Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ένα φεστιβάλ εβραϊκού κινηματογράφου στη Σουηδία αναβλήθηκε αφού οι κινηματογράφοι είπαν ότι δεν μπορούσαν να προβάλουν το πρόγραμμα λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Οι διοργανωτές του Εβραϊκού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου δήλωσαν ότι «μπλοκαρίστηκαν από όλους τους εμπορικούς και καλλιτεχνικούς κινηματογράφους της πόλης».

Η εκδήλωση επρόκειτο να διεξαχθεί στο Μάλμε από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου.

«Κανένας κινηματογράφος δεν θέλει να συμμετάσχει», είπε ο Όλα Τέντιν, ένας από τους διοργανωτές, στον εθνικό τηλεοπτικό σταθμό της Σουηδίας Sveriges Television (SVT).

«Μερικοί από αυτούς αναφέρονται σε ανησυχίες για την ασφάλεια. Ανησυχούν μήπως συμβεί κάτι. Δεν καταλαβαίνω τι είδους απειλή για την ασφάλεια μπορεί να υπάρξει με την προβολή εβραϊκών ταινιών».

Το φεστιβάλ, σηματοδοτώντας τα 250 χρόνια εβραϊκής ζωής στη Σουηδία, επρόκειτο να προβάλει μια επιλογή ταινιών από διεθνείς σκηνοθέτες που εξερευνούσαν εβραϊκά θέματα.

Έλαβε 160.000 κορώνες (14.500 ευρώ) σε χρηματοδότηση από την πόλη του Μάλμε και 50.000 (4.500 ευρώ) από μια περιφερειακή πολιτιστική διοίκηση, σύμφωνα με το SVT.

«Είναι εξωφρενικό που η Σουηδία δεν μπορεί να προστατεύσει τους οπαδούς του κινηματογράφου»

Η Σοφία Νέρμπραντ, άλλη διοργανώτρια του φεστιβάλ, έγραψε στο X: «Το φεστιβάλ εβραϊκού κινηματογράφου που σχεδιάζαμε στο Μάλμε πρέπει τώρα να ακυρωθεί γιατί κανένας κινηματογράφος δεν τολμά να νοικιάσει τους χώρους του… Είναι εξωφρενικό αν η Σουηδία δεν μπορεί να προστατεύσει τους θεατές του σινεμά που ενδιαφέρονται για την εβραϊκή ταινία».

Η κα Νέρμπραντ πρόσθεσε ότι η αστυνομία είχε προσφερθεί να φρουρεί έξω από το χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Η μεγαλύτερη αλυσίδα κινηματογράφου της Σουηδίας, η Filmstaden, ανακοίνωσε σε μια δήλωση ότι αποφάσισε να μην φιλοξενήσει το φεστιβάλ λόγω «ανησυχιών για την ασφάλεια» από την άνοιξη.

«Προτεραιότητά μας είναι πάντα να διασφαλίσουμε μια ασφαλή και θετική εμπειρία τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους υπαλλήλους μας», ανέφερε.

Το θέατρο Folkets Hus, το οποίο μερικές φορές φιλοξενεί προβολές ταινιών, ήταν απορριπτικό επίσης για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με το Euronews.

Το arthouse cinema Panora αρνήθηκε ότι η απόφασή του να απορρίψει το φεστιβάλ είχε σχέση με την ασφάλεια, λέγοντας στο σουηδικό ραδιοφωνικό κανάλι P4 Malmöhus ότι δεν είχε διαθεσιμότητα και επισημαίνοντας ότι είχε φιλοξενήσει πολλές άλλες εκδηλώσεις με επίκεντρο τον εβραϊκό πολιτισμό τον περασμένο χρόνο.

Καταστροφή για την κοινωνία μας, λέει η υπουργός Πολιτισμού

Η Παρίσα Λίλιεστραντ, υπουργός Πολιτισμού της Σουηδίας, χαρακτήρισε την αναβολή ως «καταστροφή», λέγοντας «πρέπει να σκεφτούμε πώς θέλουμε να λειτουργεί η κοινωνία».

«Το ότι μια από τις εθνικές μας μειονότητες αισθάνεται τόσο ευάλωτη και ότι οι διοργανωτές πιστεύουν ότι δεν μπορούν να οργανώσουν εκδηλώσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες με εβραϊκό περιεχόμενο, είναι απόλυτη καταστροφή για την κοινωνία», πρόσθεσε.

Η Σιμόνα Μόχαμσον, η ηγέτιδα του Φιλελεύθερου Κόμματος, ισχυρίστηκε ότι ο αντισημιτισμός «γίνεται κάτι το κανονικό στο Μάλμε».

«Εάν είμαστε σοβαροί για το αν οι Εβραίοι αισθάνονται ασφαλείς στη Σουηδία, πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στην κουλτούρα όπου οι ευάλωτοι άνθρωποι αναμένεται να παραμερίσουν τους επιτιθέμενους. Όσοι επαινούν την τρομοκρατία και διώκουν Εβραίους δεν έχουν θέση στη χώρα μας», είπε.

Τον Μάιο του 2025, η σουηδική κυβέρνηση υιοθέτησε μια 10ετή εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την ενίσχυση της εβραϊκής ζωής σε ολόκληρη τη χώρα.

«Θα έπρεπε να είναι απολύτως φυσιολογικό για τους Εβραίους στη Σουηδία να φορούν ένα αστέρι του Δαβίδ ή ένα κιπά στα φανερά, με χαρά και περηφάνια. Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει πάντα», είπε τότε ο Γιάκομπ Φόρσμεντ, υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με πληροφορίες από The Telegraph