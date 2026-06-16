Με ανθρώπους που θέλησαν να τιμήσουν τον Γιώργο Λούκο, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου την περίοδο 2005-2015, τον άνθρωπο που άλλαξε ριζικά το αποτύπωμα του θεσμού και συνέδεσε το όνομά του με μια από τις πιο εξωστρεφείς και δημιουργικές περιόδους της ιστορίας του, γέμισε το Σάββατο 13 Ιουνίου, η Πειραιώς 260. Το «Αφιέρωμα» αυτό δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πουθενά αλλού, παρά στον χώρο που οραματίστηκε και δημιούργησε ο ίδιος.

Ένα πολύτιμο ντοκιμαντέρ-τεκμήριο: «2005-2015. Στα χρόνια του Λούκου»

Η βραδιά ξεκίνησε στον κατάμεστο Χώρο Δ όπου, παρουσία του ίδιου του Γιώργου Λούκου, πραγματοποιήθηκε η προβολή του ντοκιμαντέρ «2005-2015. Στα χρόνια του Λούκου», σε σκηνοθεσία του Ηλία Γιαννακάκη.

Το «παρών» στο ντοκιμαντέρ -αλλά και στην αίθουσα- έδωσαν καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και στενοί συνεργάτες του Γιώργου Λούκου, μέσα από τις μαρτυρίες των οποίων αναδύθηκαν η ιστορία του Φεστιβάλ και ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος καθόρισε την πορεία του θεσμού.

Η ταινία φώτισε με καθηλωτικό τρόπο τη διπλή επανάσταση που έφερε ο Γιώργος Λούκος. Από τη μία, τη χωροταξική: το πώς μεταμόρφωσε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην εμβληματική Πειραιώς 260. Από την άλλη, ανέδειξε το πώς άλλαξε ριζικά τον καλλιτεχνικό προσανατολισμό του προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, διευρύνοντας τους ορίζοντες σε νέες καλλιτεχνικές γλώσσες και φέρνοντας το ελληνικό κοινό σε επαφή με την καλλιτεχνική πρωτοπορία εκείνης της δεκαετίας.

Η αναβίωση του «Τροχόσπιτου»

Η γιορτή συνεχίστηκε στο νέο διαμορφωμένο, προαύλιο χώρο της Πειραιώς 260, με την πολυαναμενόμενη αναβίωση του «Τροχόσπιτου». Η χαρακτηριστική αυτή αυτοκινούμενη σκηνή που είχε πέσει σε αχρησία μετά την αποχώρηση του Γιώργου Λούκου, επέστρεψε για μια μόνο νύχτα, σε επιμέλεια της Δηώς Καγγελάρη και της Όλιας Λαζαρίδου, με παρουσιαστή τον Αργύρη Ξάφη. Η Όλια Λαζαρίδου, ο ‘Αγγελος Παπαδημητρίου, η Χριστίνα Μαξούρη, ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο Σίμος Κακκάλας, η ‘Αντζελα Μπρούσκου, η Μαριάννα Κάλμπαρη, η Λυδία Φωτοπούλου, ο Ηρακλής Πασχαλίδης, ο Νίκος Χατζόπουλος, η Μελίνα Τανάγρη, ο Χρήστος Στέργιογλου, ο Χρήστος Λούλης και ο ‘Αγγελος Τριανταφύλλου ανέβηκαν στη σκηνή του και χάρισαν στο κοινό μια βραδιά με στοιχεία βαριετέ, γεμάτη νοσταλγία και μελωδίες, με τον τίτλο «Μια νύχτα χάρισμά σου».

«Ένα δάσος εφήμερο»: Έναρξη για την Κοινωνική Γλυπτική

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της δράσης «Δάσος – ένα δάσος εφήμερο», η οποία σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου, φιλόδοξου κύκλου καλλιτεχνικών παρεμβάσεων με τίτλο «Κοινωνική Γλυπτική» στην Πειραιώς 260.

Η δράση παρουσιάστηκε σε εκπροσώπους του Τύπου και άλλους καλεσμένους μέσα από μια μικρή περιήγηση από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ, Μιχαήλ Μαρμαρινό και τον καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνο Οιχαλιώτη, ο οποίος ανέλυσε την οικολογική και αστική σημασία της παρέμβασης.

Η ιδέα του εφήμερου Δάσους κατάγεται από το «Bosk» (2022) – έργο του Bruno Doedens σε παραγωγή του φεστιβάλ Arcadia- και υλοποιήθηκε χάρη στην ευγενική δωρεά της Φλωρίκας Π. Κυριακοπούλου, Ιδρύτριας του FOUGARO ARTCENTER, η οποία παραβρέθηκε στα εγκαίνια, και την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ.