Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (DISFF) συμμετέχει δυναμικά στο Short Film Corner (SFC) του 79ου Φεστιβάλ των Καννών, που άνοιξε τις πύλες του την Τρίτη (12/5), και στέκεται παράλληλα στο πλευρό των δημιουργών αναπτύσσοντας δράσεις όλο το χρόνο. Το κορυφαίο ραντεβού για την μικρού μήκους ταινία στην Κρουαζέτ φέτος διεξάγεται 17-20 Μαΐου 2026.

Το DISFF, σε συνεργασία με το ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας), στέλνει στις Κάννες τους τρεις μεγάλους νικητές του Σπουδαστικού Διαγωνιστικού Προγράμματος της περσινής διοργάνωσης: τον Αγγελόγιωργα (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας «Φρίντα Λιάππα» για το «Or How to Disappear»), τον Βασίλη Παντελίδη (Βραβείο Σκηνοθεσίας για το «Ήταν πολύ καλή στο να φεύγει») και τον Κώστα Φούντα Αλουπογιάννη (Βραβείο Ντοκιμαντέργια το «Στο παζάρι»).

Οι ταινίες τους θα είναι προσβάσιμες στο video library του SFC υπό τον τίτλο Greek Young Talents και θα μπορούν να τις παρακολουθήσουν οι διεθνείς επαγγελματίες του κινηματογράφου που επισκέπτονται το μεγάλο Φεστιβάλ. Ταυτόχρονα, οι τρεις δημιουργοί θα συμμετέχουν στις δράσεις δικτύωσης και επιμόρφωσης του SFC, προωθώντας τις νέες μικρού μήκους ταινίες που προετοιμάζουν.

Μαζί τους θα βρίσκεται και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος θα συμμετέχει στα Breakfast Meetings του SFC για να παρουσιάσει το Φεστιβάλ και τις δράσεις του. Ταυτόχρονα, θα συνεισφέρει στην προώθηση των ελληνικών μικρού μήκους ταινιών και των δημιουργών τους, που συνεχίζουν να έχουν ισχυρή διεθνή παρουσία και σημαντικές διακρίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η συμμετοχή της Αλεξάνδρας Ματθαίου στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών: η νέα μικρού μήκους ταινία της Κύπριας σκηνοθέτριας με τίτλο «Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection)», μια συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών (13-23 Μαϊου). Συγκαταλέγεται στις 9 μικρού μήκους που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα του Δεκαπενθημέρου από όλον τον κόσμο.

Παράλληλα, ως work-in-progress στο Focus WiP του Short Film Corner θα συμμετάσχει με το νέο του πρότζεκτ «Τροπικός του θρηνούντος γκέκο» ο παλιός γνώριμος του Φεστιβάλ Δράμας Σταύρος Μαρκουλάκης. To Focus WiP παρουσιάζει σε κορυφαίους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα 5 μικρού μήκους ταινίες που βρίσκονται στο στάδιο του post-production.

Δράμα όλο το χρόνο

Η ενεργή συμμετοχή του Φεστιβάλ Δράμας στο Φεστιβάλ των Καννών είναι μία μόνο από τις δράσεις που αναπτύσσει το εθνικό φεστιβάλ της μικρού μήκους ταινίας όλο τον χρόνο. Το DISFF εξακτινώνεται από τη Δράμα και βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των δημιουργών, στηρίζοντας τα πρώτα τους βήματα και ανοίγοντας τους νέους δημιουργικούς δρόμους.

Στην κατεύθυνση αυτή, συνεργάζεται με το ECAM FORUM, μια διεθνή αγορά συμπαραγωγών και μια επαγγελματική πλατφόρμα που λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για δημιουργούς και επαγγελματίες του ανεξάρτητου κινηματογράφου από όλο τον κόσμο. Ο ανερχόμενος αυτός θεσμός προσελκύει καλλιτεχνικούς διευθυντές και επιμελητές προγραμμάτων από φεστιβάλ όπως των Καννών, της Βενετίας, του Βερολίνου, του Σάντανς, του Λοκάρνο, του Ρότερνταμ κ.α. καθώς και κορυφαίες ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής από τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σουηδία, το Βέλγιο και τις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης Σωκράτης Μουσμουλίδης και η παραγωγός ‘Αννα Κάρμεν Παπαφωτίου, που με τη ταινία τους «Βόλτα» απέσπασαν το Βραβείο Κοινού στο DISFF48, θα συμμετέχουν με το νέο τους πρότζεκτ στο ECAM FORUM SHORTS 2026, που απευθύνεται σε απόφοιτους κινηματογραφικών σχολών. Κατά τη διάρκεια του forum, που θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη 9 με 11 Ιουνίου, οι δύο συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν το νέο τους πρότζεκτ για ταινία μικρού μήκους, με τίτλο «Everlasting Daisies», στο Forum Shorts pitch. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πάνελ από σημαντικούς καλεσμένους της βιομηχανίας του κινηματογράφου και να κάνουν συναντήσεις με εκπροσώπους διεθνών φεστιβάλ, παραγωγούς και sales agents.

Disff Residency- Drama Bigins On The Page

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο residency στην Ελλάδα για συγγραφή σεναρίων μικρού μήκους. Από τις 14 μέχρι τις 21 Απριλίου, εφτά ανερχόμενοι δημιουργοί συμμετείχαν στο νέο πρόγραμμα φιλοξενίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στο Granitis Lodge, στο ορεινό χωριό του Γρανίτη, για να γράψουν τα σενάρια της επόμενης μικρού μήκους ταινίας τους.

Το DISFF Residency είναι μια πρωτοβουλία αφιερωμένη αποκλειστικά στη μικρού μήκους ταινία ως αυτόνομη καλλιτεχνική φόρμα κι ένα από τα πολύ λίγα διεθνώς προγράμματα φιλοξενίας για συγγραφή σεναρίου μικρού μήκους. Το πρόγραμμα, στην πρώτη του χρονιά, υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ και συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που συντονίζει, ενόψει της 39ης τελετής απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου 2027, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Δράμας, ως ένα από τα παλαιότερα μέλη του Short Film Network της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, εξασφάλισε τη συμμετοχή δύο αναγνωρισμένων και βραβευμένων από την Ακαδημία δημιουργών, της Una Gunjak και του Bogdan Mureșanu, οι οποίοι μαζί με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ, Γιώργο Αγγελόπουλο, και την επικεφαλής του Short Film Hub, Αντιγόνη Παπαντώνη, καθοδήγησαν τους συμμετέχοντες.

Το DISFF Residency πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), της Μποδούρογλου ΑΜΚΕ και του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη MEDIΑ.

Disff Pass

Μια νέα πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Δράμας ξεκίνησε από φέτος, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έμπρακτης και διαρκούς υποστήριξης της νέας γενιάς δημιουργών. Στόχος του Φεστιβάλ δεν είναι μόνο να αναδείξει το έργο των ταλαντούχων κινηματογραφιστών, αλλά και να ενισχύσει ουσιαστικά την καλλιτεχνική τους εξέλιξη και την επαφή τους με το σινεμά.

Το DISFF PASS είναι μια προσωποποιημένη κάρτα που προσφέρει στις σκηνοθέτιδες και σκηνοθέτες που διαγωνίστηκαν με ταινία στο DISFF48, δωρεάν είσοδο σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σε μια περίοδο όπου η επίσκεψη στον κινηματογράφο αποτελεί για πολλούς και ειδικά για νέους δημιουργούς, οικονομική πρόκληση, το DISFF PASS φιλοδοξεί να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε περισσότερες προβολές, να ενισχύσει τη συνεχή τριβή τους με το σύγχρονο σινεμά και να τους τροφοδοτήσει με νέα ερεθίσματα και έμπνευση.

Η υλοποίηση αυτής της δράσης καθίσταται δυνατή χάρη στην αφιλοκερδή συμμετοχή και στήριξη των κινηματογραφικών αιθουσών.

Οι αίθουσες που συμμετέχουν στην Αθήνα είναι: Άστορ, Athenée, Δάφνη, Ζέα, Κάρμεν, Μικρόκοσμος (Δευτέρα – Πέμπτη), Newman, Στέλλα, Studio New Star Art Cinema, Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Αίθουσα 1 και Λαΐς), Τριανόν. Και στη Θεσσαλονίκη: Απόλλων, Βακούρα, Μακεδονικόν, Νάταλι, Ολύμπιον, Παύλος Ζάννας, Τζον Κασσαβέτης και Σταύρος Τορνές (Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης).