνή τροχιά με επιτυχημένες παραστάσεις σε Ευρώπη και Αμερική αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. Ορόσημο για τη διαδρομή της παράστασης η κριτική που έλαβε από το BroadwayWorld.com, το νούμερο ένα site στον κόσμο για το θέατρο, όταν παρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη το 2024 με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.

Το έργο κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία και στα ιταλικά σε μετάφραση του Γιάγκου Ανδρεάδη και πρόλογο της Γλυκερίας Μπασδέκη.

Η παράσταση παρουσιάζεται στο OFF/OFF THEATRE (https://off-offtheatre.com/cenci) στις 25 Νοέμβριου 2025, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία της Ιόλης Ανδρέαδη και του Άρη Ασπρούλη με το ιστορικό θέατρο της Ρώμης.

Info

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Κείμενο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Μετάφραση στα ιταλικά: Γιάγκος Ανδρεάδης

Σκηνογραφία – Κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Πρωταγωνιστούν

Θάνος Κόνιαρης

Έλενα Καλαϊτζή