Υπάρχουν κάποιες ταινίες που δεν παλιώνουν ποτέ και κάποιοι άνθρωποι που με το ταλέντο και το χαμόγελό τους μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Αυτούς τους εμβληματικούς πρωταγωνιστές του ελληνικού σινεμά, που αποτελούν ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, έρχεται να τιμήσει μια ξεχωριστή εκδήλωση.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Finos Film και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου (ώρα προσέλευσης 20:00) για να μας χαρίσουν μια βραδιά γεμάτη νοσταλγία, αναμνήσεις και βαθιά συγκίνηση. Η γιορτή αυτή αποτελεί το δεύτερο μέρος του πολύμορφου αφιερώματος που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο στο 66ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, μεταφέροντας τώρα τη μαγεία του στην ιστορική σκηνή του Πειραιά.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη (με σειρά προτεραιότητας), δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους σινεφίλ να βρεθούν δίπλα στους αγαπημένους τους ηθοποιούς.

«Τα αστέρια είναι παντοτινά»

Κεντρικό κομμάτι της βραδιάς θα είναι η προβολή της επετειακής ταινίας «Τα αστέρια είναι παντοτινά», μια παραγωγή του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Στην οθόνη θα παρελάσουν 18 σπουδαίοι ηθοποιοί, οι οποίοι μοιράζονται αυθόρμητα ιστορίες από τα παρασκήνια, άγνωστα παραλειπόμενα και προσωπικές αναμνήσεις από την «χρυσή εποχή» του ελληνικού κινηματογράφου. Το ντοκιμαντέρ πλαισιώνεται από σπάνιο φωτογραφικό υλικό και θρυλικές σκηνές που έχουν γράψει ιστορία.

Οι πρωταγωνιστές της καρδιάς μας

Στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά θα τιμηθούν για τη συνολική τους προσφορά στον πολιτισμό οι άνθρωποι που δάνεισαν το πρόσωπο και την ψυχή τους στα πιο αγαπημένα μας κινηματογραφικά παραμύθια.

Ανάμεσά τους, κορυφαία ονόματα που συνεχίζουν να μας εμπνέουν:

Βασίλης Καΐλας, Δημήτρης Καλλιβωκάς, Γιώργος Κωνσταντίνου, Χλόη Λιάσκου, Μπέτυ Λιβανού, Σωτήρης Τζεβελέκος, Αιμιλία Υψηλάντη, Άννα Φόνσου.

Άγγελος Αντωνόπουλος, Ελένη Ανουσάκη, Μπέτυ Αρβανίτη, Νόρα Βαλσάμη, Γιάννης Βογιατζής, Βαγγέλης Βουλγαρίδης, Μάρθα Βούρτση, Καίτη Ιμπροχώρη, Μαρία Ιωαννίδου, Ξένια Καλογεροπούλου.

Λάκης Κομνηνός, Ηρώ Κυριακάκη, Μάρω Κοντού, Αλεξάνδρα Λαδικού, Πόπη Λάζου, Χρήστος Νομικός, Γιώργος Πάντζας, Κώστας Πρέκας, Ελένη Προκοπίου, Έλσα Ρίζου, Τζένη Ρουσσέα, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Νίκος Τσούκας, Έλλη Φωτίου.

Οικοδεσπότες και παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι δύο εξαιρετικοί ηθοποιοί της νεότερης γενιάς: ο Άκης Σακελλαρίου (με την ιδιότητα και του Προέδρου του ΔΣ του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης) και ο Στέλιος Μάινας.

Μια μοναδική ευκαιρία να πούμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους καλλιτέχνες που σφράγισαν με την παρουσία τους τα ασπρόμαυρα και έγχρωμα κάδρα της ζωής μας, σε μια συνεργασία με τη Finos Film – το διαχρονικό «σπίτι» του ελληνικού σινεμά.